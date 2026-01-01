守誠者｜陳小春劇中被熊黛林狠提離婚！戲外結婚15年竟是超級愛妻號？

昨晚（12月31日）劇情超虐心！陳小春在劇集《守誠者》中因長期冷待家庭，慘遭老婆熊黛林心死提出離婚，場面極度心碎。劇中他因工作忽略妻兒，導致兒子目睹咖啡店被破壞後飽受驚嚇，妻子更決絕轉身離去。但現實中的陳小春，婚姻生活卻是另一番光景，反差之大令人咋舌！