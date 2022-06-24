安永佳被熱捧成港版C朗 港隊足球男神崛起 混血靚仔大起底 完勝豬肉威

「荃灣豬肉檔AK」威威劉宋威成為熱話，雖然有大批威威豬（粉絲名稱）力撐威威，亦有不少人倒戈質疑威威不值得被捧成男神。最近香港足球界有新星崛起，被封「港版C朗」的安永佳被網民推舉為真男神，安永佳有1米9的身高、偶像級的外表而且有學歷，踢足球更有一定實力，豬肉威真係望塵莫及。