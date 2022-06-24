安永佳被熱捧成港版C朗 港隊足球男神崛起 混血靚仔大起底 完勝豬肉威
安永佳被譽為足球界明日之星
25歲的安永佳在剛剛於印度舉辦的亞洲盃外圍賽有超凡表現，並為港隊共添入兩球。本港事隔54年再度躋身決賽周，他的表現令很多港隊球迷感到興奮。
安永佳除了有相當的實力外，其外表亦備受矚目。安永佳身高1米9加上他的五官深邃， 與年輕時的德國足球員萊斯（Marco Reus），以及英格蘭足球超級聯賽球隊曼聯足球員C朗（Cristiano Ronaldo）十分相似，因此亦有人稱安永佳為「港版C朗」。
安永佳、萊斯、 C朗 對比圖：
網民反應：
入讀國際體育名校 只想為港效力：香港是我家
25歲的安永佳是香港紐西蘭混血兒，英文全名是Matthew Elliot Orr Wing Ka，不要因為安永佳擁有長長的英文名就以為他是外國人，其實他是一個土生土長的香港人。
安永佳在中學時期就讀加拿大國際學校，並在傑志青年軍效力多年。安永佳在2015年到美國佛羅里達州留學並在當地知名體育學院「IMG Academy」讀書。IMG Academy是在隸屬於全球最大體育經紀公司「美國國際管理集團（International Management Group）」，IMG 學院致力培養體育人才，課程主要針對職業運動員的訓練，多位知名運動員都是IMC學院的校友。在2016年，安永佳入讀三藩市大學並出戰美國大學聯賽，在比賽中安永佳取得很好的成績。雖然在外國留學，但每當學校放假時，安永佳都會返港與傑志一起操練。
在2019年，安永佳轉學到雪城大學繼續參加16場的美國大學聯賽。大學畢業後，安永佳回到香港加盟傑志，正式開始職業球員生涯。安永佳一方面在香港發展個人球員職業，另一方面，因為他擁有紐西蘭護照，曾跟隨紐西蘭U17操練備戰U17世界盃。2020年1月，傑志迎戰標準流浪的菁英盃分組賽，安永佳為傑志出任中鋒，成功助球隊大勝三球，令他列入2020至2021年香港超級聯賽射手榜第一名。
安永佳曾接受傳媒訪問，指媽媽是華人，爸爸則不是，所以他有點外國血統，但他在香港出生，每次回來也感受到香港才是他的家，所以想代表的只有香港。原來安永佳一直用心累積足球大賽經驗，就是為了回港踢足球，其決心令人敬佩。有指外界一直對港足沒有抱太大的希望，所以安永佳更有動力想令球隊做得更好：「我們要令這裡的人感到驕傲，別人如何看，如何想不重要！只要我們自己有多好，對自己有信心就可以！」 由此可以看到安永佳有多熱愛踢足球。
受爸爸影響決心成職業球員
由於安永佳的爸爸是半職球員，所以他從小就深受爸爸耳濡目染，對足球產生濃厚興趣，他由三歲起就已經開始踢足球，而且十分喜愛利物浦球隊，長大後更決意成為職業球員。有網民發現，原來安永佳與利物浦早有淵源，早在2003年英超球隊利物浦訪港，安永佳有幸與自己的偶像「神奇隊長」謝拉特一起出場。當時一幕令安永佳十分震撼，之後更下定決心要成為像謝拉特般的職業球員。
球場外是帥氣模特兒
安永佳除了是職業球員，更是一名模特兒。在社交平台看到他不時出席時尚活動，打扮起來不輸時下偶像。有網民更以下圖為例，指平常這款開胸外套很難著得好看，香港男士很容易會穿出頹廢感覺，但安永佳靠自身高顏值，穿出上流休閒服的感覺。
安永佳私底下亦熱愛戶外活動，所以他曬得一身健康小麥皮膚，再加上他平常都有操練，身材自然很有看頭。 總體而言，安永佳不論外表、能力及樣貌都能令一眾女士為之瘋狂，在討論區中有些男士都覺得安永佳很型，看來安永佳被封男神的確是有道理。
常見問題
安永佳係土生土長嘅香港人嗎？
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安永佳除了是職業球員，更有一份什麼職業？
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