孫雪祺摵走Baby Fat勁吸Like　無綫財經小花晒迫爆身材

無綫財經資訊台女主播孫雪祺（GiGi），初出道時因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧。不過近年摵走Baby Fat兼越懂得打扮，孫雪祺的魅力更大大提升，其驕人上圍更成為網民焦點，有網民笑指單看孫雪祺主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！