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學神出沒注意｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學揸大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視

東方新地

ViuTV真人騷《學神出沒注意》話題不斷，有十八年開車經驗的蔡宛珊（Sarika）接受挑戰學揸大巴，蔡宛珊表示第一次揸棍波車，感到相當緊張，師傅一直在旁指導，但蔡宛珊相當騰雞不時驚慌大叫，網民紛紛留言表示不滿她全程無分時候都在大叫，直指「佢一鳩叫就想熄電視」。

文：東方新地 圖：《學神出沒注意》截圖、蔡宛珊IG

蔡宛珊Sarika（右）在ViuTV主持過不少節目及任大騷司儀，曾與ViuTV一姐陳俞希拍攝偽旅遊節目《異國風情畫》。
蔡宛珊Sarika（右）在ViuTV主持過不少節目及任大騷司儀，曾與ViuTV一姐陳俞希拍攝偽旅遊節目《異國風情畫》。

《學神出沒注意》被網民狠批

ViuTV《學神出沒注意》中，P牌陳嘉倩挑戰路面測試，被網民狠批駕駛技術屎、車品差、毫無駕車常識等六宗罪，嘉倩BB要逐一入各大討論區向網民耍冧，希望平息大家的怒憤。《學神出沒注意》第四集到辣妹主持Sarika接受挑戰，同樣受到網民批評。學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視

蔡宛珊被安排揸大巴，挑戰好難度﹗

蔡宛珊不停大叫惹網民不滿

蔡宛珊Sarika接受多項挑戰包括駕駛穩定性和不同難度的泊車考驗，有十八年開車經驗的蔡宛珊都通過測試，之後去到終極考驗，是要學揸棍波大巴，Sarika坐上司機位時表現緊張，在專業師傅在旁指導下，Sarika依然驚青，由坐上司機位一刻開始、經歷兩次死火、最後成功停車，她都以高頻率不停大叫。

學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視
蔡宛珊首次駕駛棍波巴士，感到好驚慌﹗
學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視
拍檔旨呈（右）笑言接受揸大巴考驗唔驚，佢話：「最驚係聽到Sarika無停過喺度大叫。」

網民：佢把聲好難聽，好嘈

網民對蔡宛珊連環高聲大叫感到厭煩，留言「都唔知佢叫乜？」、「有病睇醫生，唔好係度叫」、「佢一鳩叫就想熄電視」、「佢把聲好難聽」、「頂唔順轉咗台」等。不過都有不少網民表示體諒，留言撐蔡宛珊「揸開自動波突然揸棍波巴士梗係驚」、「正正常常咁揸，就冇嘢好睇啫」、「之前睇佢開車同泊車都唔差，女人揸車嚟講算唔錯」、「幾好睇吖，想知佢學唔學得成，會追睇落去」、「佢係驚所以叫啫，陳嘉倩係揸車態度有問題喎」。

學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視 學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視

學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視 學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視

學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視

學神出沒注意 ｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學渣大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視
Sarikar經歷兩次死火，到最後成功停到車，開心得高舉雙手，當然少不了大叫。

Sarika和旨呈有相當的駕駛經驗，被安排一起接受駕駛測試，先測試二人駕車的穩定程度，再測試戶外不同難度的泊車考驗，Sarika雖然在考驗中都輸給旨呈，不過總算過關﹗

蔡宛珊Sarika及旨呈一起接受挑戰，事前大家都充滿信心。
蔡宛珊Sarika及旨呈一起接受挑戰，事前大家都充滿信心。
《學神出沒注意》節目播出後，兩女嘉賓蔡宛珊及陳嘉倩都被網民批評。
《學神出沒注意》節目播出後，兩女嘉賓蔡宛珊及陳嘉倩都被網民批評。

辣妹主持蔡宛珊

蔡宛珊是中印混血兒，性格熱情如火，熱愛運動，經常大晒其S身型，IG內大量水著，在ViuTV主力任主持及司儀，故有Viu台辣妹主持之稱。

上周與強尼任《最後一屆口罩小姐選舉》的司儀。
上周與強尼任《最後一屆口罩小姐選舉》的司儀。
蔡宛珊擁32C上圍，唔介意騷本錢。
蔡宛珊擁32C上圍，唔介意騷本錢。
露前又露後。
露前又露後。

