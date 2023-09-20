安德尊 宋芝齡

62歲安德尊生日霸氣攬實宋芝齡 超親密獲眾人起哄：咀佢！

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「大王」安德尊和44歲宋芝齡多年來在《流行都市》中合作無間，經常鬥嘴耍花槍而成為節目中的鬼馬孖寶，年紀相差18年的2人早前更因為穿上中式禮服而一度傳出「婚訊」，日前安德尊62歲生日，更在一眾同事面前一手攬實宋芝齡，關係似乎有超大進展……

安德尊 宋芝齡 安德尊62歲生日，與大批同事一同慶祝。
安德尊62歲生日，與大批同事一同慶祝。（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡似足正印坐在安德尊旁邊。
宋芝齡似足正印坐在安德尊旁邊。（圖片來源：IG@sungchihling）

霸氣攬實宋芝齡

9月19日是安德尊的62歲正日生日，一班《流行都市》同事姚嘉妮、劉彩玉、胡諾言、林秀怡、林凱恩等等為他安排驚喜，送上大大個蛋糕之餘，眾人更起哄問他和宋芝齡是否好事近，又不斷大呼「咀佢！咀佢！」2人竟然照單全收，安德尊更霸氣一手攬實宋芝齡，2人更打來打去，望落十足小情侶一樣！

安德尊 宋芝齡 安德尊在一眾同事面前一手攬實宋芝齡！
安德尊在一眾同事面前一手攬實宋芝齡！（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 眾人大呼「咀佢！咀佢！」
眾人大呼「咀佢！咀佢！」（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 十足小情侶一樣！
十足小情侶一樣！（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

做訪問繼續打情罵俏 安德尊公開表示呷醋

大王接受訪問時回應緋聞：「佢呢，因為咁上下喇，即係搵唔到啊，求其擸一件，結果我就避佢擸咗過嚟！」眾人即驚呼：「哦！你認咗！」宋芝齡隨即澄清：「我從來冇擸你，你咩『新絲蘿蔔皮』呀！」「黑妹」李麗霞表示認識安德尊多年從來未見過他與異性如此親密，安德尊笑稱自己不斷打宋芝齡大腿是為了令她不要遊魂：「我唔拍佢？佢成日發夢唔知做咩，一日就掛住啲韓文諗住返去韓文學校教同學，一係就掛住做社會服務，淨係掛住晒呢啲嘢！」姚嘉妮即起哄：「又唔掛住你！」踢爆安德尊原來呷醋！

安德尊 宋芝齡 安德尊當眾打宋芝齡大髀，是打者愛也的一種？
安德尊當眾打宋芝齡大髀，是打者愛也的一種？（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 打到紅晒！
打到紅晒！（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡即刻打安德尊，更打到啪啪聲！
宋芝齡即刻打安德尊，更打到啪啪聲！（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 雖然2人打來打去，但其實其他互動好sweet。
雖然2人打來打去，但其實其他互動好sweet。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 當眾還擊扭耳仔，旁邊的姚嘉妮表示「毛管戙」！
當眾還擊扭耳仔，旁邊的姚嘉妮表示「毛管戙」！（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

網民舉腳贊成

雖然2人未有正面承認或否認，僅僅以玩笑帶過，但仍然獲大批網民支持：「其實芝齡同大王好襯」、「舉動咁親密，點會冇嘢」、「繼續打鬧 好好笑」、「男未婚，女未嫁，公開啦！」事後宋芝齡在IG發文，再祝賀「緋聞男友」生日快樂：「大王HBD Month 🎉🎊😘 今日眾多同事黎TVB 4廠 比驚喜呢位都市小生！」

安德尊 宋芝齡
（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡
（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
安德尊 宋芝齡 仲偷偷送花。
仲偷偷送花。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

宋芝齡安德尊甜晒中式結婚禮服合照「戲假成真?」

宋芝齡分享多張相中，宋芝齡身穿紅色裙褂，而安德尊則以中式馬褂造型示人，二人更一起做心心手勢合照，露出燦爛笑容，十足一對新人一樣甜蜜。不過宋芝齡就留言道：「很久沒有與拍檔彭慧中、大王以及同一班Crew #流行都市 外景，今次外景主題係大妗姐文化，劇情有趣，大家记得睇啊」原來今次二人穿上中式結婚禮服是為了拍節目，但有不少網民追問：「戲假成真？」、「幾時真係嫁比大王」、「我真係以為你同大王⋯⋯」、「你同大王好襯」等等。

安德尊 宋芝齡 宋芝齡
（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡
（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡
（圖片來源：IG@sungchihling）

宋芝齡曾戀唱片店董事 與安德尊傳緋聞

宋芝齡為人一向低調，過去公開承認的戀情只有2016年被拍到與當時HMV董事何智恒街頭攬錫，男方當時正處理離婚手續，可惜最後戀情無疾而終。其後因工作關係，於《都市閒情》中與安德尊鬥嘴鬥出火花，更傳二人撻着，不過事後宋芝齡否認戀情，但就不抗拒與年紀較大男士發展。

安德尊 宋芝齡 流行都市 宋芝齡與安德尊份屬老友，更介紹對方到韓國買了一座山投資。
宋芝齡與安德尊份屬老友，更介紹對方到韓國買了一座山投資。（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡 宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照
宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡 宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照
宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡 宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照
宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 宋芝齡 宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照
宋芝齡與安德尊份屬老友，經常大晒親密合照（圖片來源：IG@sungchihling）
安德尊 宋芝齡 流行都市 安德尊與宋芝齡都是《都市閒情》元老主持，二人經常在節目中耍花槍。
安德尊與宋芝齡都是《都市閒情》元老主持，二人經常在節目中耍花槍。（圖片來源：《都市閒情》電視截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sungchihling、YouTube@TVB 娛樂新聞台

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