單身即地獄｜宋智雅親認著A貨發聲明道歉 再被揭住豪宅原來都係假象！

Netflix真人騷《單身即地獄》最近討論度甚高，當中的成員私生活更是被大起底，包括電人唔使本被封「翻版Jennie」的彩妝網紅宋智雅，其話題性十足，在韓國居住的豪宅亦被曝光，居住環境非常富貴，被指是富二代。愛晒名牌的宋智雅，近日卻被韓媒踢爆多次著A貨名牌，備受爭議登上了韓國熱搜第一位，有晒證據無得抵賴，宋智雅終在社交網發出親筆道歉聲明。唔單止著冒牌貨，原來連佢住緊嗰間豪宅都只係租返嚟！