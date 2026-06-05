安德尊「偷食」斷正？錄影廠攬實林秀怡被「撞破」 嚇到腳軟跌地真相曝光
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林秀怡今日在社交媒體上傳一段由短片，片中她與64歲安德尊在錄影廠內親密擁抱，卻突然被身後婦人撞個正著，嚇到安德尊即場跌坐地上。這段短片隨即引爆網民熱議，皆因安德尊早前才剛在節目中鬆口承認宋芝齡是另一半，如今又被「捉姦」畫面瘋傳，喜劇效果直接拉滿。
安德尊與林秀怡錄影廠內攬到實被撞破
短片開首畫面已經相當震撼，只見安德尊身穿藍色西裝，與穿著棕色西裝外套的林秀怡在錄影廠內旁若無人地擁抱，兩人面帶微笑，氣氛融洽得猶如熱戀情侶。正當觀眾以為這是什麼「地下情」曝光之際，林秀怡突然抬頭望向前方，表情一秒由甜蜜切換成極度驚恐，雙眼瞪大、面容扭曲。鏡頭隨即拉遠，背景出現一位滿臉驚訝的婦人，疑似當場撞見兩人親密舉動。安德尊發現後本能反應推開林秀怡，自己卻嚇到腳軟，一個華麗轉身直接跌坐在地上，誇張程度堪稱教科書級喜劇演出。
林秀怡發文自嘲問「可唔可以提告」
林秀怡上傳短片時配文寫道：「搞什麼飛機～～～～～～～如果收到條咁既片…….可唔可以提告」，並標註「大王辛苦你」，語氣充滿自嘲與玩味。網民表示一睇就知道是AI製作的惡搞片段，並非真實事件，但片中兩人的喜劇演繹實在太過逼真，令不少網民都覺得非常爆笑！
安德尊早前認愛宋芝齡事後稱隨口講
事實上安德尊的感情生活一直是觀眾茶餘飯後的話題。他與宋芝齡共同主持《流行都市》多年，兩人經常打情罵俏，緋聞傳足多年卻從未正式承認。早前安德尊在《流行都市》節目中遭好友林嘉華連環逼供，被直接追問另一半是誰，一向四兩撥千斤的他竟然鬆口承認「係宋芝齡」，令全場嘩然。不過安德尊事後隨即淡化事件，聲稱「講咋喎」，暗示只是隨口說說，令這段多年來疑幻疑真的戀情繼續成謎。
網民封兩人為最佳喜劇CP求開拍處境劇
短片一出即引來大量網民留言，「大王平時寸寸貢，今次終於嚇到跌落地啦」、「秀怡個驚恐樣值100分，視后級演技」、「後面個Auntie交足戲，成件事好有處境劇Feel」。不少人更直接封安德尊與林秀怡為「最佳喜劇CP」，強烈要求兩人合作開拍喜劇。亦有網民調侃「大王頭先先認愛宋芝齡，轉頭就被秀怡攬住，宋芝齡睇到會點諗」，將認愛事件與惡搞短片串連起來，令整件事的娛樂性再度升級。
圖片來源：TVB、YouTube@TVB 娛樂新聞台、宋芝齡IG資料或影片來源：原文刊於新假期