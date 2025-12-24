守誠者｜最強打女何慈茵激戰李治廷！晒3大絕招「凌空飛腿」踢上心口畫面震撼

昨晚《守誠者》一集，有「最強打女」之稱的何慈茵以全新金髮造型登場，於後巷單挑李治廷上演連場激戰，場面極度震撼！畫面所見，何慈茵使出「凌空飛腿」直踢李治廷心口，更單手將他過肩摔撻落車，與其女人味十足的打扮形成強烈反差，視覺衝擊極強。究竟這位打女是何方神聖，身手竟如此驚人？