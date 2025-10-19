前主播孫雪祺產後打羽毛球 Keep Fit 身段再升級 自爆衣著太火辣遭TVB「照肺」

前TVB新聞女神孫雪祺產後復出，身材不但沒有走樣，反而更加火辣性感！她近日接受訪問時大爆當年在TVB工作期間，曾因為衣著太過火辣而被公司高層「照肺」，更透露自己產後身材竟然再次升級。究竟這位新聞女神有什麼保持身材的秘訣？