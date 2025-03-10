《學是學非》是非精合體擺招牌甫士 網民超開心「啲回憶返晒嚟」
《學是學非》是非精合體擺招牌甫士
日前，湯洛雯和梁嘉琪齊齊上載同近日離巢的李佳芯的合照，湯洛雯就表示「啲回憶返晒嚟啊！ #學是學非 #仲記唔記得邊個係咩色？」而梁嘉琪就留言道：「一見面就忍唔住要擺返個pose #有聲pose」。一班心水清的網民都紛紛留言，表示記得湯洛雯係紫色姐姐、梁嘉琪係綠色姐姐，李佳芯就係藍色姐姐。
《學是學非》深受觀眾歡迎
《學是學非》自2013年首播以來，就以其獨特的節目設計和色彩鮮明的主持人深受觀眾喜愛。節目初期，由麥美恩、李佳芯、黃心穎和梁嘉琪擔任主持，她們以不同的代表色彩出現，迅速在觀眾中建立了鮮明的個人形象。隨著節目的發展，湯洛雯和張秀文在第二輯加入，為節目帶來新的活力。然而，到了第五輯，李佳芯、黃心穎和張秀文相繼離開，節目也開始嘗試新的主持陣容和內容方向。
李佳芯正式離巢TVB 風騷回應TVB不派員採訪
李佳芯（Ali）與無綫電視的合約問題一直未有定論，直至無綫官方網頁在年初移除了她的個人頁面，標誌著她與無綫的合約正式結束。李佳芯透露，她於去年12月已與無綫結束12年的合作關係，她回憶這段時間內的點點滴滴，稱之為「非常難忘的甜酸苦辣」。
李佳芯在離巢後首次出席活動時，TVB沒有派員到場採訪，心情大好的Ali繼續保持風騷的態度，她表示在場看到了許多熟悉的臉孔。這次，Ali首次拿起其他電視台（HOY TV、ViuTV）的咪牌進行訪問，而TVB卻沒有派人過來。對此，她輕鬆地回答說：「我唔望喇！有啲嘢唔好望得咁清楚！」
暫時未有新東家消息 曾自爆想同MIRROR合作
當時受訪時，Ali講未來路向，只提到計劃會放假去進修學唱歌。在尋找新挑戰的同時，李佳芯也透露想嘗試拍電影，問到有冇興趣同唔同電視台嘅藝人合作？Ali怕醜話有留意MIRROR，可以一嚟就試姊弟戀，唯一條件係對方要高過佢嘅，特別是與MIRROR的成員Stanley。
網民：咁多記者想陰佢講前公司壞話 都答得好得體
網民見到Ali有新動向，不禁表示：「希望在 ViuTv 劇集見到 Ali, 最想 Ali 與 AK 合作, 一定好有火花」、「D邀請佢拍劇啦, 等左好耐好耐」、「見佢面對記者嘅問題，個樣打晒問號，但都好有耐性咁嘗試盡量答，又處處為大家講好話」、「Ali真係好好，咁多記者想陰佢講前公司壞話，佢都答得好得體，仲好感激前公司令到佢成名」、「恭喜你Ali，終於可以其他平台見到你」。