守誠者｜任達華絕世好老公藏心酸過去？女兒早逝真相竟與賽車有關？！

昨晚《守誠者》劇情大騷暖意，任達華飾演的棠哥對患病老婆李麗珍呵護備至，被封「絕世好老公」！但溫馨畫面背後，卻驚爆他曾有女兒早逝，更放棄賽車手生涯，完美人設下似乎隱藏巨大秘密，到底他經歷過甚麼不為人知的過去？