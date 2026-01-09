守誠者｜《無間道II》打邊爐23年後神還原！陳小春亂入嚇窒網民：山雞遇上四大家族？

昨晚（1月8日）播出的劇集《守誠者》掀起全城熱話！劇中竟神還原電影《無間道 II》最經典的「四大家族」打邊爐場口，事隔23年經典重現，瞬間勾起觀眾集體回憶。更令人驚喜的是，陳小春飾演的何 Sir 竟突然現身，兩大經典港產片IP驚喜聯乘，究竟「山雞」遇上四大家族會擦出甚麼火花？