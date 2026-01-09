守誠者｜四大家族真實身份嚇親人！金像獎導演做臨記？方平曾有逾百女友震驚網民

劇集《守誠者》重現《無間道 II》打邊爐一幕掀起熱話，但更令人震驚的是，劇中客串「四大家族」的四位演員，現實中竟全是香港電影界的殿堂級人物！他們不只是「最強綠葉」，更是手握金像獎的導演、攝影界翹楚，甚至有人情史極為豐富，究竟這班「掃地僧」的真實身份有多驚人？