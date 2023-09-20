62歲安德尊生日霸氣攬實宋芝齡 超親密獲眾人起哄：咀佢！

「大王」安德尊和44歲宋芝齡多年來在《流行都市》中合作無間，經常鬥嘴耍花槍而成為節目中的鬼馬孖寶，年紀相差18年的2人早前更因為穿上中式禮服而一度傳出「婚訊」，日前安德尊62歲生日，更在一眾同事面前一手攬實宋芝齡，關係似乎有超大進展……