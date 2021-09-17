安德尊主持兒童節目舊片被翻hit 表現極端遭遣責 疑似事主現身回應
近日安德尊和宋芝齡傳緋聞傳到似層層，男女主角一起接受無綫娛樂台訪問，在鏡頭前互打否認緋聞﹗同時間安德尊在網上人氣突然飊升，有網民在facebook群組貼出當年任兒童節目主持的安德尊，在一次主持時表現極端受到遣責，該片段在網上瘋傳再度翻hit，而疑似當日事主現身回應﹗
文：東方新地｜圖：facebook群組「90年代回憶」圖片
安德尊主持過亞視兒童節目《德尊老師》
人稱「大王」的安德尊80年代入行，主持過不少節目，早年在亞視期間曾主持過兒童節目《德尊老師》，安德尊以「德尊老師」造型在台上表現極端的片段再度在網上瘋傳﹗
安德尊主持手法受遣責
在片中安德尊在一個晚會台上，帶領台上三男三女小朋友做不同動作，分別是「頭擰擰」，「上下un un」等動作，安德尊的極端行為，受到網民遣責﹗台上有男童疑似受驚在台上爆喊，安德尊未有收歛反指被嚇親﹗
男童台上爆喊
到尾段，其他小朋友話：「安老院再見」後跑入後台，剩下該男童，安德尊其後才與男童返回後台﹗安德尊再話：「走喇走喇乖呀﹗」﹗該片近日在網上瘋傳，網民紛紛對安德尊烚細路大感不滿「如果係我個仔，我走上台擰甩安德尊個頭」、「 以前啲細路仔唔值錢？」、「佢應該改名叫大魔王唔係大王」、「點解可以公開侮辱人哋個仔？」、「求該男童生理陰影」。
片段網上瘋傳，有自稱是該名男童事主Lo曾現身指成了他的「童年陰影」，有網民戥他不值，Lo事主表示「我記得當年導演叫㗎」，有人問為何唔反抗？，事主Lo就回覆「嗰陣咩都唔識」，又指大家叫佢為自己大平反，事主Lo就答：「咁耐啦」似乎想息事寧人﹗
自稱藍衣男童：童年陰影
安德尊 宋芝齡翹手傳緋聞
最近59歲安德真係紅，同相差17年、42歲拍檔宋芝齡傳緋聞，二人一起接受無綫娛樂新聞台訪問，宋芝齡解釋當日只是拍攝外景，二人去買外賣後跟工作人員一起享用，對於親暱翹手，宋芝齡指二人相熟又「充滿童真」所以才有此舉動去否認緋聞﹗
而在旁的安德尊一直面燶燶，不停怒吼主持：「關你咩事先？」、「我點解要答你？」、「點解唔翹得手？」，全等宋芝齡在緩和氣氛，不過二人不停肢體互動，宋芝齡出手大力拍打安德尊背、手、腳甚至掌嘴，而安德尊亦突然一手打落宋芝齡大髀，搞到大髀紅了一大片，唔知係咪示範打者愛也呢？