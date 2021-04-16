學神出沒注意｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學揸大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視
文：東方新地 圖：《學神出沒注意》截圖、蔡宛珊IG
《學神出沒注意》被網民狠批
ViuTV《學神出沒注意》中，P牌陳嘉倩挑戰路面測試，被網民狠批駕駛技術屎、車品差、毫無駕車常識等六宗罪，嘉倩BB要逐一入各大討論區向網民耍冧，希望平息大家的怒憤。《學神出沒注意》第四集到辣妹主持Sarika接受挑戰，同樣受到網民批評。
蔡宛珊被安排揸大巴，挑戰好難度﹗
蔡宛珊不停大叫惹網民不滿
蔡宛珊Sarika接受多項挑戰包括駕駛穩定性和不同難度的泊車考驗，有十八年開車經驗的蔡宛珊都通過測試，之後去到終極考驗，是要學揸棍波大巴，Sarika坐上司機位時表現緊張，在專業師傅在旁指導下，Sarika依然驚青，由坐上司機位一刻開始、經歷兩次死火、最後成功停車，她都以高頻率不停大叫。
網民：佢把聲好難聽，好嘈
網民對蔡宛珊連環高聲大叫感到厭煩，留言「都唔知佢叫乜？」、「有病睇醫生，唔好係度叫」、「佢一鳩叫就想熄電視」、「佢把聲好難聽」、「頂唔順轉咗台」等。不過都有不少網民表示體諒，留言撐蔡宛珊「揸開自動波突然揸棍波巴士梗係驚」、「正正常常咁揸，就冇嘢好睇啫」、「之前睇佢開車同泊車都唔差，女人揸車嚟講算唔錯」、「幾好睇吖，想知佢學唔學得成，會追睇落去」、「佢係驚所以叫啫，陳嘉倩係揸車態度有問題喎」。
Sarika和旨呈有相當的駕駛經驗，被安排一起接受駕駛測試，先測試二人駕車的穩定程度，再測試戶外不同難度的泊車考驗，Sarika雖然在考驗中都輸給旨呈，不過總算過關﹗
辣妹主持蔡宛珊
蔡宛珊是中印混血兒，性格熱情如火，熱愛運動，經常大晒其S身型，IG內大量水著，在ViuTV主力任主持及司儀，故有Viu台辣妹主持之稱。
失婚蔡宛珊被爆搭上人夫 年前被姚子羚介入致離婚
姚子羚年前被爆與已婚夜店董事Raymond蜜遊泰國，更爆的是姚子羚跟人夫正印蔡宛珊是認識的，有傳一直被男方瞞住而誤做小三，其後更爆出男方還有小四，有指姚子羚火速斬䌫。而被小三介入婚姻的中印混血、ViuTV主持蔡宛珊忍痛結束八年婚姻。被小三搞到婚姻破裂的蔡宛珊，去年尾卻被爆搭上已婚紋身師Dust，其太太是台灣藝人並育有一名4歲女兒，認真吊詭﹗
姚子羚情敵蔡宛珊結束八年婚姻
年前姚子羚和人夫Raymond的親蜜床照突然流出，被爆原來二人暗撻八個月，而正印蔡宛珊回應時直認忍痛結束八年婚姻。背上小三之名的姚子羚，回應事件時指和Raymond拍拖時他已離婚，但未有透露時間及詳情，及後再爆出原來Raymond還有一名圈外女友，比姚子羚更早，姚子羚慘變成小四，其後火速斬䌫。外界以為姚子羚回復單身，後卻被影到已融入Raymond家中，這邊廂的多角戀已告一段落。但另一邊廂，Raymond前妻蔡宛珊卻被爆搭上人夫。
新歡fb婚姻狀況顯示已婚
36歲中印混血蔡宛珊被爆去年搭上人夫Dust Wu(胡仔），胡仔是一名紋身師傅，太太是台灣藝人林家璜（Kitty）於15年結婚，並育有4歲女兒，在胡仔facebook上的婚姻狀況填已婚，並tag了太太Kitty Lin的名，八月胡仔還分享女兒的生活點滴並tag了太太名字，而相簿內有大量和太太的甜蜜照片。
蔡宛珊去年八月離婚手續辦妥
蔡宛珊疑似當小三，傳媒聯絡她時，她直認跟人夫胡仔拍拖，更指男友跟太太分開一年，只是因疫情關係未能回台灣辦理手續，又以自己是過來人，跟前夫Raymond的離婚手續也是去年八月才完成，所以會體諒新歡胡仔，又指胡仔太太是知道她們的戀情，蔡宛珊否認自己是小三。