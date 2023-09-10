流行都市｜宋芝齡安德尊甜晒中式結婚禮服合照 網民狂追問「戲假成真?」
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TVB午間休閒資訊節目《流行都市》最標誌性的主持組合，一定是合作無間兼屢傳緋聞的安德尊和宋芝齡，二人經常在鏡頭前鬥嘴耍花槍。日前，宋芝齡在社交平台忽然公開了與安德尊的中式結婚禮服合照，網民紛紛留言追問：「戲假成真」？
宋芝齡安德尊甜晒中式結婚禮服合照「戲假成真?」
宋芝齡分享多張相中，宋芝齡身穿紅色裙褂，而安德尊則以中式馬褂造型示人，二人更一起做心心手勢合照，露出燦爛笑容，十足一對新人一樣甜蜜。不過宋芝齡就留言道：「很久沒有與拍檔彭慧中、大王以及同一班Crew #流行都市 外景，今次外景主題係大妗姐文化，劇情有趣，大家记得睇啊」原來今次二人穿上中式結婚禮服是為了拍節目，但有不少網民追問：「戲假成真？」、「幾時真係嫁比大王」、「我真係以為你同大王⋯⋯」、「你同大王好襯」等等。
宋芝齡曾戀唱片店董事 與安德尊傳緋聞
宋芝齡為人一向低調，過去公開承認的戀情只有2016年被拍到與當時HMV董事何智恒街頭攬錫，男方當時正處理離婚手續，可惜最後戀情無疾而終。其後因工作關係，於《都市閒情》中與安德尊鬥嘴鬥出火花，更傳二人撻着，不過事後宋芝齡否認戀情，但就不抗拒與年紀較大男士發展。
大王安德尊同宋芝齡真的戀愛了?
雖然芝齡比大王細左足足17歲，但係佢地由當年《都巿閒情》到而家《流行都巿》，一直合作無間，鏡頭前經常互相鬥嘴，十足歡喜冤家！唔少網民聽到消息後，都覺得佢地好可能真係日久生情，都紛紛送上祝福！不過當事人就話，有必要向大家還原事件啊！講講下仲大打出手 [留意後段!!打到啪啪聲]
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圖片來源：IG@sungchihling、《都市閒情》電視截圖