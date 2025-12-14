守誠者｜影后李麗珍睽違11年回歸！何潤東爆肌演奸角自揭「擺爛式健身」？

全新劇集《守誠者》將於本周二（16日）首播，陣容鼎盛！最令人驚喜的是，金像影后李麗珍睽違11年重磅回歸，挑戰飾演阿茲海默症患者，與任達華上演催淚愛情。另一邊廂，何潤東以全白平頭爆肌造型演活「肌肉流氓」，兇狠形象極具衝擊力，究竟這位「最帥反派」是如何練成？