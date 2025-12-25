守誠者｜滕麗名拋棄熊尚善形象！「生滋貓入眼」冧爆李治廷網民笑翻？
滕麗名秒變小粉絲 見李治廷即刻心心眼
要數昨晚最搶鏡一幕，必定是滕麗名飾演的女警媽媽梁婉婷母親。劇情講述她見到護送女兒（湯加文飾）回家的型男同事邵子俊（李治廷飾），瞬間被其高大帥氣的外表吸引，即時化身小粉絲。她一反常態，熱情地向李治廷噓寒問暖，更力邀他留下來吃飯。當李治廷大讚綠豆沙好味時，滕麗名更乘勢追擊，笑著說「隨時上嚟食」，完全是一副「生滋貓入眼」的冧樣，與她在《愛·回家之開心速遞》中不苟言笑的熊尚善形成極大反差，喜感十足，讓觀眾眼前一亮，這一幕播出後立即引起網民熱議，大讚其演技揮灑自如。
伍詠薇登場兩分鐘盡顯CEO風範
除了滕麗名，伍詠薇的客串亦是另一大亮點。她在劇中飾演傳媒《量子新聞》的CEO韋志玲，雖然合共登場僅約兩分鐘，但已將知性女強人的氣場完全展現。當下屬林蔚言（韓雪飾）調查高官醜聞時，她沒有盲目追求流量，反而理性提醒對方要公平公正，必須有真憑實據。其後更挺身維護被汪太太推撞的下屬，面對權貴毫不畏懼，盡顯老闆風範，網民大讚她氣場強大，舉手投足都充滿說服力。
亞姐顏子菲犧牲靚樣演活悲情媽媽
2008年亞洲小姐亞軍顏子菲，今次在劇中亦有破格演出，飾演一位被躁狂丈夫以死相逼的「悲情媽媽」。為了演活角色的辛酸，她不惜犧牲靚樣，以淡妝上陣，將角色由激動危站窗邊，到後來溫柔安撫女兒的情緒轉變演繹得淋漓盡致。其實這已非顏子菲首次為藝術犧牲，在年初的劇集《太陽星辰》中，她就曾為角色素顏兼化上老妝，與她昔日選美時的亮麗形象大相逕庭，其專業精神備受肯定。
神秘大鱷狼森背景超猛料被指終極Boss
劇中由一開始已充滿神秘感的金融大鱷路易斯，每次出場都對著香港股市走勢圖，配上深邃眼神，早已被網民視為終極Big Boss的大熱人選。而飾演此角的演員Philippe Joly（狼森）原來背景相當猛料！他不僅參演過《金手指》、《風林火山》等大製作電影，更是一位導演和製片人，曾執導獨立電影。如此強勁的背景，令路易斯這個角色的神秘感和威脅感再度升級，觀眾都非常期待他之後的動向。
網民洗版熱議「熊尚善怎麼變溫柔了」
劇集播出後，四大驚喜角色隨即在網上引發洗版式討論，當中尤以滕麗名的破格演出最受關注。許多看慣《愛·回家》的觀眾對她180度的轉變感到又驚又喜，紛紛留言：「熊尚善怎麼變溫柔了？」、「見到李治廷個樣冧到呢，笑死我！」、「呢個反差好正，演技好好！」、「滕麗名做喜劇真係有一手」。同時，網民亦大讚伍詠薇氣場強大，「一出場就知係女強人」，並對顏子菲的專業犧牲表示佩服：「肯為角色化淡妝，好專業」、「完全認唔出係選美出身」。而對於「神秘大鱷」路易斯的身份，網民亦展開熱烈競猜：「呢個外國人肯定係Big Boss！」、「個眼神好有戲」。