港姐冠軍宋宛穎卸任在即 一個原因被睇好 獲派北上拍攝真人騷
宋宛穎 在任近一年少有工開
現年23歲的宋宛穎（Sabrina Mendes）在去年6月於加拿大多倫多大學以雙學位畢業，畢業後她便參選香港小姐，並奪得冠軍，近日TVB已展開新一輪的港姐競選，但因為新冠疫情影響，《國際中華小姐競選》連續第三年停辦，作為港姐冠軍的宋宛穎在任近一年來都少有工開，期間只主持過節目《新春開運王》，及擔任過《萬眾同心公益金》、《明愛暖萬心》等慈善騷司儀。
憑流利普通話深得內地網民歡迎
不過原來宋宛穎已成功另尋出路，她自去年當選港姐冠軍後不久，已開設了內地小紅書帳號，並以一口流利普通話深受內地網民喜愛，近日她更在小紅書拍片，透露自己即將北上3個月，拍攝一個真人騷，同行還有兩名之前未曾合作過的男藝人，據其IG動態顯示，這兩名男藝人分別是歌手涂毓麟（Oscar），以及做「後生仔」出身的曾展望（GM）。
真人騷將於東方衛視播出
宋宛穎指這個真人騷將會在上海拍攝，及在東方衛視中播出，她透露在9月25日港姐決賽當晚，她將會專程飛返香港，為新任港姐冠軍進行加冕儀式，之後再回到內地繼續拍攝。雖然已出發前往內地，但宋宛穎仍然好勤力地更新小紅書，拍片透露自己離開香港最捨不得的，原來是雲吞麵。
宋宛穎出身選美世家媽媽係其選美背後軍師
宋宛穎是中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙血統，宋媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，而她亦深得其母遺傳的美貌，加上在港姐準決賽當晚，憑藉在問答環節的突出表現成功彈出，最終獲得冠軍。原來除了宋宛穎和她的媽媽文寶雪外，連婆婆一輩亦有人贏過加拿大小姐同三藩市小姐！
出身單親家庭
宋宛穎去年6月於加拿大多倫多大學以生物化學及人類生物學雙學位畢業，出身自單親家庭的她，坦言爸爸係亞洲和葡萄牙混血兒 ，在她小時候父母已分開，兩父女由她十幾歲開始已好少聯絡。她透露自己還有個孖生細妹，因此媽媽要一手湊大兩個女，係雙倍辛苦。
宋媽媽身在澳門
宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐，與袁詠儀同屆。雖然宋媽媽因為人在澳門，未能親自現身支持女兒參賽，但亦有睇電視直播，Sabina的婆婆說：「佢媽咪好緊張，喺澳門40幾人一齊慶祝，個個嗌到不得了！」講到Sabina出身自選美世家，婆婆笑言：「可以咁講，佢媽咪堂家姐﹑堂妹都係，本身我個堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」
媽媽幕後操控三餐
Sabina參加港姐得到媽媽大力支持，她得奬後表示最想多謝媽媽。Sabina又指媽媽是其選美幕後軍師：「我每一餐都有同佢匯報，比如我好想食一樣嘢，會影埋相畀佢睇，問佢食唔食得先！今次攞冠軍媽咪都話好為我高興同驕傲，佢平時比較中肯，如果真係好佢會讚，如果唔好都會指出我嘅缺點。」
曾在家燕媽媽學校接受培訓
現年23歲的宋宛穎（Sabina），6歲開始接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。此外，Sabina還於11年前參與《TVB兒童節之天才大匯演》，活動期間與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文合照，原來二人十分熟稔，結果多年後分別參加TVB大騷。
與莊錠欣是好友
Sabina透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，因此她和前Honey Bees成員莊錠欣（Elkie）也是好友，Sabina笑言：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目㗎嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》，同家燕姐同台跳過《Nobody》！」