前港姐冠軍罕有露性感 低胸粉鑽人魚look震撼全場 英文感言再證學霸身份！

2021年港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）近日出席一場慈善餐舞會，罕有地以一身粉鑽露肩晚裝驚艷亮相，化身人魚公主，仙氣滿瀉的造型震撼全場！除了美貌，她更在社交平台以流利英文發表感言，再次印證其「美貌與智慧並重」的學霸港姐之名，究竟她說了甚麼，引來網民一致讚好？