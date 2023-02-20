宅男女神彭慧中 逃出婦女節目 曼谷性感出浴

TVB的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》找來高海寧、彭慧中、陳星妤做主持，節目於今日（2月20日）首播，早前TVB發放的預告片之中，已見到幾位女藝人全部瞓身演出，其中由《都市閒情》到《流行都市》一直是網民力捧的午間女神彭慧中，更是相隔十年再在旅遊節目中大騷Quail，既有泳裝、更有疑似全裸浸浴鏡頭，又有伸脷吞美食，節目未出街已令觀眾睇到嘩嘩聲！