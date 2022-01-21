單身即地獄｜宋智雅再被揭孭冒牌袋為名牌影宣傳相 天價廣告費價目曝光

Netflix真人騷《單身即地獄》最近討論度甚高，包括電人唔使本被封「翻版Jennie」的彩妝網紅宋智雅，其話題性十足，在韓國居住的豪宅亦被曝光，被指愛晒名牌是富二代的宋智雅，近日卻被韓媒踢爆多次著A貨名牌，有晒證據無得抵賴，宋智雅終在社交網發出親筆道歉聲明。唔單止著冒牌貨，原來連佢住緊嗰間豪宅都只係租返嚟，仲有佢以為自己係巨星，廣告費勁大咬！