安德尊「偷食」斷正？錄影廠攬實林秀怡被「撞破」 嚇到腳軟跌地真相曝光

林秀怡今日在社交媒體上傳一段由短片，片中她與64歲安德尊在錄影廠內親密擁抱，卻突然被身後婦人撞個正著，嚇到安德尊即場跌坐地上。這段短片隨即引爆網民熱議，皆因安德尊早前才剛在節目中鬆口承認宋芝齡是另一半，如今又被「捉姦」畫面瘋傳，喜劇效果直接拉滿。