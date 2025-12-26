守誠者｜任達華街頭尋回失智李麗珍！預告退休只為1件事惹哭全網

熱播劇《守誠者》昨晚劇情掀起高潮，任達華飾演的車長趙紹棠（棠哥）執勤期間，驚見患有阿茲海默症的妻子紅姐（李麗珍飾）獨自在街頭茫然遊蕩，棠哥愛妻心切不惜違規落車，但妻子竟已認不出他，場面極度心碎；圍觀途人更乘機起哄，究竟這對苦命鴛鴦的未來將會如何？