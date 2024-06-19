安志杰

安志杰 Jessica C. 大女繼承阿媽靚樣 當年奉女成婚一家四口幸福滿瀉

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安志杰與伍允龍是多年好兄弟，近日伍允龍因在《九龍城寨之圍城》中飾演「王九」一角而人氣急升，成為娛樂圈中的單身筍盤，其好兄弟安志杰則與他相反，早在多年前已封盤，與 Jessica C. 奉女成婚，先後誕下一對仔女，近日他們一家就為慶祝父親節外遊，幸福滿瀉。

安志杰一家暢遊主題樂園 Jessica C.大曬「警鐘胸」

安志杰與家人最近外出旅行慶祝父親節，其後，Jessica C. 在社交媒體上分享了旅行時的照片，原來此行同時是為了慶祝細仔Elvis的6歲生日，相片中可以見到他們一家四口開心暢遊主題樂園，期間Jessica C. 更換上一套比堅尼，大方曬其「警鐘胸」。

安志杰 安志杰與 Jessica C. 一家四口暢遊主題樂園。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰與 Jessica C. 一家四口暢遊主題樂園。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 眼大大的Tessa一度戴上眼鏡，十分可愛。（圖片來源：IG@jesscambensy）
眼大大的Tessa一度戴上眼鏡，十分可愛。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 在IG限時動態中，可以見到 Jessica C. 著上一套性感比堅尼。（圖片來源：IG@jesscambensy）
在IG限時動態中，可以見到 Jessica C. 著上一套性感比堅尼。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 同囝囝Elvis一齊歎雪糕。（圖片來源：IG@jesscambensy）
同囝囝Elvis一齊歎雪糕。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 又同一對仔女在酒店房的露台影合照。（圖片來源：IG@jesscambensy）
又同一對仔女在酒店房的露台影合照。（圖片來源：IG@jesscambensy）

大女Tessa眼大大笑容甜美 繼承阿媽靚樣

不過網民的焦點都落在安志杰和 Jessica C. 的大女Tessa身上，今年8歲的Tessa遺傳了母親的美貌，不但五官精緻，而且眼大大笑容甜美，穿著背心和短褲的她，更展現出少女的魅力，獲網民大讚星味十足，有成為最美星二代的潛力。

安志杰 Tessa遺傳了Jessica C. 的靚樣。（圖片來源：IG@jesscambensy）
Tessa遺傳了Jessica C. 的靚樣。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 Tessa年僅8歲身高已近阿爸膊頭，有望長成Model高䠷身型。（圖片來源：IG@jesscambensy）
Tessa年僅8歲身高已近阿爸膊頭，有望長成Model高䠷身型。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 網民都大讚Tessa充滿少女味。（圖片來源：IG@jesscambensy）
網民都大讚Tessa充滿少女味。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 笑容好甜美。（圖片來源：IG@jesscambensy）
笑容好甜美。（圖片來源：IG@jesscambensy）

當年奉女成婚 安志杰變身好老公、好爸爸

Jessica C. 當年是奉女成婚，2015年10月，安志傑向Jessica C.求婚成功，當時女方已懷孕3個月，他們的大女Tessa於2016年3月底出生，翌年夏天，二人在夏威夷舉行婚禮，到2018年6月，二人三年抱兩再誕下細仔Elvis。安志杰自婚後成為了好老公、好爸爸，亦伍允龍亦成了他們兩名仔女的契爺。

安志杰 Jessica.C當年抱著女兒出嫁。（圖片來源：IG@jesscambensy）
Jessica.C當年抱著女兒出嫁。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 現在安志杰已和Jessica C.誕下一子一女。（圖片來源：IG@andyonimal）
現在安志杰已和Jessica C.誕下一子一女。（圖片來源：IG@andyonimal）
安志杰 Tessa由細靚到大。（圖片來源：IG@jesscambensy）
Tessa由細靚到大。（圖片來源：IG@jesscambensy）
安志杰 伍允龍亦十分愛錫一對契仔女。（圖片來源：IG@andyonimal）
伍允龍亦十分愛錫一對契仔女。（圖片來源：IG@andyonimal）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jesscambensy、IG@andyonimal

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