前港姐冠軍罕有露性感 低胸粉鑽人魚look震撼全場 英文感言再證學霸身份！
宋宛穎深夜化身人魚公主 驚艷亮相慈善晚宴
近日，宋宛穎盛裝出席仁濟醫院的慈善餐舞會，她身穿一襲粉色鑽飾露肩長裙，完美突顯其纖細腰線與白滑香肩，裙擺的設計更讓她恍如童話中走出來的人魚公主，造型高貴又不失性感，瞬間成為全場焦點。她在社交平台分享多張美照，並以英文寫下長文，分享對當晚主題「星光」的感悟：「Starlight isn’t just about twinkling skies—it’s about lighting up lives we can’t always see. Starlight reminds us: even the smallest light matters in the dark.（星光不僅意味著閃耀的夜空，更意味著照亮我們常常無法察覺的生命。星光提醒著我們：即使是最微弱的光，在黑暗中也同樣重要。）」她表示很榮幸能與慈善機構攜手，將小小的善舉化為光芒，照亮世界。
冠軍港姐宋宛穎學霸之路 美貌與智慧並重
現年25歲的宋宛穎自當選以來，一直被譽為「學霸港姐」。翻查其背景，她的學歷確實驚人，完美地展示了何謂美貌與智慧並重。在參選港姐前，她早已在學術上取得驕人成就。2021年6月，她畢業於加拿大多倫多大學，更成功取得生物化學及人類生物學的雙主修學位。同年，她回港參選香港小姐並一舉奪冠。入行後，宋宛穎並未放棄進修，去年12月更取得香港大學醫科碩士學位，好學不倦的精神令人佩服。這次在慈善晚宴上以流利英文發表深刻感言，再次證明她的內外兼備，絕非浪得虛名。
網民洗版激讚宋宛穎 「真正美貌與智慧並重！」
宋宛穎的「人魚公主」造型曝光後，大批網民立即湧入其社交平台洗版留言，對她的美貌與善心讚不絕口。輿論幾乎一面倒地給予好評，不少網民大讚她是近年港姐的典範：「人美心善，呢啲先係香港小姐！」、「條裙好靚，佢carry得好好睇，成個公主咁！」、「真係好叻女，讀書又勁，又有善心，完美！」更有網民被她的英文感言所吸引，留言力撐：「不愧係學霸港姐，英文流利又有深度！」、「睇完佢段文，真心覺得佢係一個有內涵嘅人。」可見其知性形象已深入民心。