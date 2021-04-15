「安心偷食」後再受考驗 Sammi連環痛失5至親好友 撰長文抒懷：Life is beautiful！
Sammi鄭秀文近年的人生經歷如坐過山車，前年的「安心偷食」對她已是個很大的打擊，但悲痛程度始終比不上去年愛犬Lucky與父親去世，日前與Sammi友好的90年代樂壇組合Face to Face成員吳少芳病逝，Sammi再被愁困，她在IG發長文哀悼好友，提及自己短短5個月內連續失去至親好友，感受至深，粉絲們紛紛為她送上安慰。
撰文：東方新地│圖片：Sammi IG圖片及短片截圖、許志安IG圖片
Sammi悼念多年戰友
Sammi繼2019年慘遭老公許志安背叛後，近月又接連面對生老病死的考驗，Sammi發長文悼念與她同年參加新秀的Face to Face成員吳少芳(Jodi)，Jodi命運坎坷，出道兩年就遭遇重大車禍終身癱瘓，之後又罹患癌症。Sammi更在社交網上載19年開演唱會時，特別邀請吳少芳當嘉賓上台合唱，締造演唱會最感人的一幕，二人感情深厚，Sammi多年來陪住Jodi抗癌，甚至在IG幫忙推銷吳少芳自製的辣椒油。
無論病疾頑痛如何逐日遞增，你得出的答案都是「Life is beautiful」和「我不會放棄」。我們的心怎樣感悟怎樣領受，甚至「怎樣感恩我們的每個遭遇和環境」，才是通往美好的重要鑰匙。
Sammi人生最悲痛的5個月
Sammi的長文中，令人驚訝的是她還提及了自己五個月來先後失去家人摯友的心情。先是原本由許志安飼養，兩人結婚後被Sammi視為兒子的狼狗「Lucky」因年老安詳離世，然後是她高齡80多歲的父親病逝，之後與她感情要好、其姐夫的妹妹「藍藍」與許志安的哥哥都先後去世，Sammi表示「接二連三的經歷死亡，我很明白失去摯親那份痛楚和留下的空白。」
沉寂半年陪母過度
Sammi十多年前曾受抑鬱症折磨，全靠宗教信仰走出陰霾，從此Sammi性格大變，變得十分積極正向。近月經歷多次生離死別，Sammi雖然明顯比以前沉寂，沒有公開露面，但她始終保持正能量，不時在IG分享生活照，最多是做運動與返娘家陪母，因為父親的去世，Sammi更加珍惜與母一起的時光，為陪伴母親過度喪夫之痛，Sammi經常上門送外賣、陪睇電視又親自按摩，繼續做乖乖女。