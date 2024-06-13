盤點大王安德尊5大「仇家」 入行39年得罪人多 每次都同拍檔交惡
盤點大王安德尊5大「仇家」：
1. 王俊棠：公開寸爆對方遭反擊
日前端午節龍舟賽事中，負責主持節目的安德尊在節目中公開批評被稱為「御用惡人」的王俊棠，指責對方在賽事中「黑口黑面」：「佢一人贏全家，一人累身家，佢累晒人地架，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬喎，佢今年係鼓手啦。鼓手應該要係畀香港小姐坐喺度，等我哋睇住香港小姐划啊嘛，佢嗱口嗱面咁，咁你點同佢拍住啊。」。此外更聲稱王俊棠因忙於賺錢而缺席訓練：你棠哥練水又練得少，人哋練11堂，你得3堂。淨係掛住四圍去搵食，你咁樣累咗啲同事，日日去練水。」對此王俊棠接受傳媒訪問時終於開腔反擊，指大王經常「口水多過茶」，又「成日吹水唔抹咀」！
2. 李錦聯：傳曾發生肢體衝突堪稱「死敵」
大王安德尊與李錦聯的恩怨可謂人盡皆知。兩人在《都市閒情》節目中多次合作，但由於李錦聯過度注重外表，引起安德尊的不滿並公開嘲諷對方，大爆對方割雙眼皮。此外，有傳兩人在2011年甚至發生了肢體衝突，導致電視台高層介入調查。儘管後來在《區區開伙》節目中再度合作，但兩人的關係依然充滿火花。
今年年初，大王在J2節目《玲玲友情報》中借機解開多年不和傳言，認真的說︰「平時我哋相處嘅模式，都好似節目咁，其實我對佢okay㗎。」但被問到雙方關係時，能言善道的大王一時語塞，接住解釋︰「我同你講點解，因為我成日干涉佢嘅生活，佢成日飲酒，我勸佢『你唔好再飲啦，又傷身，又會騷擾到側邊其他人』，由頭到尾就係唔准飲酒。」
3. 林盛斌（阿Bob）：婚宴大鬧現場火藥味農
在2014年的《年代大激鬥》節目中，安德尊與林盛斌（阿Bob）的關係也十分緊張。當時安德尊在一場婚宴中擔任司儀，而阿Bob因不滿其嘈吵，醉酒後上臺奪麥並大聲斥責安德尊，導致場面一度尷尬。這次事件讓兩人的關係變得更加緊張。
4.蕭秀香（三姐）：大爆三姐脾氣火爆
在《流行都市》節目中，大王與蕭秀香（三姐）之間的互動同樣充滿火花。大王曾透露三姐的脾氣非常火爆，一旦發火便能令全場安靜：「三姐有時好爆火，我哋好驚佢，唔可以得罪。香港有幾多個女廚師？同埋拎住個殼，鏡頭唔見就敲落嚟。佢會話『你再講呀！』個個都收聲。」
5. 李家鼎（鼎爺）：狂窒安德尊網民讚好
鼎爺李家鼎加入《流行都市》的新環節「鼎爺家常菜」，與大王合作教煮餸。儘管兩人合作不多，但節目中的互動卻頻頻擦出火花。去年，大王在節目中的提問頻繁，引來鼎爺的不滿：：「我未出聲，唔好問嘢住！」又呼喝安德尊要落油：「快啲快啲」，嚇到一向寸寸貢的安德尊都要乖乖收聲。安德尊接受訪問時直認，當時錄影廠「好火」，因鼎爺入廚火喉十足，不過對於被指「太嘈」引起鼎爺不滿，大王卻堅持要繼續講嘢大聲：「佢都咁大聲，咁我都咁大聲囉，我不嬲都咁大聲！鼎爺係我哋前輩，佢有啲咩我都跟住去做，佢話乜我就乜，呢個好平常。我同鼎爺相識幾十年，大家就係咁溝通㗎喇，可能大家少見我哋一齊上電視！」
之後兩集「鼎爺家常菜」中，鼎爺的拍檔而換由安德尊和宋芝齡，換成胡諾言和張美妮，網民紛紛表示支持：「應該係鼎爺要求掉走大王」、「安德尊真係好嘈好煩，鼎爺一定唔鍾意呢套，直頭都唔想望佢」、「原來好多人同我一樣都唔鍾意安德尊，冇佢喺度，真係睇得好舒服」等。