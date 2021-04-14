學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
ViuTV全新真人騷《學神出沒注意》搵來陳嘉倩（嘉倩BB ）、蔡宛珊（Sarika ）、李賢（ Leanne）等挑戰駕駛技術，兩位性感女神竟然被素人李賢搶晒鏡，點解？因為新人唔錫身，第一集便著住貼身低胸裝玩飄移，相比嘉倩BB以全套運動裝上陣，立即被比下去。
文：東方新地｜圖：《學神出沒注意》截圖、李賢IG
文：東方新地｜圖：《學神出沒注意》截圖、李賢IG
《學神出沒注意》由強尼主持，集合五位車壇「未來巨星」，包括P牌女神陳嘉倩、辣妹車手Sarika、炒過部過百萬跑車的旨呈、第一次學車的阿神以及考過一次但肥佬的李賢Leanne，一齊經歷揸車的高山低谷！《學神出沒注意》於4月12號到4月30號逢禮拜一到五晚上十一時播出。
《學神出沒注意》首集請來一名19歲飄移好手Timmy出場，李賢率先上車試玩，李賢在三女當中打扮最性感，貼身加低胸相當吸睛，強尼安排她先上車，李賢MK味濃一見Timmy竟叫人Sky哥哥，又不斷拍對方手臂問：「你知唔知邊個Sky哥哥？」
猴擒摸小鮮肉被強尼禁止
李賢對住飄移好手Timmy手口並用，相當猴擒，強尼即話：「人哋19歲咋﹗你唔好嚇親人，唔好騷擾人啦﹗」李賢死不心息邊捉住Timmy隻手邊追問：「冇聽過Sky？《極速傳說》喎，你冇睇過？」然後狂掃人背話：「唔緊要，姐姐教你啦﹗我哋上得車未？喂﹗你夠咗秤未？」邊行邊拖實Timmy上車。
《學神出沒注意》李賢上到車繼續唔停口，猛問Timmy：「我嗌會唔會影響你揸車㗎？之前有冇車過女仔？吓﹗有？有冇搞錯我唔係第一個﹗ 」搞到Timmy一臉尬。開車後連環飄移，本來講過不停的李賢終於收口，顧得扶又顧唔到儀態，同時貼身低胸裝下的雙峰立即成為焦點，隨住車身左右擺，相當動感。
做過MV女主角
李賢自稱幕後人，但其實她拍不少片，經常為Lifestyle Channel拍攝，更曾訪問方力申及麥浚龍等。 又曾任劉浩龍、小肥《砒霜之後》MV女主角。
方力申都follow李賢IG
曾在煮食片請過方力申做嘉賓，方力申都有在IG follow李賢。
李賢愛派福利
李賢不時在IG貼出性感照、床照等，IG有約二萬followers。