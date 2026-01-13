守誠者｜25歲印裔小鮮肉成家宏爆紅！揭唔識中文辛酸史 靠1招苦練劇本？

劇集《守誠者》本周進入結局周，劇情越趨緊張！在昨晚（12日）一集中，飾演印裔警員謝庭威的25歲演員成家宏（Sing Ka Wang）戲份大爆發，憑著帥氣外型和正氣戇直的角色設定成功跑出，備受網民關注。劇中他為查案做臥底，更不幸中槍重傷，究竟這位潛力新星背後有著怎樣的奮鬥故事？