「安心偷食」後再受考驗 Sammi連環痛失5至親好友 撰長文抒懷：Life is beautiful！

Sammi鄭秀文近年的人生經歷如坐過山車，前年的「安心偷食」對她已是個很大的打擊，但悲痛程度始終比不上去年愛犬Lucky與父親去世，日前與Sammi友好的90年代樂壇組合Face to Face成員吳少芳病逝，Sammi再被愁困，她在IG發長文哀悼好友，提及自己短短5個月內連續失去至親好友，感受至深，粉絲們紛紛為她送上安慰。

撰文：東方新地│圖片：Sammi IG圖片及短片截圖、許志安IG圖片