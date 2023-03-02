孫雪祺摵走Baby Fat勁吸Like 無綫財經小花晒迫爆身材
除罩日出Po慶祝 星洲遊迫爆身材
一向愛在社交平台貼生活相的GiGi，3月1日也趁香港正式解除口罩令的大日子，在IG Stroy貼出除罩相！GiGi早前也趁香港正式開關，飛到新加坡短暫旅遊，更大晒不少遊星洲照片，其中更不乏貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。
榮升人妻愛文字放閃
2019年尾結婚兼榮升業主的GiGi，雖然從未曝光老公身份，但在社交平台的留言中，不是借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，以Post文字放閃晒恩愛。
普通話天氣報告打響名堂
孫雪祺在學期間曾在東方衛視實習，說得一口流利普通話，其後更在亞太第一衛視擔任記者，並於是2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業，18年開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持，5年間曾先後在明珠台主持過《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》等，更是財經資訊台《財經演義》的常任主持之一。
當年網友日日追住《普通話天氣報告》Cap低孫雪祺出鏡衣着，可惜2021年4月節目正式停播，令網民極為失望。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略