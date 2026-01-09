守誠者｜四大家族真實身份嚇親人！金像獎導演做臨記？方平曾有逾百女友震驚網民
劇集《守誠者》重現《無間道 II》打邊爐一幕掀起熱話，但更令人震驚的是，劇中客串「四大家族」的四位演員，現實中竟全是香港電影界的殿堂級人物！他們不只是「最強綠葉」，更是手握金像獎的導演、攝影界翹楚，甚至有人情史極為豐富，究竟這班「掃地僧」的真實身份有多驚人？
黃岳泰敖志君稱霸攝影界 9奪金像獎嚇窒人
劇中飾演「國華」的黃岳泰與「黑鬼」的敖志君，在現實中是香港電影攝影界的兩大巨擘。黃岳泰出身電影世家，至今參與過逾百部電影，更先後9次奪得香港電影金像獎「最佳攝影」，是該獎項的紀錄保持者，地位舉足輕重。他不僅創辦了香港專業電影攝影師學會（HKSC），更培育出無數攝影人才，當中就包括同場的敖志君。而敖志君同樣是業界著名攝影師，更曾指導過《無間道》系列導演劉偉強，兩位大師級人馬甘願客串，可見劇組份量十足。
陳德森曾做成龍司機 執導《十月圍城》橫掃8獎
飾演「文拯」的陳德森，其人生經歷本身就是一部電影。他年輕時曾任巨星成龍的司機，後獲引薦入行，憑努力一步步成為著名導演。由他聯合執導的經典電影《十月圍城》，在第29屆香港電影金像獎上橫掃最佳電影、最佳導演等8個大獎，成就非凡。近年他亦樂於提攜後輩，更在2022年主理TVB藝員訓練班，將畢生功力傳承下去。由金像獎導演親自客串黑幫元老，氣場果然不同凡響。
方平情史大揭秘 鮑起靜爆婚前有逾百女友
飾演「甘地」的方平，近年主力擔任電影監製，打造出《竊聽風雲》等賣座電影。但他年輕時其實是位外貌俊俏的男主角，在拍攝電影《白髮魔女傳》時，與女主角鮑起靜戲假情真，最終結為夫婦。其妻鮑起靜曾在訪問中大爆，方平年輕時形象花心，曾有逾百位女友！但方平婚後卻修心養性，對鮑起靜始終如一，兩人相愛逾40年，成為圈中模範夫妻。這段浪子回頭的愛情故事，比電影劇情更加精彩。
網民驚嘆最強綠葉：原來全部都係大佬！
當四位演員的驚人背景被揭露後，網民紛紛表示難以置信，並大讚劇組選角有心思。討論區被「原來唔係普通臨記，全部都係大佬級！」、「怪唔之得氣場咁勁，一個眼神已經有戲！」等留言洗版。更有網民笑言：「方平同鮑姐條愛情線仲sweet過拍戲！」、「向呢班為香港電影出錢出力嘅幕後功臣致敬！」這次客串不僅是致敬經典，更讓觀眾重新認識了這群撐起香港影壇的無名英雄。
