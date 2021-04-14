學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭

ViuTV全新真人騷《學神出沒注意》搵來陳嘉倩（嘉倩BB ）、蔡宛珊（Sarika ）、李賢（ Leanne）等挑戰駕駛技術，兩位性感女神竟然被素人李賢搶晒鏡，點解？因為新人唔錫身，第一集便著住貼身低胸裝玩飄移，相比嘉倩BB以全套運動裝上陣，立即被比下去。

文：東方新地｜圖：《學神出沒注意》截圖、李賢IG