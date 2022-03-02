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學是疫學非｜《東張》女神何沛珈化身「是非精」 再擔任護士重操故業

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現年25歲的落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神之後，早前護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》又再度受到關注。原來近日再為上位做足準備，加盟《學是疫學非》成為最新是非精！

何沛珈 佢喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。
佢喺《醫醫，我不想再病了》入面叫做「流姑娘」。（圖片來源：[email protected]
何沛珈 何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。
何沛珈是《2020年度香港小姐競選》五強佳麗。（圖片來源：[email protected]

何沛珈-客串加盟

《學是疫學非》將於3月3日晚正式播出，主持分別有「是非精」張寶兒、戴祖儀、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵及何依婷，而何沛珈（Roxanne）則是「客串加盟」。對於加入「是非精」大家庭，何沛珈表示自己將會由「護士」變成「護士長」，同大家一齊「搞屎棍」，又透露拍攝時全程都戴住口罩，以免互相傳染。

何沛珈 「是非精」每集邀請不同範疇的專家，以科學角度及透過科學實驗解答坊間的抗疫疑問、亦會送上防疫小貼士，請來雷雄德博士及註冊中醫師推介多款家居運動與防疫食療。
「是非精」每集邀請不同範疇的專家，以科學角度及透過科學實驗解答坊間的抗疫疑問、亦會送上防疫小貼士，請來雷雄德博士及註冊中醫師推介多款家居運動與防疫食療。（圖片來源：TVB USA Official YouTube）

當年為選港姐唔做護士

《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。

何沛珈 何孟珊為了選港姐而辭去護士一職。
何沛珈（前名何孟珊）當初為了選港姐而辭去護士一職。（圖片來源：TVB截圖）
何沛珈 穿上護士袍的何孟珊
穿上護士袍的何沛珈。（圖片來源：何沛珈IG）
何沛珈 《東張西望》新女加盟 落選港姐何孟珊處女下海做主持
落選港姐何沛珈選擇留喺演藝圈繼續追夢。（圖片來源：何沛珈IG）
何沛珈 唔知有冇機會睇佢拍埋《3日2夜》呢？
何沛珈身形好Fit！（圖片來源：何沛珈IG）

何沛珈 受無綫重用

由護士轉行做藝人的何沛珈，雖然去年選港姐三甲不入，但仍受無綫重用，除了由去年12月開始加入無綫節目《東張西望》擔任外景主持，以及近日在節目《醫醫，我不想再病了》擔任「護士助手」外，她又先後獲派演出處境劇《愛回家之開心速遞》，和尚未播映的《痞子殿下》、《四十二章經》等劇，今次加盟花旦上位幾乎必經的《學是學非》大家庭，好有機會上位！

何沛珈 歷代是非精大部份都上晒位。
歷代是非精大部份都上晒位。（圖片來源：TVB USA Official YouTube）
何沛珈 15位曾經/現任「是非精」包括：黃心穎、李佳芯、梁嘉琪、麥美恩、張秀文、湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷、何泳芍、陳詩欣、戴祖儀、陳欣茵。
15位曾經/現任「是非精」包括：黃心穎、李佳芯、梁嘉琪、麥美恩、張秀文、湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹、何依婷、何泳芍、陳詩欣、戴祖儀、陳欣茵。（圖片來源：TVB USA Official YouTube）
何沛珈原名何孟珊，在今年1月宣布改名，目的是「希望走得更遠更快更耐」。
何沛珈原名何孟珊，在2021年1月宣布改名，目的是「希望走得更遠更快更耐」。（圖片來源：何沛珈IG）
正在拍攝的新劇《四十二章經》中，何沛珈首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。
正在拍攝的新劇《四十二章經》中，何沛珈首次飾演一個有中英文全名的角色：林若寶Carmen，睇戲服似乎又做番護士老本行。（圖片來源：何沛珈IG）
此外何沛珈右一）近日又為節目《醫醫，我不想再病了》擔任「護士助手」。
此外何沛珈（右一）早前為節目《醫醫，我不想再病了》擔任「護士助手」。（圖片來源：何沛珈IG）
何沛珈 何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。
何沛珈曾經分享過自己的童年照片，更自認她當時「很脹」。（圖片來源：[email protected]

黑雨照出外景採訪

2021年10月何沛珈毋懼三號風球加黑雨的惡劣天氣，照樣出外景開工做採訪，並在社交網分享自己的狀況，相中可見她穿著一件灰色小背心加外套和雨褸，再擔埋一把遮，但都擋不住猛烈的風雨，令她喊晒口咁話：「今日由頭濕到落腳，成身濕哂變落湯雞、鞋同襪都濕哂！」

何沛珈已經著晒雨褸加埋擔遮。
何沛珈已經著晒雨褸加埋擔遮。（圖片來源：何沛珈IG）
何沛珈 但都擋唔住猛烈的狂風暴雨，慘變落湯雞。
但都擋唔住猛烈的狂風暴雨，慘變落湯雞。（圖片來源：何沛珈IG）
近日Keep Fit成功的何沛珈充滿自信，經常在社交網大騷結實的纖腰。
近日Keep Fit成功的何沛珈充滿自信，經常在社交網大騷結實的纖腰。（圖片來源：何沛珈IG）
網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！
網友都大讚何沛珈「瘦咗又fit咗」！（圖片來源：何沛珈IG）

何沛珈 去年處女下海做主持

何沛珈2020年12月首次擔任《東張西望》的外景主持，首個任務便是介紹盆菜，走入廚房試食「三姐」蕭秀香的秘製豬腳筋，可能她未習慣主持工作，在試食時竟然擰轉面背對鏡頭，十分搞笑！不過節目中Roxanne除了有少許懶音外，整體表現都尚算不錯。她亦好識做，在IG先戴定頭盔，留言說：「今次真係處女下海做主持，希望有咩做得唔好嘅地方，大家多多包容啦，繼續努力繼續努力！」

何沛珈 何孟珊
何沛珈在《2020香港小姐競選》中曾殺入五強，但一度被批評腿太粗似象腿。（圖片來源：新傳媒圖庫）
何沛珈 身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，誓以最佳狀態示人。
身高171cm的何孟珊，為參選而辭去護士一職，又努力減肥同練舞，在決賽中表演水袖舞大獲好評。（圖片來源：新傳媒圖庫）
何沛珈 《東張西望》新女加盟 落選港姐何孟珊處女下海做主持
走入廚房試食「三姐」蕭秀香的秘製豬腳筋，處女作就咁有口福！（圖片來源：TVB截圖）
何沛珈 《東張西望》新女加盟 落選港姐何孟珊處女下海做主持
可能未習慣主持工作，在試食時竟然擰轉面背對鏡頭，十分搞笑！（圖片來源：TVB截圖）

撰文：東方新地圖片來源：何沛珈IG、TVB截圖、新傳媒圖庫

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