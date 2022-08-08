宋宛穎

港姐冠軍宋宛穎卸任在即 一個原因被睇好 獲派北上拍攝真人騷

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2021年香港小姐冠軍宋宛穎卸任在即，近日已獲派北上開工，拍攝內地真人騷，有網民猜測她加入TVB未夠一年，便有機會北上發展，最大原因是因為她能講一口流利的普通話，被睇好能輕易打入內地市場！

宋宛穎 在任近一年少有工開

現年23歲的宋宛穎（Sabrina Mendes）在去年6月於加拿大多倫多大學以雙學位畢業，畢業後她便參選香港小姐，並奪得冠軍，近日TVB已展開新一輪的港姐競選，但因為新冠疫情影響，《國際中華小姐競選》連續第三年停辦，作為港姐冠軍的宋宛穎在任近一年來都少有工開，期間只主持過節目《新春開運王》，及擔任過《萬眾同心公益金》、《明愛暖萬心》等慈善騷司儀。

香港小姐2021決賽｜最後三甲公布 宋宛穎爆冷奪冠 楊培琳攞最上鏡小姐
宋宛穎在去年9月奪得港姐冠軍。（圖片來源：TVB截圖）
宋宛穎 宋宛穎在圈中人緣不俗，同2018年港姐冠軍陳曉華更是好友，不時相約行山。
宋宛穎在圈中人緣不俗，同2018年港姐冠軍陳曉華更是好友，不時相約行山。（圖片來源：[email protected]
宋宛穎 近日宋宛穎又和丁子朗、鄭衍峰及《聲夢傳奇》的Sherman潘靜文、Lolita蔡愷穎、Felix林智樂同遊迪士尼。
近日宋宛穎又和丁子朗、鄭衍峰及《聲夢傳奇》的Sherman潘靜文、Lolita蔡愷穎、Felix林智樂同遊迪士尼。 （圖片來源：[email protected]

憑流利普通話深得內地網民歡迎

不過原來宋宛穎已成功另尋出路，她自去年當選港姐冠軍後不久，已開設了內地小紅書帳號，並以一口流利普通話深受內地網民喜愛，近日她更在小紅書拍片，透露自己即將北上3個月，拍攝一個真人騷，同行還有兩名之前未曾合作過的男藝人，據其IG動態顯示，這兩名男藝人分別是歌手涂毓麟（Oscar），以及做「後生仔」出身的曾展望（GM）。

宋宛穎 宋宛穎日前在小紅書透露自己即將北上3個月，拍攝一個真人騷。
宋宛穎日前在小紅書透露自己即將北上3個月，拍攝一個真人騷。（圖片來源：小紅書@宋宛穎）
宋宛穎 宋宛穎表示自己會跟兩個之前沒有合作過的男藝人一同拍節目，原來這兩人就是涂毓麟和曾展望。
宋宛穎表示自己會跟兩個之前沒有合作過的男藝人一同拍節目，原來這兩人就是涂毓麟和曾展望。（圖片來源：小紅書@宋宛穎）
宋宛穎 宋宛穎和涂毓麟、曾展望一起由香港出發去成都。
宋宛穎和涂毓麟、曾展望一起由香港出發去成都。（圖片來源：[email protected]
宋宛穎 涂毓麟由去年開始擔任《勁歌金曲》主持。
涂毓麟由去年開始擔任《勁歌金曲》主持。（圖片來源：[email protected]
宋宛穎 曾展望右一）在《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍庶務部主管Mike。
曾展望（右一）在《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍庶務部主管Mike。（圖片來源：[email protected]

真人騷將於東方衛視播出

宋宛穎指這個真人騷將會在上海拍攝，及在東方衛視中播出，她透露在9月25日港姐決賽當晚，她將會專程飛返香港，為新任港姐冠軍進行加冕儀式，之後再回到內地繼續拍攝。雖然已出發前往內地，但宋宛穎仍然好勤力地更新小紅書，拍片透露自己離開香港最捨不得的，原來是雲吞麵。

宋宛穎 宋宛穎指這個真人騷將會在東方衛視中播出。
宋宛穎指這個真人騷將會在東方衛視中播出。（圖片來源：小紅書@宋宛穎）
宋宛穎 有不少網民都大讚宋宛穎普通話講得好。
有不少網民都大讚宋宛穎普通話講得好。（圖片來源：小紅書@宋宛穎）
宋宛穎 宋宛穎將北上3個月。
宋宛穎將北上3個月。（圖片來源：小紅書@宋宛穎）
宋宛穎 期間會專程飛返香港參加新一屆港姐決賽。
期間會專程飛返香港參加新一屆港姐決賽。（圖片來源：小紅書@宋宛穎）
宋宛穎 臨飛前宋宛穎去話最唔捨得香港嘅雲吞麵！
臨飛前宋宛穎話最唔捨得香港嘅雲吞麵！（圖片來源：小紅書@宋宛穎）

