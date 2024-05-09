00後新靚女主播安穎彤私下愛曬長腿 精通兩文三語IG勁多靚相
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NowTV近月有一位新主播上位，就係年僅24歲的安穎彤（Natty），她自去年9月開始坐上主播台，極速受到網民關注，未夠一年已升任中級主播，不過比起她在幕前嚴肅正經的打扮，作為00後的她原來在IG私下收埋不少靚相，更特別愛曬長腿！
24歲安穎彤 畢業自理大
現年24歲的安穎彤畢業自理大中文及雙語學系，去年9月開始成為NowTV新聞主播，精通兩文三語，曾擔任不少活動的三語司儀，當日她首次坐上主播台時，曾獲得不少網民Cap圖支持，令她感性地表示：
畢業之後，由記者，到節目主持，再成為新聞主播，
坐上主播枱嘅一刻，更加令我體會到，要感恩並且珍惜一直以來每一個可以裝備自己，而且得來不易的機會。
接住落嚟嘅時間，希望大家都一齊喺每日嘅新聞報道，見證着我嘅成長。
就讓呢個旅程，以「各位，歡迎收睇呢節新聞」作為一個新嘅好開始🤍
同埋都多謝大家好準時收睇我嘅首播🥺🫶🏻大家嘅cap圖同鼓勵嘅說話都收到了！
獲網民勁讚「長腿姐姐」
睇翻安穎彤IG，可以發現原來她私下收埋不少靚相，除了愛曬長腿外，當中更有性感的泳衣照，引來眾多網民大讚：「對腳好長」、「長腿姐姐」、「青春可人」、「靚，又幾Fit」、「犯晒規」、「有鄰家女孩feel」、「幾有主播氣質」等等。
撰文：東方新地圖片來源：IG@_nattyon、NowTV新聞截圖、YouTube@PolyU Global Engagement Office