37歲宋仲基離婚3年半再覓真愛 突放震撼彈宣布雙喜臨門做爸爸
宋仲基：一個珍貴的小小生命來到
宋仲基今天宣佈再婚當爸的消息：「很感謝的是，一個珍貴的小小生命來到我們兩個身邊了。」而且他們今天也去登記結婚，是在回家的路上寫下這封信給粉絲。宋仲基和宋慧喬因合拍韓劇《太陽的後裔》撻着，2017年結婚，兩年後離婚。宋仲基去年12月驚喜認愛Katy，一開始並沒有表明對方的身分，只說是「圈外人」，後來被發現早在2022年9月得獎時，就公開喊出現任妻子的名字放閃。
去年公開戀情
宋仲基與宋慧喬離婚3年半，在去年12月26日突然公開戀情認有英國女友，令影迷震驚。其實在正式公開戀情之前，宋仲基在印尼、新加坡出席活動時都與英國女友一同公開現身，而女方當時時穿著寬鬆衫，因此令猜測宋仲基的英國女友已懷孕。當時韓媒《tvreport》向宋仲基經理人公司求證此事，卻沒有直接否認，只稱：「沒打算回應懷孕傳言。」
【宋仲基全文翻譯】
大家好，我是仲基。今天我簽下了人生中最幸福又珍貴的約定，想和各位告知這件事情而來寫下這篇文章。
我和總是在我身邊支持著我，珍惜著彼此，共度珍貴時光的Katy Louise Saunders，決定發誓共度下半輩子。
她是那麼善良，對自己的生活充滿熱情，她是如此明智又帥氣的人，讓我非常尊敬。因為她，我也正在成為更好的人。
我們很自然的期望能夠建造幸福家庭，為了遵守彼此間的約定下了很大的努力，很感謝的是，一個珍貴的小小生命來到我們兩個身邊了。
另外，今天我們也以對彼此很深的信任和愛為基礎，決定展開夫妻生活而去登記結婚，現在在回家的路上。
我們未來也會像現在這樣，兩個人朝著相同方向走向美好的未來。
總是支持著我、愛護著我的所有粉絲，真心謝謝你們。
特別是，在我演員生涯中總是給我帶來龐大力量的kiaile（粉絲名稱），在你們的期望下，我會抱持著更大的責任心和熱情，不論作為一個人，還是作為一個演員，我會努力飛得更高更遠。
直到能夠面對面互相打招呼的那天前，希望大家都健康平安、幸福美滿。
38歲的英國女友教宋仲基意大利文撻着
宋仲基再婚妻子是比他大一歲的英國前演員Katy Saunders。據知二人交往已有一年多，早已融入雙方的朋友圈，而宋仲基的經理人公司High Zium Studio在消息傳出不久彼，以一份簡短聲明證實宋仲基與Katy Saunders的戀愛關係。這位38歲的英國美女究竟有何魅力，在教導宋仲基意大利文時就讓他生出好感，繼而展開追求呢？
Katy Saunders已有10歲女兒？
自從宋仲基大方承認戀情後，韓媒陸續挖出更多Katy Saunders的背景。據《OSEN》、《STARNEWS》等韓媒報導，Katy Saunders 2012年曾在意大利羅馬參加活動被拍下挺着肚子的照片，由於隔年肚子便消失，使人懷疑Katy Saunders就是懷有身孕。而疑為孕肚照的照片傳開，韓國網友跟着翻出了更多Katy Saunders帶小孩的照片，指照片中的小孩就是Katy Saunders女兒，相信現時為10歲左右。
宋仲基粉絲大方祝福
這些照片引起了韓國網友的不同反應，但大多數宋仲基粉絲均表示支持，紛紛留下語句。「我覺得這不重要，因為宋仲基也是離過婚的」、「宋仲基會照顧好自己的生活」、「希望他們都幸福」、「這是他們二人的戀愛關係，人們為甚麼要關心？」希望離婚後的宋仲基，能找到他最終的幸福。
Katy Saunders是英國前演員
雖然媒體以圈外人來形容Katy Saunders，但其實她是英國前演員，曾有16年的拍攝經驗，拍過義大利電影《旅行中的愛情》，亦為當紅影集《律政風雲》客串過，最為人熟知的作品則是《凶宅勿近》（Welcome Home）與《情慾三重奏》。現在的她已淡出演藝圈，主要當語言教師，能說得一口流利的意大利文。
Katy Saunders與宋仲基一樣是學霸
由於Katy Saunders父親的職業關係，小時候的他們需全家搬遷，因此她自小成長於倫敦和意大利兩個城市。 Katy Saunders在羅馬的一所英語學校學習，最終在米蘭的博科尼大學（Bocconi University）獲得工商管理學士學位，是當地一間很出名的商科大學。與畢業於成均館大學企管系的宋仲基一樣是學霸，相信二人若是有後代的話，一定是高顏值、高智商的小孩呢。
因《黑道律師文森佐》結緣
2021年播出的《黑道律師文森佐》﹐劇內有大量的義大利語台詞，因此宋仲基找來了一名外籍老師專門教他意大利文的發音。沒錯！這位老師便是Katy Saunders。宋仲基當時曾透露在片場總是跟義大利語老師黏在一起練習、背誦，讓發音也盡可能更道地，他更笑稱這位意大利文的老師非常嚴格。
二人早已融入雙方圈子
宋仲基早前被拍得出現在峇里島的一場婚禮，在眾多印度人中，他顯得更為突出。而舉辦婚禮的印度人疑似就是Katy的親戚表妹，相信宋仲基在年多的時間已融入女友圈。而宋仲基日前到新加坡，為《財閥家的小兒子》造勢時，更大方介紹女友給工作人員認識，完全沒有隱瞞戀情的意思。
曾出聲感謝Katy
宋仲基在9月出席第8屆APAN Star Awards 期間，說出了感謝詞，「還有親愛的我們Katy、Nalla、Maya 和 Antes」。當時粉絲們只知道Nalla是宋仲基小狗的名字，最後被挖出Maya和Antes原來正是女友aty Saunder的狗狗，宋仲基此舉原來是偷偷放閃。
Katy Saunders擁有模特兒身材
身高175公分，體重約59公斤的Katy Saunders身材猶如模特兒。在電影《蠍子王5：靈魂之書》（The Scorpion King: Book of Souls）中曾以超性感造型如簿紗及比堅尼示人，身材勻稱，非常誘人。而在2006年短篇電影《SONO IO》中，其床戰一幕亦有大尺度露點畫面。
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