安志杰 Jessica C. 大女繼承阿媽靚樣 當年奉女成婚一家四口幸福滿瀉
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安志杰與伍允龍是多年好兄弟，近日伍允龍因在《九龍城寨之圍城》中飾演「王九」一角而人氣急升，成為娛樂圈中的單身筍盤，其好兄弟安志杰則與他相反，早在多年前已封盤，與 Jessica C. 奉女成婚，先後誕下一對仔女，近日他們一家就為慶祝父親節外遊，幸福滿瀉。
安志杰一家暢遊主題樂園 Jessica C.大曬「警鐘胸」
安志杰與家人最近外出旅行慶祝父親節，其後，Jessica C. 在社交媒體上分享了旅行時的照片，原來此行同時是為了慶祝細仔Elvis的6歲生日，相片中可以見到他們一家四口開心暢遊主題樂園，期間Jessica C. 更換上一套比堅尼，大方曬其「警鐘胸」。
大女Tessa眼大大笑容甜美 繼承阿媽靚樣
不過網民的焦點都落在安志杰和 Jessica C. 的大女Tessa身上，今年8歲的Tessa遺傳了母親的美貌，不但五官精緻，而且眼大大笑容甜美，穿著背心和短褲的她，更展現出少女的魅力，獲網民大讚星味十足，有成為最美星二代的潛力。
當年奉女成婚 安志杰變身好老公、好爸爸
Jessica C. 當年是奉女成婚，2015年10月，安志傑向Jessica C.求婚成功，當時女方已懷孕3個月，他們的大女Tessa於2016年3月底出生，翌年夏天，二人在夏威夷舉行婚禮，到2018年6月，二人三年抱兩再誕下細仔Elvis。安志杰自婚後成為了好老公、好爸爸，亦伍允龍亦成了他們兩名仔女的契爺。
撰文：東方新地圖片來源：IG@jesscambensy、IG@andyonimal