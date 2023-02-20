宅男女神彭慧中 逃出婦女節目 曼谷性感出浴
相隔十年再拍旅遊節目
自通關後，TVB早在去年尾即派出高海寧、彭慧中、陳星妤打頭陣飛去曼谷，更由少年食神林澄光帶隊拍攝節目《吃貨橫掃曼谷》，希望介紹泰國美食之餘，亦有性感泳裝女郎登場吸睛搶收視。而擁有34D火辣身材、現年33歲的彭慧中，更是自2013年拍攝《激Fun新西蘭》之後，首個飛到海外拍攝的旅遊節目。
遊新西蘭三點式浸溫泉
上次彭慧中在《激Fun新西蘭》與馮允謙及梁彥宗拍檔做主持，但玩得最多X Game的竟然是彭慧中，她更主力派福，有三點式浸溫泉、中空泳衣做泥漿浴及大露背做Spa的鏡頭，結果只得三集有關場面，令觀眾大叫唔夠喉。
午間女神騷長腿成Cap圖女王
彭慧中於2010年參加香港小姐殺入最後八強，卻被指因太多負面新聞而最後無緣三甲。其後彭慧中正式簽約成為無綫藝人，但卻一直未有太大發展機會，一直只留在《都市閒情》及其後轉名的《流行都市》做婦女節目主持，雖然只是午間節目，但彭慧中的艷光並未被掩蓋，由於節目中彭慧中不時穿上短裙亮相，其美腿即成網民瘋狂Cap圖目標，偶有參與運動環節，更成為洗版對象。
留學英國攬啜男女 遭父迫回港
雖然彭慧中在婦女節目中一向形象專業，但她卻曾被揭當年到英國讀大學時不少荒唐事跡，既有坐仔仔大髀相流出，更有男女通殺啜面迷離相片曝光，當年就有指彭慧中的父親，因為眼見彭慧中讀大學時生活懶散愛夜蒲，因此為她報名參選港姐，迫她回港，怎料成為她的事業第一步。
做TVB親生女 泳裝玩直立板瑜珈
直至2020年，彭慧中與TVB改簽經理人合約成為親生女，她又放風希望演劇集等等，都令她開始多了出鏡機會，其中2021年更在奶仔方紹聰主持的節目《野外步出2》中，擔任嘉賓，於西貢海邊以泳裝試玩直立板瑜珈，她更首次談到自己未被TVB重用的心情，直言自己不是一個主動的人，因此很多時不會去爭取甚麼機會。
參演劇集《換命真相》多出鏡機會
近年除了《流行都市》之外，彭慧中的確開始多了拍劇，雖然都非重要角色，但曝光機會大大增加，之前就在劇集《換命真相》中飾演林韋辰的秘書，近日亦接拍丁子朗及馮盈盈主演的劇集《妳不是她》，希望今次在旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》中的演出，能令更多觀眾留意到彭慧中，令她真正能離開午間節目的Comfort Zone。
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