流行都市｜宋芝齡安德尊甜晒中式結婚禮服合照 網民狂追問「戲假成真?」

TVB午間休閒資訊節目《流行都市》最標誌性的主持組合，一定是合作無間兼屢傳緋聞的安德尊和宋芝齡，二人經常在鏡頭前鬥嘴耍花槍。日前，宋芝齡在社交平台忽然公開了與安德尊的中式結婚禮服合照，網民紛紛留言追問：「戲假成真」？