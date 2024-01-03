45歲宋芝齡「掌摑」緋聞男友安德尊 遭對方反擊下場超慘

45歲的宋芝齡和62歲的「大王」安德尊傳緋聞多年，早前因為一張「婚照」令外界誤以為2人突然閃婚，雖然至今他們依然沒有正式承認過這段關係，但已經成為外界眼中公認的一對。進入2024年，這對緋聞男女繼續打打鬧鬧，不過宋芝齡卻玩出禍，下場超慘……