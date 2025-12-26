守誠者｜任達華街頭尋回失智李麗珍！預告退休只為1件事惹哭全網
昨晚街頭爆喊！任達華目睹失智李麗珍走失心碎
昨晚（25日）播出的劇情中，棠哥（任達華飾）與隊員執行任務時，赫然從警車內發現妻子紅姐（李麗珍飾）獨自一人在馬路上徬徨亂走。心急如焚的棠哥立即違反規定衝下車，試圖帶紅姐回家，但因沒有按時服藥，紅姐的病情惡化，已完全認不出眼前的丈夫，更把他當成陌生人。混亂間引來大批路人圍觀起哄，場面一度失控，幸好隊友何浩輝（陳小春飾）等人及時趕到解圍，才結束這場街頭驚魂。任達華看著最愛卻不認得自己的妻子，心碎的表情讓無數觀眾為之動容。
任達華深情告白！李麗珍甜爆回應「個個唔認得都認得你」
雖然病情時好時壞，但劇中二人亦有不少甜蜜互動。其中一幕，任達華帶李麗珍坐電車河，重溫昔日拍拖時光，更買了她最愛的雞蛋仔。被丈夫的溫情融化，李麗珍罕有地清醒過來，對任達華甜絲絲地說：「唔好成日以為我乜都唔記得啦…我個個都唔認得，都認得你！」簡單一句話瞬間𠱁得任達華連讚三次：「叻嘞！」夫妻情深羨煞旁人。早前劇情中，任達華在拜祭亡女時，亦曾對悲傷的李麗珍拋出愛妻金句：「觀音可憐我，特登留你喺我身邊」，盡顯無限愛意。
李麗珍放下女神形象！淡妝花裙演活顧家師奶
除了任達華的寵妻行為甜到漏，59歲的李麗珍放下昔日女神形象，挑戰飾演患有阿茲海默症的師奶亦是劇集一大亮點。為完美呈現角色，她不惜淡妝上陣，配上招牌花花連身裙，將顧家師奶的樸實感演繹得淋漓盡致。昨晚一集中，她因自己沒吃藥而闖禍，在任達華面前流露出做錯事小孩般的扁嘴表情，聽到有外賣吃時又瞬間露出純真微笑，細膩的「小朋友表情包」演技大爆發，獲網民一致讚賞，大讚她將角色的無助與單純拿捏得非常到位。
網民洗版激讚！「任達華係絕世好老公 睇到眼濕濕」
劇集播出後，任達華與李麗珍的夫妻線感動大量觀眾，網民紛紛湧入討論區洗版留言，一面倒大讚：「任達華根本係絕世好老公，睇到眼濕濕！」、「珍妹啲細微動作做得好似樣，完全投入咗個角色」、「老妝化得好自然，完全唔念舊時形象」。而在今晚（26日）的預告中，棠哥將向何Sir（陳小春飾）剖白心聲，坦言希望提早退休，全心全意照顧紅姐，更感嘆說出催淚對白：「趁佢（紅姐）記得番我，我可以多啲陪佢」，預告一出再次惹哭全網，令人更期待這對夫妻往後的發展。