孫雪祺

孫雪祺摵走Baby Fat勁吸Like　無綫財經小花晒迫爆身材

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無綫財經資訊台女主播孫雪祺（GiGi），初出道時因其樣貌與陳瀅有幾分相似，而獲網民熱捧。不過近年摵走Baby Fat兼越懂得打扮，孫雪祺的魅力更大大提升，其驕人上圍更成為網民焦點，有網民笑指單看孫雪祺主持，極難集中精神去關心股票市場的變動，認真神奇！

孫雪祺於明珠台擔任普通話財經節目《財經演義》常任主持，獲網民力捧。
孫雪祺於明珠台擔任普通話財經節目《財經演義》常任主持，獲網民力捧。（圖片來源：《財經演義》電視截圖）
孫雪祺的驕人身材成為網民焦點。
孫雪祺的驕人身材成為網民焦點。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺的驕人身材成為網民焦點。
孫雪祺的驕人身材成為網民焦點。（圖片來源：[email protected]

除罩日出Po慶祝 星洲遊迫爆身材

一向愛在社交平台貼生活相的GiGi，3月1日也趁香港正式解除口罩令的大日子，在IG Stroy貼出除罩相！GiGi早前也趁香港正式開關，飛到新加坡短暫旅遊，更大晒不少遊星洲照片，其中更不乏貼身衫激凸身材照，喪吸近千Like。

政府正式取消口罩令當日，孫雪祺即除罩出Post慶祝。
政府正式取消口罩令當日，孫雪祺即除罩出Post慶祝。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 早前GiGi更新IG，發現其Baby Fat已不見了。
早前GiGi更新IG，發現其Baby Fat已不見了。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。
早前到新加坡旅遊的GiGi，更現出迷人鎖骨。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 雖然努力減磅，但GiGi的上圍卻未有縮水。
雖然努力減磅，但GiGi的上圍卻未有縮水。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。
青春短裙配長髮，令GiGi的魅力再提升。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 攝影角度之重要，站在角位拍照的GiGi令雙腿更顯長。
攝影角度之重要，站在角位拍照的GiGi令雙腿更顯長。（圖片來源：[email protected]

榮升人妻愛文字放閃

2019年尾結婚兼榮升業主的GiGi，雖然從未曝光老公身份，但在社交平台的留言中，不是借機取笑為她揸機影相的老公技術不佳，以Post文字放閃晒恩愛。

孫雪祺 情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。
情人節前一日GiGi貼出晚飯照，疑似與老公提早慶祝情人節。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 2019年尾結婚的GiGi罕有晒巨型婚戒。
2019年尾結婚的GiGi罕有晒巨型婚戒。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 GiGi每次出低胸照，均會吸過千Like。
GiGi每次出低胸照，均會吸過千Like。（圖片來源：[email protected]
孫雪祺 女人愛收花，GiGi也不例外。
女人愛收花，GiGi也不例外。（圖片來源：[email protected]

普通話天氣報告打響名堂

孫雪祺在學期間曾在東方衛視實習，說得一口流利普通話，其後更在亞太第一衛視擔任記者，並於是2017年在香港中文大學新聞系碩士畢業，18年開始到無綫財經資訊台擔任財經記者及主持，5年間曾先後在明珠台主持過《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》等，更是財經資訊台《財經演義》的常任主持之一。

當年網友日日追住《普通話天氣報告》Cap低孫雪祺出鏡衣着，可惜2021年4月節目正式停播，令網民極為失望。

網民日日等孫雪祺在天氣報告中出現。
網民日日等孫雪祺在天氣報告中出現。（圖片來源：《普通話天氣報告》電視截圖）
紅色裙仔與孫雪祺的心形眼十分相襯。
紅色裙仔與孫雪祺的心形眼十分相襯。（圖片來源：《普通話天氣報告》電視截圖）
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。
去年參加TVB盆菜宴的孫雪祺，特別貼出與總經理曾志偉的合照。（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、電視截圖

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