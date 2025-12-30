守誠者｜李治廷爆肌硬撼陳小春！崩潰痛哭揭心結 父子情極感人

TVB劇集《守誠者》昨晚劇情極度緊張，主角李治廷因一宗倫常慘案，與飾演上司的陳小春爆發激烈衝突，更情緒崩潰流下男兒淚，場面令人心痛！李治廷在劇中不但大晒演技，更罕有地展示苦練多時的爆肌身材，畫面相當震撼。究竟他與陳小春的關係會否因此決裂？背後又有甚麼辛酸故事？