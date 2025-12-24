守誠者｜最強打女何慈茵激戰李治廷！晒3大絕招「凌空飛腿」踢上心口畫面震撼
昨晚後巷激戰 何慈茵三大絕招KO李治廷
在昨晚播出的劇情中，由何慈茵飾演的殺手安娜，奉命追殺掌握集團犯罪證據的駭客戈登。當李治廷飾演的邵子俊護送戈登時，安娜現身攔截，隨即上演連場埋身肉搏！面對身形高大的李治廷，何慈茵毫不輸蝕，先是使出第一招「無敵起飛腳」，凌空一踢直中李治廷胸口，將他應聲踢埋牆，抬腿高度令人咋舌。接著，她再以第二招「過肩摔」，使出擒拿爪將李治廷整個人舉起，再狠狠撻在私家車車頭蓋上，盡顯驚人力量。最後，為求脫身，她使出第三招「單手Jump Over」，單靠一隻手的臂力及腰腹力量，輕鬆撐起全身飛越車頭蓋逃去，整套動作乾淨俐落，力量與美感兼備，畫面極具衝擊力。
最強打女何慈茵起底 精通6項武術曾激鬥劉穎鏇
現為中英混血兒的何慈茵（Charlene Houghton）可謂系出名門，其父何麥（Mark Houghton）是已故武打巨星劉家良的徒弟，她自五歲起已學習洪拳。除了家傳淵源，何慈茵更精通詠春、泰拳、巴西柔術、職業摔角及MMA（綜合格鬥）等共6項武術，功夫底子極之深厚。憑藉超卓身手，她在2022年真人騷《不可能任務》中獲封「最強打女」稱號。而最令觀眾印象深刻的，必定是她在劇集《隱形戰隊》中與劉穎鏇的更衣室激鬥，當時兩人拳來腳往，真實感十足的對打設計，加上演員瞓身演出，被網民封為近年無綫劇集的經典打鬥場面之一。
李治廷獲讚成龍接班人 何慈茵金髮Look女人味爆發
今次與何慈茵對打的李治廷同樣來頭不小，他憑首部電影《歲月神偷》已勇奪金像獎「最佳新演員」，演技備受肯定。其後，他在動作電影《功夫瑜伽》中與成龍合作，所有動作場面堅持親身上陣，完全不用替身，其拼搏精神獲導演唐季禮公開盛讚，形容他「像25年前的成龍」，足證其身手非凡。至於何慈茵在《守誠者》中的造型亦是一大亮點，有別於過往爽朗短髮的硬朗形象，她罕有地以一頭金色長髮示人，配搭開高衩長裙、雪紡上衣等充滿女性魅力的服飾，反差感極大，據知她在之後的集數將有更多精彩造型，令人期待。
網民重提舊作激讚：打得又睇得！
何慈茵今次在《守誠者》的精彩演出，再次勾起網民對她過往作品的記憶，不少觀眾湧入討論區留言，重提她在《隱形戰隊》與劉穎鏇的經典對決。網民一面倒激讚：「呢場打戲真係近年經典，拳拳到肉睇得好過癮！」、「兩個都好打得，睇到嘩嘩聲！」。對於何慈茵今次的新形象，網民亦大感驚喜，紛紛洗版留言：「估唔到佢長頭髮都咁型，完全係另一個人！」、「又打得又睇得，TVB最強打女當之無愧！」、「呢種反差萌真係好吸引！」，可見其「最強打女」的形象已深入民心。