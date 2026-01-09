守誠者｜《無間道II》打邊爐23年後神還原！陳小春亂入嚇窒網民：山雞遇上四大家族？
昨晚經典重現 四大家族打邊爐掀回憶殺
昨晚一集《守誠者》最震撼的場面，莫過於將2003年電影《無間道 II》中，「四大家族」（國華、黑鬼、甘地、文拯）的經典打邊爐戲份重現幕前。在原作中，四人表面上笑口噬噬，實際上卻是笑裏藏刀，在飯局中暗中博弈，為之後的腥風血雨埋下伏筆，該場戲的張力至今仍為影迷津津樂道。不少網民激動表示：「呢場對白真係倒轉都背到出嚟」、「每次同成班男仔朋友打邊爐，都會諗起呢幕！」劇集播出後，網民紛紛洗版高呼：「回憶返晒嚟！」，場面極為震撼。
劇組神還原細節 演員對白致敬原作
劇組的用心程度亦令網民嘆為觀止，有眼利網民將劇集片段與當年電影片段作對比，發現無論是四人的座位編排、桌上的火鍋配料，甚至是餐廳的裝潢細節，都與原作場景高度相似，可見劇組為致敬經典下足苦功。演員的對白設計更是充滿巧思，例如陳德森在劇中說：「呢度我最細，呢單嘢我唔講唔得！阿肯過晒火位…」，完美呼應了他在《無間道 II》中的金句：「呢度我最細，啲衰嘢就等我講先！今個月開始，坤叔條數我唔畀架嘞…」，精準的致敬讓資深影迷拍案叫絕。
陳小春驚喜現身 「山雞」亂入引爆討論
正當觀眾沉浸在懷舊氛圍時，劇情迎來另一高峰！由陳小春飾演的何 Sir 突然前來向四大元老套取情報，這一幕瞬間將回憶升級。由於陳小春曾在《古惑仔》系列中飾演家喻戶曉的「山雞」一角，他的出現被網民形容為兩大經典IP的世紀碰撞，紛紛留言：「《古惑仔》聯乘《無間道 II》？」、「這一場像是兩大經典港產片 IP 的碰撞」，意想不到的安排成功將這場致敬戲碼再次昇華，引爆網上討論區。
網民洗版式激讚：回憶返晒嚟！
《守誠者》這次精心策劃的致敬，成功觸動萬千觀眾的神經，網上輿論一面倒激讚。網民洗版式留言：「一秒返細個！」、「聽到起雞皮！」、「呢啲先係我哋想睇嘅港產味！」。事實上，有份參演的「文拯」陳德森，早於2023年拍攝此場口時，已在社交平台分享「四大家族」的世紀合照，並感觸留言：「四大家族再聚！一隔就二十年…」（2023年為《無間道 II》上映20周年），當時已埋下伏筆，如今播出果然不負眾望，掀起全城回憶殺。