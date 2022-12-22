安德尊聽取宋芝齡意見 韓國投資買山 為搏呢樣嘢賺大錢
宋芝齡投資買山嗌唔貴 搏政府收地
安德尊（大王）、宋芝齡以及馬海倫、李有毅等4位嘉賓於節目入面分享物業投資心得，問到幾位嘉賓有咩投資心得時，有「地王」之稱的大王就最令人驚訝，佢自爆最近於韓國買咗一座山，全因好拍檔宋芝齡推介，宋芝齡解釋話：「喺韓國買山唔係好貴，如果政府收地整路，咁就發喇！」
而這集《樓價有得估》的內容，還走訪路芙和吳嘉儀的星級家居，路芙在2008年以183萬買入馬鞍山374呎單位，單位位於鐵路沿線，生活配套完善，非常方便；而吳嘉儀的700呎西貢村屋單位夠大之餘，附近環境亦相當清幽。
其實人稱「大王」嘅安德尊於TVB都有一定地位，多年前譚小環大爆大王多年嚟喺元朗買落大批地皮起樓，平時經常戴鑽戒又請同事食飯，因而「元朗地王」之稱，不過大王就透露只係喺元朗合資買地建舍。有傳大王的家族生意其實非常龐大，除咗香港，喺加拿大都有物業揸手添，身家以億計算！更因此一度被傳媒封為「禾稈冚德尊」，認真搞笑。
大王被是否已婚支吾以對 重提李錦聯事件
大王於早前無綫播出的廚藝節目《黃金盛宴》，更曾被主持馬浚偉逼功，令大王完全招架不住，馬浚偉當時表示請了人妻張美妮來做嘉賓，再說請到人夫大王前來做嘉賓，被殺個措手不及的大王支吾以對：「唔…係…咁你有冇？」但被馬浚偉反駁說：「而家係我問你，呢個邊係你主場阿？」張美妮後來說大王一直都沒有戴戒指，馬浚偉亦笑說：「結咗可以唔戴嘅啫！」大王立即附和：「可以唔戴嘅啫！」
馬浚偉更問大王與李錦聯不和的傳聞，大王笑說：「打畀李錦聯」向他詢問不和的真偽，馬浚偉話：「嗰時我睇呢單新聞覺得係炒作，但後來我信係真嘅，有次我因為呢單新聞，真係特登睇呢個節目，跟住我睇到佢哋兩個啲表情、眼神係有真火。」大王即說：「咁又唔可以話係假！」立即被張美妮反問「咁即係真？」雖然大王強調只是「搞氣氛」，但他被馬浚偉問到與李錦聯是否好兄弟時，大王即說：「咁又好難講喎﹗」令全場爆笑。
盤點5位非富則貴的《都市閒情》主持
而除了安德尊外，其實《流行都市》的主持間中亦會成為傳媒焦點，當中有幾位主持更是非富則貴，今次就同大家數下佢哋有幾富貴啦！
1. 彭慧中經常晒腿 家人做時裝生意兩地設廠
彭慧中以前喺英國讀市場學，2010年參加港姐而入行，因為經常喺節目展示靚腿而開始有觀眾留意。
有傳佢嘅家族係開時裝貿易公司，喺中港兩地設有多間廠房。
有指彭慧中爸爸喺2008年時用2,100萬買入大埔康樂園獨立屋畀屋企人住，而佢自己平時就揸價值60幾萬房車出入，平時佢喺IG都Post好多遊山玩水相，睇落都幾有千金小姐感覺。
彭慧中日前亦首次曝光獨立屋內貌，可見屋外有個大花園，私隱度極高，大廳亦好闊落。
2.蘇晉霆住半山豪宅以跑車代步
蘇晉霆 （Marty) 初加入TVB時都係拍電視劇為主，主要都係做路人、官兵、記者等角色，直到2012年開始就加入《都市閒情》大家庭。
Marty 出身於富裕家庭，家族物業超過4,000萬，出道無耐就自己一個人住喺半山900幾呎嘅豪宅，平時出入仲有跑車代步！
3.劉彩玉 歌手出道老公係體育副院長
原來劉彩玉一開始以歌手身份出道，仲出過三張個人專輯！1995年就開始主持《都市閒情》，可謂經驗老到。
劉彩玉2000年下嫁香港壁球代表隊兼香港體育學院壁球總教練蔡玉坤，而老公喺2016年時更升職為香港體育學院副院長，喺體壇真係無邊個會唔識！
4.姚嘉妮 搞童裝生意等上巿
姚嘉妮由亞視轉過去無綫，主要係拍劇同埋做主持，自2013年開始入加《都市閒情》。
嘉嘉同老公林祖輝喺2013年合力搞童裝生意，而家已經有六間分店，其中一間分店仲超過一千呎！有指早前更加透露有意上市，一邊做藝人一邊做老闆娘，真係豬籠入水。
5.宋芝齡 揸名車開校教韓文
自從幾年前韓國風氣愈吹愈熱，識韓文兼細個喺韓國生活過嘅宋芝齡就經常擔任主持訪問韓星，就係嗰陣開始多咗好多人識佢，之後加入《都市閒情》更加令佢人氣爆燈。
早前宋芝齡被人拍到出街有3個工人服侍，揸過百萬名車兼養名種狗，韓文語言學校又已經擴充到六間，生意比TVB人工多十幾倍。
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