即將登六「大王」安德尊同「鬥氣冤家」宋芝齡堅拍拖？宋芝齡咁回應

由當年《都巿閒情》到現今《流行都巿》，「大王」安德尊同比他細17歲的宋芝齡都合作無間，經常在鏡頭前互相鬥嘴搞氣氛，因此被封為「鬥氣冤家」，有指單身多年的安德尊近日被發現與宋芝齡在鏡頭後都表現親密，疑似變成真拖友，對此網友都紛紛送上祝福！

文：東方新地｜圖：宋芝齡IG及FB、TVB影片截圖、新傳媒圖片庫