安德尊李錦聯「打交」片瘋傳 大王7字親證真相 曾傳發生肢體衝突
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安德尊（大王）和李錦聯在2011年曾傳出發生了肢體衝突，導致電視台高層介入調查。近日網上突然瘋傳一段兩人在《流行都市》中打交的影片，極速引起網民熱議，更引來本人親自回應！
安德尊 李錦聯 一言不合就開拖？
Threads近日瘋傳一條安德尊（大王）和李錦聯在《流行都市》中激烈打鬥的影片，2人一言不合就開拖，引起網民熱議。但原來這段片是由影片創作者Why Wong利用AI技術製作，除了安德尊和李錦聯的打鬥場面外，還包括方力申和葉璇的對打，以及四哥曾江同胡楓的激戰。
網民：AI彌補了我好多心願
儘管大家都知道這是AI創作的影片，但其逼真的畫面還是讓不少網民紛紛轉發以及熱討，笑言以為大王會同李錦聯是「打茄輪」打得「好有火」，更有網民指睇完很舒壓：「好有火好好笑」、「仲以為大王會同李錦聯打茄輪」、「AI彌補了我好多心願」、「笑得好辛苦」、「有點舒壓」等。
陳欣茵搵大王回應真相：開拖係真㗎？
前TVB小花陳欣茵就邀請了安德尊拍片一同回應事件，寫上「開拖係真㗎！」影片中，孫慧雪和尹詩沛也有出現，三人一起向安德尊「逼供」。孫慧雪評論說安德尊的動作「好狼」，而安德尊則以7字幽默回應：「早應該攞出嚟啦！」陳欣茵就表示大王真實投訴，為什麼影片搞到佢咁肥。
傳曾與李錦聯發生肢體衝突堪稱「死敵」
大王安德尊與李錦聯的恩怨可謂人盡皆知。兩人在《都市閒情》節目中多次合作，但由於李錦聯過度注重外表，引起安德尊的不滿並公開嘲諷對方，大爆對方割雙眼皮。此外，有傳兩人在2011年甚至發生了肢體衝突，導致電視台高層介入調查。儘管後來在《區區開伙》節目中再度合作，但兩人的關係依然充滿火花。
今年年初，大王在J2節目《玲玲友情報》中借機解開多年不和傳言，認真的說︰「平時我哋相處嘅模式，都好似節目咁，其實我對佢okay㗎。」但被問到雙方關係時，能言善道的大王一時語塞，接住解釋︰「我同你講點解，因為我成日干涉佢嘅生活，佢成日飲酒，我勸佢『你唔好再飲啦，又傷身，又會騷擾到側邊其他人』，由頭到尾就係唔准飲酒。」
撰文：東方新地（原文取自New Monday）圖片來源：threads＠shootingwhy影片截圖、threads＠yanyaascyy資料或影片來源：原文刊於NewMonday