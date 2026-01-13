守誠者｜25歲印裔小鮮肉成家宏爆紅！揭唔識中文辛酸史 靠1招苦練劇本？
劇集《守誠者》本周進入結局周，劇情越趨緊張！在昨晚（12日）一集中，飾演印裔警員謝庭威的25歲演員成家宏（Sing Ka Wang）戲份大爆發，憑著帥氣外型和正氣戇直的角色設定成功跑出，備受網民關注。劇中他為查案做臥底，更不幸中槍重傷，究竟這位潛力新星背後有著怎樣的奮鬥故事？
昨晚劇情高潮迭起 成家宏臥底中槍命危
昨晚《守誠者》劇情講述，Car 3印裔警員謝庭威（成家宏飾）為追查走私軍火案，混入犯罪組織「蘭崖軍團」做臥底，更接觸到終極Big Boss周雄（何潤東飾）。但因一次行動失敗，庭威的身份引起大佬巴朗（黃寶漳飾）懷疑。雖然上司總督察邵峰（張國強飾）為其安全著想，勒令他立即歸隊，但庭威為將罪犯繩之於法，堅持繼續臥底任務。在危急關頭，他更為拯救好兄弟希瓦（喬寶寶飾）而奮不顧身，結果中槍受重傷，場面極度震撼，令觀眾看得相當肉緊！
成家宏揭辛酸史 唔識中文靠朋友拼音讀劇本
隨著成家宏人氣急升，他的背景亦被網民極速起底。原來這位土生土長的印度裔港人，雖然說得一口流利純正的廣東話，但在讀寫中文方面卻遇上極大困難。他曾在訪問中透露自己「只識睇少少中文」，每次收到劇本都要做足準備功夫，過程相當有誠意和熱誠。他分享克服語言障礙的方法：
這種驚人毅力讓不少網民佩服，想不到他鏡頭前自然流暢的對白，背後竟付出了如此巨大的努力，絕對是熱誠十足的新生代演員。
21歲擔正男主角 成家宏模特兒舊相曝光
現年25歲的成家宏，其實早在大學時期已因其帥氣面孔被發掘成為廣告模特兒。他的演藝潛力不容忽視，在21歲時已被選中，擔任本港首部波里活（Bollywood）電影《我的印度男友》的男主角，起點相當高。鏡頭前穿起警服的他英氣十足，但翻查其個人IG，私下的他更是帥出新高度，照片風格多變，當中更有不少留鬚造型，散發出超齡的熟男魅力，男人味爆燈，完全不像一個只有25歲的年輕小伙子。
網民洗版激讚成家宏：騰雞得嚟有啲靚仔
成家宏在《守誠者》的亮眼表現成功入屋，獲得網民一面倒激讚，紛紛留言洗版！不少觀眾大讚他角色討好又演得出色：「佢個樣好正氣，戲份多又做得好」、「騰雞得嚟有啲靚仔，希望佢（劇入面）平安完成任務」。網民除了關心他在劇中的安危，更希望他未來有更多演出機會，看來這位印裔小鮮肉已憑實力與顏值，成功俘虜大批觀眾的心。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期