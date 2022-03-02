學是疫學非｜《東張》女神何沛珈化身「是非精」 再擔任護士重操故業

現年25歲的落選港姐何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）自前年底加入無綫皇牌資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為新一代的《東張》女神之後，早前護士Look亮相《醫醫，我不想再病了》又再度受到關注。原來近日再為上位做足準備，加盟《學是疫學非》成為最新是非精！