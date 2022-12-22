安德尊聽取宋芝齡意見 韓國投資買山 為搏呢樣嘢賺大錢

以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》節目由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持，載譽歸來添食4集，而今晚（23日）播出最後一集，主題是「物業投資」，大王安德尊喺圈中一向投資有道，佢最近竟然殺到去韓國投資，但就唔係買樓，而係買一座山！