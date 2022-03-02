學是疫學非｜《東張》女神何沛珈化身「是非精」 再擔任護士重操故業

現年25歲的落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神之後，早前護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》又再度受到關注。原來近日再為上位做足準備，加盟《學是疫學非》成為最新是非精！
何沛珈-客串加盟
《學是疫學非》將於3月3日晚正式播出，主持分別有「是非精」張寶兒、戴祖儀、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵及何依婷，而何沛珈（Roxanne）則是「客串加盟」。對於加入「是非精」大家庭，何沛珈表示自己將會由「護士」變成「護士長」，同大家一齊「搞屎棍」，又透露拍攝時全程都戴住口罩，以免互相傳染。
當年為選港姐唔做護士
《2020香港小姐競選》以疫市筍工為口號，亦為了爭呢份工大會以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物收到手軟等來形容的筍工。在疫情大爆發之下，為選港姐何沛珈亦急急辭去護士一職，並在其社交網貼出跟同事合照，話可能係最後一次著上護士袍，又以「前世做錯事今世做護士」來形容護士呢個職業。其實唔少落選港姐都會選擇加入無綫發展，成功打入最後5強嘅何沛珈繼續留喺演藝圈追夢，睇嚟已無悔放棄做護士嘅決定。
何沛珈 受無綫重用
由護士轉行做藝人的何沛珈，雖然去年選港姐三甲不入，但仍受無綫重用，除了由去年12月開始加入無綫節目《東張西望》擔任外景主持，以及近日在節目《醫醫，我不想再病了》擔任「護士助手」外，她又先後獲派演出處境劇《愛回家之開心速遞》，和尚未播映的《痞子殿下》、《四十二章經》等劇，今次加盟花旦上位幾乎必經的《學是學非》大家庭，好有機會上位！
黑雨照出外景採訪
2021年10月何沛珈毋懼三號風球加黑雨的惡劣天氣，照樣出外景開工做採訪，並在社交網分享自己的狀況，相中可見她穿著一件灰色小背心加外套和雨褸，再擔埋一把遮，但都擋不住猛烈的風雨，令她喊晒口咁話：「今日由頭濕到落腳，成身濕哂變落湯雞、鞋同襪都濕哂！」
何沛珈 去年處女下海做主持
何沛珈2020年12月首次擔任《東張西望》的外景主持，首個任務便是介紹盆菜，走入廚房試食「三姐」蕭秀香的秘製豬腳筋，可能她未習慣主持工作，在試食時竟然擰轉面背對鏡頭，十分搞笑！不過節目中Roxanne除了有少許懶音外，整體表現都尚算不錯。她亦好識做，在IG先戴定頭盔，留言說：「今次真係處女下海做主持，希望有咩做得唔好嘅地方，大家多多包容啦，繼續努力繼續努力！」