安志杰 Jessica C. 大女繼承阿媽靚樣 當年奉女成婚一家四口幸福滿瀉

安志杰與伍允龍是多年好兄弟，近日伍允龍因在《九龍城寨之圍城》中飾演「王九」一角而人氣急升，成為娛樂圈中的單身筍盤，其好兄弟安志杰則與他相反，早在多年前已封盤，與 Jessica C. 奉女成婚，先後誕下一對仔女，近日他們一家就為慶祝父親節外遊，幸福滿瀉。