失婚蔡宛珊被爆搭上人夫 年前被姚子羚介入致離婚

姚子羚年前被爆與已婚夜店董事Raymond蜜遊泰國，更爆的是姚子羚跟人夫正印蔡宛珊是認識的，有傳一直被男方瞞住而誤做小三，其後更爆出男方還有小四，有指姚子羚火速斬䌫。而被小三介入婚姻的中印混血、ViuTV主持蔡宛珊忍痛結束八年婚姻。被小三搞到婚姻破裂的蔡宛珊，去年尾卻被爆搭上已婚紋身師Dust，其太太是台灣藝人並育有一名4歲女兒，認真吊詭﹗

失婚蔡宛珊被爆搭上人夫 年前被姚子羚介入致離婚
姚子羚年前被爆誤墮情網，搭上已婚夜店董事Raymond Yeung。
失婚蔡宛珊被爆搭上人夫 年前被姚子羚介入致離婚
Raymond Yeung被揭同蔡宛珊結婚八年，因難忍對方花弗，最後忍痛離婚。

姚子羚情敵蔡宛珊結束八年婚姻

年前姚子羚和人夫Raymond的親蜜床照突然流出，被爆原來二人暗撻八個月，而正印蔡宛珊回應時直認忍痛結束八年婚姻。背上小三之名的姚子羚，回應事件時指和Raymond拍拖時他已離婚，但未有透露時間及詳情，及後再爆出原來Raymond還有一名圈外女友，比姚子羚更早，姚子羚慘變成小四，其後火速斬䌫。外界以為姚子羚回復單身，後卻被影到已融入Raymond家中，這邊廂的多角戀已告一段落。但另一邊廂，Raymond前妻蔡宛珊卻被爆搭上人夫。

姚子羚去年被爆搭上人夫，更被爆原來跟男友正室蔡宛珊是認識的，被背上勾友人老公，兼做小三之罪名。
姚子羚被爆搭上人夫，更被爆原來跟男友正室蔡宛珊是認識的，被背上勾友人老公，兼做小三之罪名。

新歡fb婚姻狀況顯示已婚

36歲中印混血蔡宛珊被爆去年搭上人夫Dust Wu(胡仔），胡仔是一名紋身師傅，太太是台灣藝人林家璜（Kitty）於15年結婚，並育有4歲女兒，在胡仔facebook上的婚姻狀況填已婚，並tag了太太Kitty Lin的名，八月胡仔還分享女兒的生活點滴並tag了太太名字，而相簿內有大量和太太的甜蜜照片。

蔡宛珊新歡胡仔被爆已婚，太太是台灣藝人。
蔡宛珊新歡胡仔被爆已婚，太太是台灣藝人。
蔡宛珊新歡胡仔育有一名四歲女兒。
蔡宛珊新歡胡仔育有一名四歲女兒。

蔡宛珊去年八月離婚手續辦妥

蔡宛珊疑似當小三，傳媒聯絡她時，她直認跟人夫胡仔拍拖，更指男友跟太太分開一年，只是因疫情關係未能回台灣辦理手續，又以自己是過來人，跟前夫Raymond的離婚手續也是去年八月才完成，所以會體諒新歡胡仔，又指胡仔太太是知道她們的戀情，蔡宛珊否認自己是小三。

蔡宛珊曾在IG即時動態貼出和紋身師傅胡仔的「合照」。
蔡宛珊曾在IG即時動態貼出和紋身師傅胡仔的「合照」。
蔡宛珊被爆撻著人夫後，否認自己是小三，同時在IG貼出同新歡Dust撐枱枱腳嘅相，以證是Dust女友身份。
蔡宛珊被爆撻著人夫後，否認自己是小三，同時在IG貼出同新歡Dust撐枱枱腳嘅相，以證是Dust女友身份。
蔡宛珊是阿Bob林盛斌旗下藝人，不時為ViuTV主持節目。
蔡宛珊是阿Bob林盛斌經理人公司「棋人香港」的旗下藝人，不時為ViuTV主持節目及拍劇。
蔡宛珊擁有32C、24、35惹火身材，不時在IG大晒三點式。
蔡宛珊擁有32C、24、35惹火身材，不時在IG大晒三點式。

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