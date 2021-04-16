學神出沒注意｜蔡宛珊Sarika十八年開車經驗學揸大巴全程大叫 網民：佢一鳩叫就想熄電視

ViuTV真人騷《學神出沒注意》話題不斷，有十八年開車經驗的蔡宛珊（Sarika）接受挑戰學揸大巴，蔡宛珊表示第一次揸棍波車，感到相當緊張，師傅一直在旁指導，但蔡宛珊相當騰雞不時驚慌大叫，網民紛紛留言表示不滿她全程無分時候都在大叫，直指「佢一鳩叫就想熄電視」。

文：東方新地 圖：《學神出沒注意》截圖、蔡宛珊IG