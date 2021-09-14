即將登六「大王」安德尊同「鬥氣冤家」宋芝齡堅拍拖？宋芝齡咁回應
由當年《都巿閒情》到現今《流行都巿》，「大王」安德尊同比他細17歲的宋芝齡都合作無間，經常在鏡頭前互相鬥嘴搞氣氛，因此被封為「鬥氣冤家」，有指單身多年的安德尊近日被發現與宋芝齡在鏡頭後都表現親密，疑似變成真拖友，對此網友都紛紛送上祝福！
文：東方新地｜圖：宋芝齡IG及FB、TVB影片截圖、新傳媒圖片庫
安德尊 疑撻著宋芝齡
「大王」安德尊本月19日就滿60歲，同今年11月就踏入43歲的宋芝齡，都係無綫婦女資訊節目《流行都市》的固定班底主持，兩人由《都巿閒情》年代一路拍檔到現今的《流行都巿》，兩人在鏡頭前都充滿默契，經常互相鬥嘴搞氣氛，日前有傳媒影到兩人在街頭「頭貼頭」傾偈兼翹手行街，表現非常親密。
宋芝齡「韓妹」形象深入民心
1996年參選港姐選舉入行的宋芝齡，除了係《流行都巿》固定主持，大家應該都仲記得2005年時韓劇《大長今》瘋魔全港，帶挈精通韓語的中韓混血兒宋芝齡頻頻上鏡見報，「韓妹」形象可算深入民心，近年她開設了多間韓文語言學校，又先後開辦婚紗攝影公司及韓式小食店等多種業務，被指為圈中「隱形富婆」。
網友睇好送祝福
有指因宋芝齡之前一直斷斷續續有拖拍，直到近兩年回復單身，安德尊才鼓起勇氣向她展開追求，報道更指兩人已秘密拍拖約一年。對此網友都非常睇好，更紛紛向兩人送上祝福。
宋芝齡回應急落閘
不過宋芝齡回應傳媒追問時，就否認同安德尊拍拖，只強調二人是好朋友，平時在電視城也經常翹手同行，有時仲會拖手，同事都已習慣，她更落閘指自己與大王沒可能發展為情侶，但表示願意「取代」李錦聯，與大王一同拍檔接Job。