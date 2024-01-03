45歲宋芝齡「掌摑」緋聞男友安德尊 遭對方反擊下場超慘
宋芝齡大力一手打安德尊
宋芝齡於1月2日在Instagram上分享了一段短片，片中可以看到宋芝齡和安德尊一起為《流行都市》開工，他們坐在一張雙人沙發上，看起來像一對老夫老妻一樣，宋芝齡玩默劇兼由一把男聲幫她配音：「BB，點解你會有呢條綠色呔？我准許你戴呢條綠色呔咩？講嘢喇！」接著，宋芝齡一手打在安德尊的嘴唇上，可以清楚聽到「啪」一聲的聲響，嚇到安德尊整個人跳起，連配音的男聲也忍不住講：「嘩，咁大鑊，真係㗎？我嚇親呀！」
宋芝齡事後公開傷勢
儘管在鏡頭前，安德尊對住鏡頭笑笑口，但原來他已經默默「報仇」，宋芝齡在短片尾段公開自己的傷勢，明顯見到她的大腿一整片紅腫，讓人看著都感到疼痛，疑似暗示自己被遭受了大王的報復：「2024年開工兼開年！」
安德尊霸氣攬實宋芝齡
9月19日是安德尊的62歲正日生日，一班《流行都市》同事姚嘉妮、劉彩玉、胡諾言、林秀怡、林凱恩等等為他安排驚喜，送上大大個蛋糕之餘，眾人更起哄問他和宋芝齡是否好事近，又不斷大呼「咀佢！咀佢！」2人竟然照單全收，安德尊更霸氣一手攬實宋芝齡，2人更打來打去，望落十足小情侶一樣！
做訪問繼續打情罵俏 安德尊公開表示呷醋
大王接受訪問時回應緋聞：「佢呢，因為咁上下喇，即係搵唔到啊，求其擸一件，結果我就避佢擸咗過嚟！」眾人即驚呼：「哦！你認咗！」宋芝齡隨即澄清：「我從來冇擸你，你咩『新絲蘿蔔皮』呀！」「黑妹」李麗霞表示認識安德尊多年從來未見過他與異性如此親密，安德尊笑稱自己不斷打宋芝齡大腿是為了令她不要遊魂：「我唔拍佢？佢成日發夢唔知做咩，一日就掛住啲韓文諗住返去韓文學校教同學，一係就掛住做社會服務，淨係掛住晒呢啲嘢！」姚嘉妮即起哄：「又唔掛住你！」踢爆安德尊原來呷醋！
網民舉腳贊成
雖然2人未有正面承認或否認，僅僅以玩笑帶過，但仍然獲大批網民支持：「其實芝齡同大王好襯」、「舉動咁親密，點會冇嘢」、「繼續打鬧 好好笑」、「男未婚，女未嫁，公開啦！」事後宋芝齡在IG發文，再祝賀「緋聞男友」生日快樂：「大王HBD Month 🎉🎊😘 今日眾多同事黎TVB 4廠 比驚喜呢位都市小生！」
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