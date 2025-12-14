守誠者｜影后李麗珍睽違11年回歸！何潤東爆肌演奸角自揭「擺爛式健身」？
預告片曝光！槍戰飆車畫面張力十足
劇集日前釋出預告片，當中連場槍戰、飆車追逐等大型動作場面已盡顯張力，加上一句震撼對白：「所有香港市民的身家，都會變成廢紙…」，令觀眾期待值爆燈！故事講述前O記成員何浩輝（陳小春飾）因向悍匪周雄（何潤東飾）下跪而淪為「警界之恥」，被調職至衝鋒队（EU）後，又與隊員邵子俊（李治廷飾）心存芥蒂，幸得資深警員趙紹棠（任達華飾）充當和事佬。三人在一次行動中，竟意外發現一場針對全港金融體系的驚天大陰謀，隨時引爆經濟災難。
影后李麗珍回歸！挑戰腦退化角色
劇中另一大亮點，絕對是曾奪得金馬獎及香港電影金紫荊獎「最佳女主角」的李麗珍！這次是她繼2014年劇集《女人俱樂部》後，相隔長達11年再度現身TVB劇集。珍妹在《守誠者》中飾演任達華的妻子「紅姐」，角色患有阿茲海默症，記憶力會逐漸衰退，但她卻從未忘記丈夫對自己的愛。從劇照可見，二人互動充滿深情，影帝影后級的細膩演技，加上角色設定，相信這段力抗記憶衰退的愛情故事，必定能感動无数觀眾，成為全劇的催淚彈。
何潤東爆肌演反派！自揭「擺爛式健身」大法
特別主演的何潤東飾演反派大佬周雄，其造型亦極為搶眼。他一改以往形象，以全白平頭裝示人，配上奸角標配的頸鏈和耳環，加上預告片中兇狠型格的開槍模樣，霸氣外露。更震撼的是他一身結實的爆肌身段，其中一幕他身穿白色背心，麒麟臂表露無遺，被內地網民封為「肌肉流氓」！對此，何潤東曾大方分享其獨特的「擺爛式健身」心得，他直言：
「我有時候也會在家裏耍廢一天、打電動、喝酒。但放縱喝酒後第二天都會盡量多動一些，例如用彈力繩鍛鍊二頭肌，或者找一扇堅固的門做全身阻力訓練。」
這種貼地的健身方式，相信會引起不少男士的共鳴。
網民激讚何潤東反派造型：哪有反派能這麼帥
《守誠者》早前於內地播出時，何潤東的反派角色已率先引起網民熱烈討論，輿論一面倒激讚其造型和演出。不少網民湧入社交平台洗版式留言，大讚他的突破：
「何潤東演反派超吸睛」
「周雄這個角色氣勢逼人」
「哪有反派能這麼帥」
「肌肉流氓這個稱號太貼切了！」
可見何潤東這次飾演的奸角極具魅力，成功俘虜觀眾。想一睹影帝影后及一眾實力派演員的精彩演出，就要密切留意劇集播映。