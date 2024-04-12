前韓國Secret宋枝恩宣布與身障男友拉埋天窗！大讚與輪椅人士約會有2大優點
宋枝恩大方認愛獲讚
33歲的宋枝恩在去年12月與37歲朴偉公開合照認愛，並表示：「像是禮物一樣來到我的人生，是珍貴的人，是我深愛的戀人。」二人將一見鍾情的故事上傳YouTube，不少網友表示故事正向又暖心，從中得到許多激勵。
宋枝恩的未婚夫朴偉是知名電視劇導演朴燦弘的兒子。28歲時因意外從建築物墜落事故致下半身癱瘓，後開設頻道「WERACLE」，透過書籍、影片鼓舞人心。
以「禮物」形容對方超浪漫
宋枝恩說自己讀完朴偉寫的自傳《Weracle》後大受感動，希望見能與作者會面，後在教友介紹下認識朴偉。兩人在教會第一次見面時，不知情的朴偉剛好沒有打扮，但宋枝恩第一次見朴偉便對他產生好感！宋枝恩表示當時她祈禱愛情來臨，就像是上帝聽到了自己的祈禱，把男友送到她面前來，讓她覺得非常神奇。
兩人很快就墮入愛河，並互相形容對方「像禮物一樣出現在生命」，宣布結婚訊息後更收獲海量祝福！
與身障人士約會更方便？
很多人都認為與行動不便的人約會很麻煩，宋枝恩卻列出兩大好處！第一是停車費很便宜，殘障泊車位都在出口處很方便；第二是約會時只去方便推輪椅、路面平坦的地方，穿著美美高跟鞋也不怕腳痛！
轉戰YouTube發展
現年33歲的宋枝恩雖然退團後轉換了演員跑道繼續活動，在2021年後開始減少出現幕前，直至與未婚夫朴偉拍拖後才漸漸在YouTube上出現，相信將來會在《WERACLE》頻道繼續跟大家見面。
宋枝恩2018年宣布退團
在2018年時，宋枝恩宣布退出Secret並作單飛發展，由2009年出道至退團已在娛圈發展超過8年的時間，退團時她表示很感激TS娛樂讓她實現夢想，將來也會繼續活動，是繼韓善花後第二位退團的成員。
《焦急的浪漫史》成代表作
除了歌唱事業外，宋枝恩亦有加入劇組進行拍攝，當年與成勛主演的《焦急的羅曼史》成功爆紅，因第一集已有深情吻戲，令不少粉絲都大讚節奏夠明快，而且二人CP感十足，當時成功掀起一陣追劇潮。
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