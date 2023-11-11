安雅希｜中年好聲音2參賽者介紹、身高年齡及IG
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安雅希是其中一位中年好聲音2耀眼參賽者，成功晉級26強，這次讓我們一起來認識安雅希！究竟是什麼樣的音樂魅力，讓她在比賽中脫穎而出？
安雅希個人資料一覽
- 姓名：安雅希
- 職業：英文主播
- 年齡：36
- 身高：不明
- Instagram：有待更新
安雅希擔任隊長被挑戰
在首次《Memory》團練中，Eric Kwok詢問大家對隊長安雅希的態度，安雅希回應略顯不太自信：「都OK嘅。」然而，曾蜜詩表現出強烈主見，不斷挑戰安雅希，導致兩人在最後的綵排中爭執不休，氣氛相當緊張！Eric Kwok更直言《Memory》隊面臨嚴重危機：「六隊之中最大的危機就是他們，曾蜜詩有很強烈的個人意見，想做什麼就要做什麼，比起隊長更有主見。」曾蜜詩接受訪問時坦言：「隊長有點太不著急了！我們有很多點子，就一起討論看哪個點子的效果最好。」至於安雅希則宣告投降：「我覺得在團體比賽中不能太強調個人特色，坦白說，我並不太想當隊長，我只想發揮自己！」另一方面，《路黑山高錫人夜》隊也爆發矛盾，隊長陳燕娜和隊員麥素華出現意見分歧，燕娜坦言：「幾位阿姐都是很有主見的人，尤其是素華。」Eric Kwok同樣表示該組感覺「不太和諧」。
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圖片來源：TVB