單身即地獄｜宋智雅再被揭孭冒牌袋為名牌影宣傳相 天價廣告費價目曝光
撰文：東方新地 圖片：[email protected]，[email protected]，[email protected]宋智雅、[email protected]제이앤드Haus《單身即地獄》節目截圖、[email protected]、韓國pann論壇、韓國the qoo論壇
宋智雅 被瘋狂追擊
《單身即地獄》的宋智雅近日陷入用A貨魚目混珠的爭議，雖然她已親筆寫信道歉以表誠意，亦從IG及YouTube下架多達百個涉及假貨相關內容，但外界始終未肯放過她，繼續窮追猛打。
影名牌宣傳照都用冒牌
除了較早前被踢爆穿戴A貨名牌頸鏈、冒牌衫，以及名牌從未出過的衣服，宋智雅再被發現送給爸爸的LV運動鞋也是假貨，雖然其公司表示是真品，但卻刪走有關視頻;而宋智雅曾替DIOR拍攝香水的宣傳照放社交網也遭移除，不少網友質疑照片中她所用的Dior包包也是假貨，隨後她的經理人公司CNC竟出面承認個袋是假的：「這是經紀公司得再三確認的部分，當時並沒有想得這麼多。」
公司社長代求情
宋智雅大好前途因此盡毀，CNC社長金孝鎮（音譯）也出面接受韓媒訪問，替宋智雅求情，表示她現在很痛苦，也一直在深刻反省中，而她最想澄清的是自己並不是故意將假貨當作真的使用。社長強調宋智雅對於版權並沒有概念，會買下盜版只是因為「看起來很漂亮」，根本不清楚那是真是假。
走紅後身價十級跳
宋智雅近月在韓國迅速走紅後，廣告代言工作不斷，根據韓媒《@star1》的報導指，宋智雅在IG等社交網發一篇廣告文的話，每篇文章開價3,000萬韓元（約19.6萬港元）；YouTube的廣告影片則每條高達8,000萬韓元（約52.2萬港元）。有指某雪糕品牌計劃邀請她在IG及YouTube賣廣告，但宋智雅公司竟開價9,000萬韓元（約58.7萬港元），因而嚇窒對方，其身價比不少韓國紅星還要高，有傳工作亦排到去5月，不過受到今次冒牌風波影響，應該都自斷米路。
宋智雅 富二代身份被質疑
在Netflix上架的韓國真人騷《單身即地獄》帶挈24歲網紅宋智雅火速上晒，人氣勁吸金力強，不少國際名牌都找她合作，早前她更直認自己是富二代，點知人紅是非多，有眼利網民發現她多次穿戴上A貨名牌衣飾，更質疑她的富二代背景。
被指證一直用假嘢
宋智雅因為拍攝《單身即地獄》及貌似BLACKPINK成員 Jennie而走紅，她經常在社交平台大晒全身名牌照片，日前卻被韓國網媒踢爆她一直用假名牌，當中包括Chanel、Dior、Van Cleef & Arpels等國際知名品牌，更在YouTube上載影片，圖文並茂指宋智雅在《單身即地獄》節目中用過不少冒牌衣飾，當中包括質疑宋智雅所戴的Van Cleef & Arpels四葉草頸鏈，連接吊墜的頸鏈位置明顯與品牌官網顯示的不同，成為她用假貨的鐵證。
夠膽著冒牌出鏡
此外，網民亦指出宋智雅與BLACKPINK成員Jennie撞款的藍色Chanel上衣是1990年的款式，現時已經絕版，Jennie曾指上衣是媽媽的舊衣服，故估計宋智雅那件同樣是冒牌貨。眼利網民更發現宋智雅在《單身即地獄》第二集中曾經以Chanel針織上衣出鏡，在對比真品後，發現Logo及顏色都不一樣，至於智雅在節目中穿過的Dior Monogram粉紅Tube Top就更加過份，原來該品牌根本沒有推出過這款衫，反而在網店就能以1萬6千韓元（折約105港元）買到同一款式。不少韓國網民對此難以置信，直言對宋智雅感到非常失望。
承認有部分是假貨
被拆穿著冒牌貨魚目混珠後，宋智雅所屬公司最初以「到現在仍沒有官方回應，如果整理之後會告訴大家。」面對非常洶湧的輿論壓力，宋智雅終在個人IG上傳手寫信道歉，她承認有部分的確是假貨，表示自己亦有擁有個人品牌的夢想，但卻做出侵犯設計師創意無知行為，現時她已下架所有有關假貨的內容，並向大眾及各大品牌道歉。不過網民並未罷休，繼續質疑宋智雅的富二代背景，甚至有指她的豪宅新居都是月租，她只是一直充有錢女而不是真正富貴。
去片！宋智雅被踢爆著A貨
《單身即地獄》宋智雅豪宅有無敵海景
《單身即地獄》當中的人氣成員宋智雅居住於首爾市城東區聖水洞的「Trimage」豪宅，上址能夠360度無死角觀賞漢江風景，而且周圍交通十分方便。除此之外，「Trimage」連住數個大型商場，讓好名牌的宋智雅能夠方便shopping。
鄰居非富即貴
「Trimage」的方便性亦吸引不少韓國社會名流入住，當中688戶中就有超過80位藝人住在其中，包括韓國天團BTS的柾國、徐康俊以及Super Junior成員崔始源等等，要撞到明星話咁易！
行頭件件名牌勁有米
「Trimage」目前在韓國市值約$25億韓元（約港幣$1,600萬），屬高尚住宅區。宋智雅本身在《單身即地獄》中就已經不斷展視土豪般的財力，所有服飾與手袋都是名牌，十分昂貴，可見她本身都好富有。但正所謂「火燒連環船」，繼宋智雅被踢爆著假貨之後，有人被人瘋傳原來「Trimage」都係租返嚟！其實之前佢曾經開箱過自己屋企嘅超豪華裝修，好多人都以為是她的個人物業，惟她並沒有公開表示過該物業是自己擁有。而且網民又推測，她所租住的「Trimage」其實是由中國經紀公司畀錢，不少網民都感到被欺騙。
全屋都係Chanel
宋智雅曾經在自己居住的豪宅拍開箱影片，可見其住所面積非常大，整間屋都用上粉色系裝修，而且隨處可見Chanel的裝飾品，可見宋智雅對於Chanel的迷戀程度。
夜景非常壯麗
宋智雅的睡房就採用透明玻璃門設計，令整間豪宅的空間感更加大。而且客廳能夠觀賞整個漢江的美景，夜景肯定好壯麗！宋智雅的房型並不是「Trimage」最大的房型，其最大房型可以去到2,000餘呎。
《單身即地獄》的超級發電機
在《單身即地獄》的9日旅程，宋智雅被封超級發電機，最終有3位男參賽者被她勾入魂，而她亦拖住對她死心塌地自認是小狗的賢中離開地獄島。