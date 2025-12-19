守誠者｜任達華絕世好老公藏心酸過去？女兒早逝真相竟與賽車有關？！
任達華暖男上身呵護患病李麗珍
昨晚劇情講到，棠哥（任達華飾）的老婆紅姐（李麗珍飾）因阿茲海默症而記憶力衰退，更因此感到自責。棠哥見狀非但沒有不耐煩，反而溫柔地將過錯攬上身，以免老婆難堪，體貼舉動加上華哥溫暖力爆燈的聲線，場面極度感人。在公，他是調解紛爭、為隊友打氣的可靠「和事佬」，面對何Sir（陳小春飾）與隊員的磨擦，他即擔起「和事佬」功能排難解紛；在私，他是不折不扣的好老公，網民無不被其完美人設打動，紛紛大讚他是「全劇最 Man 男人」、「絕世好老公」！
棠哥兩大謎團引爆網民瘋狂猜測
不過，棠哥的完美人設背後卻疑雲重重。劇情透露他年輕時曾是赫赫有名的賽車手，卻甘於平凡多年只做衝鋒隊車長，背後原因未明。另外，前晚一集更揭示他口中「已經唔喺度」的女兒英年早逝，死因成謎！這兩大謎團瞬間引爆網民討論區，觀眾瘋狂猜測：「佢唔做賽車手，唔通同阿女死有關」、「咁多年都唔升職，淨係做車長，一定有古怪」，究竟女兒的死是否導致他放棄賽車生涯的關鍵？一切仍是未知之數，成為觀眾追看下去的最大動力。
任達華李麗珍相隔25年再續前緣
劇中任達華與李麗珍的夫妻情深感動不少觀眾，而現實中，這次更是二人相隔長達25年後再度合作演夫妻，可謂「再續前緣」。任達華早前受訪時也表示對這次合作充滿期待，更難忘珍妹當年的美貌，大讚：「我同珍妹都成廿年冇合作，上一次合作佢都係做我嘅靚靚老婆。」事隔多年，二人默契依舊，演活了這對經歷風雨的夫妻，令觀眾更加投入，大讚他們火花十足，為劇集增添不少追看性。
滕麗名驚喜客串勾起陀槍師姐回憶
除了主角線，前晚（17日）滕麗名的驚喜客串亦成為焦點！她飾演女警梁婉婷（湯加文飾）的母親，因擔心女兒安危而苦勸她轉做文職：「我唔理，我得一個女」。這一幕讓資深劇迷秒速聯想到經典劇集《陀槍師姐》，當年滕麗名飾演的「陳三元」正正就是被母親二妹姐（朱咪咪飾）如此勸說。如今滕麗名「角色互換」變成緊張阿媽，網民紛紛湧入討論區洗版留言，大呼回憶返晒嚟：「三元做咗媽咪終於明白二妹姐嘅感受」、「回憶返晒嚟」、「想不到的彩蛋！」。