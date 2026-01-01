守誠者｜陳小春劇中被熊黛林狠提離婚！戲外結婚15年竟是超級愛妻號？
昨晚劇情直擊 熊黛林心死提離婚
昨晚播出的《守誠者》劇情進入高潮，蔡卓欣（熊黛林飾）的咖啡店慘遭不明人士大肆破壞，場面一片混亂。兒子何樂軒（余晞晉飾）在場目睹一切，嚇得魂飛魄散，一見到趕赴現場的爸爸何浩輝（陳小春飾）便立即撲入懷中尋求安慰。何浩輝雖然立即安頓好母子二人並誠心道歉，但長期的忽略已讓卓欣心死，她冷冷地拒絕道歉，更一臉決絕地拋下一句：「我們離婚吧」，令這段婚姻關係正式步向破裂，看得觀眾相當肉緊。
陳小春戲外寵妻15年 深情告白「最大榮幸」
雖然陳小春在劇中是個失職丈夫，但現實中的他卻是圈中聞名的「超級愛妻號」。他與應采兒結婚至今已長達15年，育有兩名可愛兒子，一家四口生活幸福美滿，與劇中角色形成極大對比。陳小春從不吝嗇表達愛意，除了經常在社交平台分享家庭樂，更曾在內地真人騷節目中向應采兒作出深情告白：
「這生我最大的榮幸是，應采兒叫我做老公」
這番金句當時感動無數觀眾，也奠定了他愛妻的好男人形象，難怪被封為圈中模範丈夫，戲裡戲外反差極大！
童星余晞晉超搶鏡 大膽向陳小春講數
除了主角的感情線，劇中飾演陳小春兒子的童星余晞晉（軒仔）亦憑著可愛又窩心的表現成功搶鏡。軒仔視爸爸為「超級大英雄」，不時在媽媽熊黛林面前為爸爸說好話，更親手畫超人畫作送給爸爸，非常懂事。不過，軒仔也有鬼馬一面，在昨晚一集更大膽向爸爸陳小春「講數」，童言無忌地要求他不要再煮重複的餸菜，場面相當搞笑。現實中的余晞晉同樣活潑大膽，面對鏡頭毫不怯場，更曾在劇集《麻雀樂團》中飾演譚俊彥的童年版，演出經驗相當豐富。
伍詠薇女強人變戀愛腦 慘遭吳瑞庭一鑊翹起
劇中另一焦點落在「藍名單案」的幕後黑手，昨晚劇情揭曉「量子新聞」CEO韋志玲（伍詠薇飾）竟是Big Boss之一！她表面是精明幹練的女強人，私下卻為愛沖昏頭腦，情傾姜議員（吳瑞庭飾）。為了與愛郎遠走高飛，她不惜以身犯險，更主動獻出金錢作為對方與前妻的分手費。誰知姜議員竟在協議中動手腳，將韋志玲的血汗錢私吞，令她得知真相後瞬間崩潰，從女強人淪為被男人欺騙的「小女人」。現實中的伍詠薇則是有名的精明商人，曾經營美容品牌生意，後來公司被收購，她曾向傳媒透露因此賺取可觀利潤，商業頭腦絕對不容小覷。
關伊彤睽違7年回歸 弗爆身材演活躁婦
飾演姜議員前妻的關伊彤（Anita）同樣表現亮眼，雖然是睽違7年再度現身TVB劇集，但演技依然到位。劇中她飾演被蒙在鼓裡的「失婚躁婦」，一出場就與人爭執，更激動得拿起噴霧亂噴，將角色的暴躁演繹得淋漓盡致。現實中的關伊彤則是個幸福媽媽，已是三孩之母的她身材依然弗爆，全因她熱愛運動。近年她更積極投身匹克球運動，不僅四出參賽，更擔任匹克球會秘書，致力推廣這項新興運動，生活相當充實。