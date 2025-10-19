前主播孫雪祺產後打羽毛球 Keep Fit 身段再升級 自爆衣著太火辣遭TVB「照肺」
孫雪祺在訪問中坦言，當年在TVB擔任新聞主播期間，曾經因為衣著過於性感而被公司高層約談。她表示當時選擇的服裝可能過於突出身材曲線，結果被上司提醒要注意形象，需要符合新聞主播的專業要求。這次經歷讓她印象深刻，也讓她學會在工作場合中如何平衡個人風格與職業形象。近日孫雪祺在社交平台分享產後近照，身穿運動裝打羽毛球的她手腳纖幼，上圍卻明顯升級，狀態大勇。現年33歲的她今年8月突然宣布榮升媽媽，產後55天即發文笑稱靠「P圖」瘦身，並透露已逐步恢復運動。
產後身材再升級驚艷眾人
令人驚訝的是，孫雪祺透露自己產後身材竟然比懷孕前更加火辣。她笑言生完孩子後，某些部位的尺寸竟然有所增長，讓她自己都感到意外。現年已經是兩個孩子媽媽的她，依然保持著令人羨慕的好身材，完全看不出已經生育過的痕跡。她更大方分享自己的保養心得，強調運動和飲食控制的重要性。
從TVB新聞女神到全職媽媽的轉變
孫雪祺在TVB工作期間一直是觀眾關注的新聞主播，以其專業的播報風格和亮麗外表深受歡迎。離開TVB後，她選擇將重心轉移到家庭生活，專心照顧兩個孩子。雖然暫時退出幕前工作，但她依然保持著對新聞行業的關注，偶爾也會在社交平台分享自己的生活點滴和育兒心得。
網民大讚身材管理有道
孫雪祺的近況曝光後，網民紛紛留言大讚她的身材管理。有網民留言表示「生完兩個仔都咁fit，真係好勁」、「完全睇唔出係兩個仔嘅媽媽」、「保養得好好，依然係女神級別」。也有網民好奇她的保養秘訣，希望她能夠多分享一些產後修身的心得。不少人更表示希望能夠在螢幕上再次看到這位前新聞女神的身影。
孫雪祺性感相突然「被消失」
此外孫雪祺在離巢TVB前，曾經「找數」曬出去布吉旅遊時影的泳衣照，仲有穿著Deep V短裙的性感相，但有傳媒就指她疑為保主播專業形象，突然刪去IG與Facebook中的這些靚相，不過睇番孫雪祺的IG，其比堅尼照已重新出現，相信之前只是被她隱藏了起來，不過其穿著Deep V短裙的性感相，就依然處於「被消失」的狀態。
早前曾徇眾要求連環曬泳照「找數」
孫雪祺早前飛到泰國布吉旅遊，先是在限時動態中分享了一段短片，片中她穿著黑白色一件頭泳衣，坐在泳池邊嘆飲品，之後她又po出了兩張穿著黃色三點式泳衣的靚相，不過相中她戴著黑超，並且在兩輯相中，她都同樣以手臂遮著胸前，只在後一輯中若隱若現地騷出少許事業線。
網民狠批：遮得仲多過平時
網民都對孫雪祺以手遮胸相當不滿，直言拒絕收貨：「冇嘢睇，點找數？」、「唔收貨」、「遮得仲多過平時」、「唔好遮住啦～咁難等到三點式」、「Gigi拍照保守了哇」、「請張開雙手」等，不過亦有網民表示支持：「好過著潛水衣找數」、「期待下次會好啲」。
孫雪祺曾因po相被公司溫馨提示
孫雪祺曾在訪問中指TVB最初不太鼓勵主播公開社交帳戶，但後因為個個都開，才沒有再作規限，但她曾聽聞公司有提醒大家最好不要post太性感的相，以及若有太多新聞報道，也會被照肺，要求主播低調一些，但她也補充公司只是作出「溫馨提示」，並無甚麼實質懲罰。
曾預告有機會po海灘照
孫雪祺又指開得公開帳戶，已預了有人睇、有人知，她憶述自己當初第一次因po相而上報後，亦曾被公司「溫馨提示」她身材比較突出，要小心一些，不要再post一些太over的相，例如落水或者海灘照等，現在已離巢的她笑言將來若有機會，而大家又鍾意，可能會間唔中po一下這類型的相。
女主播「濕鞋都唔可以換拖鞋」
孫雪祺續揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。其次就係公司規定女同事不准著太「短」，如果有人因在節目上衣著太性感而見報，就會被公司照肺，叮囑她之後上鏡要著長一點的裙子。
孫雪祺回顧成長路：來港第10年
踏入32歲的孫雪祺，又感慨地指今年是她來到香港的第10年，並回顧了自己在2009年自山東省重點高中畢業，之後去到上海，修讀上海師範大學英語系學士課程，期間嘗試過很多不同的兼職，包括雙語主持人、翻譯、模特兒，最後畢業前還在東方衛視實習了半年。