宋宛穎出身選美世家媽媽係其選美背後軍師

宋宛穎是中葡混血兒，擁有四分一葡萄牙血統，宋媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍，而她亦深得其母遺傳的美貌，加上在港姐準決賽當晚，憑藉在問答環節的突出表現成功彈出，最終獲得冠軍。原來除了宋宛穎和她的媽媽文寶雪外，連婆婆一輩亦有人贏過加拿大小姐同三藩市小姐！

宋宛穎 2021香港小姐競選
宋宛穎在準決賽問答環節中，分別以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」三種不同生果形容大會評判朱玲玲、王幼倫及余錦基，她透露全靠師姐李嘉欣啟發靈感：「當年（1988年）李嘉欣師姐被問到咩食物最能夠代表香港小姐，佢答話燕窩，因為燕窩矜貴又有氣質。」（圖片來源：TVB）
宋宛穎話自己吹笛環節其實有失手，有幾個音吹唔準。
不過宋宛穎話自己吹笛環節其實有失手，有幾個音吹唔準。（圖片來源：TVB）

出身單親家庭

宋宛穎去年6月於加拿大多倫多大學以生物化學及人類生物學雙學位畢業，出身自單親家庭的她，坦言爸爸係亞洲和葡萄牙混血兒 ，在她小時候父母已分開，兩父女由她十幾歲開始已好少聯絡。她透露自己還有個孖生細妹，因此媽媽要一手湊大兩個女，係雙倍辛苦。

宋宛穎 Sabina透露自己還有個孖生細妹，因此媽媽要一手湊大兩個女，雙倍辛苦。
Sabina透露自己還有個孖生細妹，因此媽媽要一手湊大兩個女，雙倍辛苦。（圖片來源：[email protected]
宋宛穎 Sabina客廳放置了一張L形的梳化，後面牆上還掛著一副字畫，為她家中增添不少書卷味。
Sabina婆婆溫文爾雅，她評價Sabina在港姐決賽當晚的表現只係「過骨」，特別係問答方面都係差少少，有待進步。（圖片來源：TVB）

宋媽媽身在澳門

宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐，與袁詠儀同屆。雖然宋媽媽因為人在澳門，未能親自現身支持女兒參賽，但亦有睇電視直播，Sabina的婆婆說：「佢媽咪好緊張，喺澳門40幾人一齊慶祝，個個嗌到不得了！」講到Sabina出身自選美世家，婆婆笑言：「可以咁講，佢媽咪堂家姐﹑堂妹都係，本身我個堂家姐，講緊幾十年前，都係加拿大小姐及三藩市小姐。」

宋宛穎 宋媽媽文寶雪曾在1991年參選華姐，與袁詠儀同屆。
宋媽媽文寶雪曾在1991年參選華姐，與袁詠儀同屆。（圖片來源：TVB）

媽媽幕後操控三餐

Sabina參加港姐得到媽媽大力支持，她得奬後表示最想多謝媽媽。Sabina又指媽媽是其選美幕後軍師：「我每一餐都有同佢匯報，比如我好想食一樣嘢，會影埋相畀佢睇，問佢食唔食得先！今次攞冠軍媽咪都話好為我高興同驕傲，佢平時比較中肯，如果真係好佢會讚，如果唔好都會指出我嘅缺點。」

宋宛穎 Sabina Mendes)，22歲，大學畢業生，身高169cm，體重56kg。
宋宛穎身高5’7″，三圍33½” 24″ 35″，她透露自己在參選港姐期間，成功減去了7公斤 。（圖片來源：TVB）

曾在家燕媽媽學校接受培訓

現年23歲的宋宛穎（Sabina），6歲開始接觸各種舞蹈，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。此外，Sabina還於11年前參與《TVB兒童節之天才大匯演》，活動期間與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文合照，原來二人十分熟稔，結果多年後分別參加TVB大騷。

宋宛穎 自小習舞
Sabina自小習舞。（圖片來源：TVB）

與莊錠欣是好友

Sabina透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，因此她和前Honey Bees成員莊錠欣（Elkie）也是好友，Sabina笑言：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目㗎嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》，同家燕姐同台跳過《Nobody》！」

宋宛穎 當年曾參加《TVB兒童節之天才大匯演》。
當年Sabina曾參加《TVB兒童節之天才大匯演》。（圖片來源：TVB）
宋宛穎 當年與《聲夢傳奇》學員潘靜文左）一起參加 《TVB兒童節之天才大匯演》成為朋友。
Sabina當年與《聲夢傳奇》學員潘靜文（左）一起參加 《TVB兒童節之天才大匯演》成為朋友。（圖片來源：TVB）
宋宛穎 與泳兒合照
曾與泳兒合照（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書@宋宛穎、[email protected]、TVB截圖

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