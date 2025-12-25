守誠者｜滕麗名拋棄熊尚善形象！「生滋貓入眼」冧爆李治廷網民笑翻？

昨晚《守誠者》劇情驚喜連連，當中滕麗名一改「熊尚善」的霸道形象，化身「緊張媽媽」見到李治廷即時心心眼，場面爆笑！她不僅熱情邀請對方吃飯，更展現出前所未見的溫柔笑容，與昔日惡女形象判若兩人。除了她，劇中原來還隱藏三大驚喜配角，其中一位更被網民指是終極大Boss？