64歲安德尊首度認愛宋芝齡 遭林嘉華逼供漏口風
64歲「TVB鑽石王老五」安德尊昨晚在《流行都市》節目中，遭好友林嘉華連環追問戀情時，竟然首度鬆口承認另一半是宋芝齡。這對傳足多年緋聞的「歡喜冤家」，終於在鏡頭前被逼供成功，令觀眾大感意外。雖然安德尊事後解釋只是隨口講，但林嘉華堅持「大王講嘅嘢就係真」，這段多年來疑幻疑真的戀情似乎終於有了明確答案。
林嘉華逼供成功 安德尊漏口風認愛
昨晚林嘉華與太太Jumbo作客安德尊主持的《流行都市》，老友重聚本來溫馨，但林嘉華卻化身「狗仔隊」，連環追問安德尊的感情狀況。當林嘉華提到如果安德尊擺酒，就算「蝕硬」都會自掏腰包返港出席時，更直接問「咁我要搵埋佢另一半問下先，係邊個？」面對好友的直接逼供，一向四兩撥千斤的安德尊竟然笑著承認另一半是宋芝齡，令在場所有人都感到驚喜。這個意外的認愛時刻，瞬間成為節目最大亮點。
安德尊事後解釋「隨口講」 林嘉華不信
雖然安德尊在認愛後試圖淡化事件，聲稱「講咋喎」，暗示只是隨口說說，但林嘉華卻不買帳，堅持「大王講嘅嘢就係真，佢自己承認咗喇！」當時宋芝齡已經離開現場，未能即時回應這個突如其來的「官宣」。林嘉華更追問安德尊會否在2026年給出更明朗的答案，並承諾如果真的擺酒，即使沒有片酬也會返港出席，展現出對這對「情侶檔」的支持和祝福。
多年緋聞終有結果 歡喜冤家情深
安德尊與宋芝齡共同主持《都市閒情》和《流行都市》多年，兩人在節目中經常打情罵俏，時而鬥咀時而攬頭攬頸，這種「歡喜冤家」的互動模式早已深得觀眾喜愛。多年來兩人被拍到一起行街購物，行為親密，緋聞傳足多年卻從未正式承認關係。連黑妹李麗霞都曾公開表示，認識安德尊這麼久，從未見過他與任何女性朋友有如此親密的行為，暗示兩人關係非比尋常。這次在林嘉華的「助攻」下，多年來的謎團似乎終於有了答案。
網民興奮留言「終於等到」
消息傳出後，網民紛紛留言表達興奮之情，「終於等到大王認愛！」、「宋芝齡同安德尊真係好襯！」、「睇咗佢哋拍拖咁多年，終於官宣啦！」不少觀眾表示一直都覺得兩人是天造地設的一對，對這次的認愛感到非常開心。也有網民調侃「林嘉華真係好朋友，幫手逼供成功」、「大王終於守唔住秘密啦」。更有粉絲期待兩人能夠早日修成正果，「希望真係可以喺2026年飲到佢哋嘅喜酒」。
圖片來源：TVB、宋芝齡IG、YouTube@TVB 娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期