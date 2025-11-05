64歲安德尊首度認愛宋芝齡 遭林嘉華逼供漏口風

64歲「TVB鑽石王老五」安德尊昨晚在《流行都市》節目中，遭好友林嘉華連環追問戀情時，竟然首度鬆口承認另一半是宋芝齡。這對傳足多年緋聞的「歡喜冤家」，終於在鏡頭前被逼供成功，令觀眾大感意外。雖然安德尊事後解釋只是隨口講，但林嘉華堅持「大王講嘅嘢就係真」，這段多年來疑幻疑真的戀情似乎終於有了明確答案。