守誠者｜李治廷爆肌硬撼陳小春！崩潰痛哭揭心結 父子情極感人
李治廷大力拍Locker怒睥陳小春
昨晚（29日）播出的第10集劇情峰迴路轉，李治廷飾演的子俊與何Sir（陳小春飾）接報處理一宗倫常慘案，惟最終涉事的兩兄弟阿基（魯文傑飾）和阿德（陳偉洪飾）雙雙慘死。子俊為此極度自責，更認為是何Sir判斷失當導致悲劇發生，二人因而多次爆發衝突。其中一幕，李治廷大力拍打儲物櫃，更激動得咬牙切齒，怒視陳小春，將內心的不滿與憤怒完全爆發出來，張力十足，更萌生調離Car 3的想法，令同袍關係陷入冰點。
李治廷地獄式操肌餐單全曝光
除了連場內心戲，李治廷在劇中亦不吝展示其完美身段！在一場健身戲中，他上演「極速舉啞鈴」，負重速度驚人，谷盡麒麟臂時二頭肌及三頭肌線條盡現，青筋暴現，極具視覺衝擊力。據悉，李治廷為了練出這副魔鬼爆肌身段，下了不少苦功，他曾透露每天會花超過4小時在運動和健身上，並嚴格執行「186斷食法」，即每天只在6小時內進食，其餘18小時則完全禁食，驚人毅力實在令人佩服。
李治廷張國強父子情深相擁勁催淚
劇中李治廷與前輩張國強（KK）的父子情亦是一大看點。眼見兒子因子俊想申請調組而鬱鬱不歡，飾演父親的KK溫言關心，李治廷起初仍語氣堅定，但當回想起無法拯救死者的畫面，終於按捺不住情緒，流下倔強的男兒淚。KK見狀即以慈父口吻安慰，最後父子二人更相擁互相支持，場面細膩感人，不少觀眾看到此幕都大為動容，展現了李治廷在處理感情戲上的細膩之處。
「港版林依晨」湯加文為追夢曾打9份工
同場與李治廷一同健身、飾演女警梁婉婷的湯加文（Carmen）亦引起關注。外貌與台灣女星林依晨有幾分相似的她，因而獲封「港版林依晨」。原來Carmen對電影充滿熱誠，求學時期為圓導演夢，曾瘋狂打足9份兼職，包括保安、婚宴侍應等，只為賺取外快及體驗生活，為創作注入養分。她後來因參選校花校草勝出而入行，更憑2018年電影《過春天》中富家女一角而備受注目，該片更橫掃多個國際影展獎項。
「血人」魯文傑竟是閃電傳真機主持
昨晚劇情中，飾演哥哥阿基的魯文傑以「血人」姿態登場，滿身鮮血的畫面極盡震撼。事實上，魯文傑的精湛演技早已獲肯定，他於1996年畢業於香港演藝學院，其後加入TVB成為兒童節目《閃電傳真機》主持，是不少觀眾的經典童年回憶。他同時亦是傑出的舞台劇演員，曾兩度榮獲「香港舞台劇獎」，分別在2008年憑《爆谷殺人狂》奪得最佳男配角，以及在2024年憑《撒旦狂筆》勇奪最佳男主角（悲劇/正劇）殊榮，演技實力毋庸置疑。