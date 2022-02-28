宋熙年夫妻檔Q&A 自爆最難忘之吻 陳智燊大膽探討婚前性行為
宋熙年Sarah與陳智燊Jason，近年以夫妻檔活躍於社交網，仲化身YouTuber開設自家頻道，大受歡迎。日前兩公婆又在YouTube拍片玩Q&A，解答網民提出的精彩問題，難得宋熙年與陳智燊全無包袱有問必答，陳智燊仲夠晒大膽，公開同邊個女星最拍咀戲最難忘㖭！
宋熙年陳智燊被網民大迫供
面對網民提出的問題，宋熙年與陳智燊好大方一一回答，陳智燊被問及除了宋熙年之外，合作過最靚女演員是誰，他諗都唔諗就表示首次拍戲是與陳嘉寶（Anjaylia）做夫婦，覺得她幾靚，宋熙年亦認同。不過陳智燊都幾多心，他指曾合作拍MV的歌手吳雨霏，以及未合作過的劉心悠都好靚女。至於宋熙年，佢就話曾訪問過在Marvel電影中飾演「雷神」的Chris Hemsworth，笑言老公陳智燊都要認輸。
自爆螢幕初吻最難忘
陳智燊被宋熙年追問與哪位女藝人接吻最難忘，他回答應該是他的螢幕初吻對手何天兒（原名何傲兒），他說：「因為好緊張，緊張到一個唔舒服，件事唔知點去做……咀時唔知嘴點放，手點擺，最後NG咗3、4次。」不過宋熙年竟然話自己未試過拍咀戲，仲呼籲監製安排一下。
兩公婆愈爆愈多
之後宋熙年與陳智燊愈爆愈多，互數生活陋習，宋熙年話曾經在洗手盤發現有好多屬於陳智燊的毛髮，陳智燊直指老婆成日唔聽電話；有網友問到他們如何看婚前性行為，二人認為沒有不妥，大前提是雙方認真交往，宋熙年覺得要做好安全措施，陳智燊就話：「啱嘅人，咩時候都OK……婚前做嘢係OK，好嘢嚟㗎！」
去片！宋熙年與陳智燊Q&A
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected] & JASON影片來源：[email protected] & JASON
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