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「安心偷食」後再受考驗 Sammi連環痛失5至親好友 撰長文抒懷：Life is beautiful！

東方新地 - 娛聞

Sammi鄭秀文近年的人生經歷如坐過山車，前年的「安心偷食」對她已是個很大的打擊，但悲痛程度始終比不上去年愛犬Lucky與父親去世，日前與Sammi友好的90年代樂壇組合Face to Face成員吳少芳病逝，Sammi再被愁困，她在IG發長文哀悼好友，提及自己短短5個月內連續失去至親好友，感受至深，粉絲們紛紛為她送上安慰。

撰文：東方新地│圖片：Sammi IG圖片及短片截圖、許志安IG圖片

Sammi
90年代樂壇組合Face to Face成員吳少芳(Jodi)病逝，Sammi與Jodi同屆參加新秀而認識，二人感情要好。
Sammi
感性的Sammi在IG撰長文悼念好友Jodi，透露自己5個月內失去多位至親，非常明白那種痛楚。

Sammi悼念多年戰友

Sammi繼2019年慘遭老公許志安背叛後，近月又接連面對生老病死的考驗，Sammi發長文悼念與她同年參加新秀的Face to Face成員吳少芳(Jodi)，Jodi命運坎坷，出道兩年就遭遇重大車禍終身癱瘓，之後又罹患癌症。Sammi更在社交網上載19年開演唱會時，特別邀請吳少芳當嘉賓上台合唱，締造演唱會最感人的一幕，二人感情深厚，Sammi多年來陪住Jodi抗癌，甚至在IG幫忙推銷吳少芳自製的辣椒油。

無論病疾頑痛如何逐日遞增，你得出的答案都是「Life is beautiful」和「我不會放棄」。我們的心怎樣感悟怎樣領受，甚至「怎樣感恩我們的每個遭遇和環境」，才是通往美好的重要鑰匙。

Sammi
Sammi曾在個唱上邀請Jodi上台合唱，場面非常感人。

Sammi人生最悲痛的5個月

Sammi的長文中，令人驚訝的是她還提及了自己五個月來先後失去家人摯友的心情。先是原本由許志安飼養，兩人結婚後被Sammi視為兒子的狼狗「Lucky」因年老安詳離世，然後是她高齡80多歲的父親病逝，之後與她感情要好、其姐夫的妹妹「藍藍」與許志安的哥哥都先後去世，Sammi表示「接二連三的經歷死亡，我很明白失去摯親那份痛楚和留下的空白。」

Sammi
Sammi是孝順女，每次父母有病，她都與家姐細佬輪流照顧兩老，父親病逝對她打擊也很大。
Sammi
對Lucky視如己出的Sammi，即使愛犬年老失禁不良於行，她都廿四小時貼身照顧。
Sammi
養了多年的狼狗Lucky去世，許志安亦非常悲痛。

沉寂半年陪母過度

Sammi十多年前曾受抑鬱症折磨，全靠宗教信仰走出陰霾，從此Sammi性格大變，變得十分積極正向。近月經歷多次生離死別，Sammi雖然明顯比以前沉寂，沒有公開露面，但她始終保持正能量，不時在IG分享生活照，最多是做運動與返娘家陪母，因為父親的去世，Sammi更加珍惜與母一起的時光，為陪伴母親過度喪夫之痛，Sammi經常上門送外賣、陪睇電視又親自按摩，繼續做乖乖女。

Sammi
父親走後，Sammi不時返娘家陪母，而且每次都會準備好多美味的食物氹母親。
Sammi
Sammi最愛陪母親睇電視，邊為她按摩。
Sammi
Sammi繼續上載生活照到社交網，已學懂積極面對人生的她，有時亦難免會流露出悲傷的一面。

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