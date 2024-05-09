00後新靚女主播安穎彤私下愛曬長腿 精通兩文三語IG勁多靚相

NowTV近月有一位新主播上位，就係年僅24歲的安穎彤（Natty），她自去年9月開始坐上主播台，極速受到網民關注，未夠一年已升任中級主播，不過比起她在幕前嚴肅正經的打扮，作為00後的她原來在IG私下收埋不少靚相，更特別愛曬長腿！

