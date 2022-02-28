宋熙年夫妻檔Q&A 自爆最難忘之吻 陳智燊大膽探討婚前性行為

宋熙年Sarah與陳智燊Jason，近年以夫妻檔活躍於社交網，仲化身YouTuber開設自家頻道，大受歡迎。日前兩公婆又在YouTube拍片玩Q&A，解答網民提出的精彩問題，難得宋熙年與陳智燊全無包袱有問必答，陳智燊仲夠晒大膽，公開同邊個女星最拍咀戲最難忘㖭！