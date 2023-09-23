宋芝齡

44歲宋芝齡月入達6位數 住2千呎半山海景豪宅 揸百萬名車養十萬名種狗

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現年44歲中韓混血兒的宋芝齡，於1996年參選港姐而入行，而入行後一直主力擔任主持的工作，然而演藝事業發展一般，不過於早年韓風吹襲，非常有生意頭腦的她早已開展多個副業，而且做得風生水起，近年更進軍金融界及政界，有傳她月入達6位數，家住半山海景豪宅，揸百萬名車兼養價值十萬的古代牧羊犬，絕對係圈中隱形富婆！

宋芝齡 有傳她月入達6位數，家住半山海景豪宅，揸百萬名車兼養價值十萬的古代牧羊犬，絕對係圈中隱形富婆
有傳她月入達6位數，家住半山海景豪宅，揸百萬名車兼養價值十萬的古代牧羊犬，絕對係圈中隱形富婆（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 有傳她月入達6位數，家住半山海景豪宅，揸百萬名車兼養價值十萬的古代牧羊犬，絕對係圈中隱形富婆
有傳她月入達6位數，家住半山海景豪宅，揸百萬名車兼養價值十萬的古代牧羊犬，絕對係圈中隱形富婆（圖片來源：IG@sungchihling）

44歲宋芝齡租住2千呎半山豪宅

近日有報道指宋芝齡現租住2千呎半山海景豪宅，她亦不時在個人社交網分享生活照，在IG上的照片可見，她家有一個超大露台，望著維港海景，不時會與狗狗及工人在露台做家務事或玩耍，又不時邀請親朋好友作客開Party，閒時又會在露台自家醃製泡菜、品紅酒及燒烤等等。而且不少照片都見到她家中走廊貼滿英金，暗示自己有相當的財力。早前更被傳媒影到她駕駛價值100萬的瑪莎拉蒂出入，生活富貴又寫意。

宋芝齡 宋芝齡現租住2千呎半山海景豪宅
宋芝齡現租住2千呎半山海景豪宅（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 家中走廊貼滿英金
家中走廊貼滿英金（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 家中走廊貼滿英金
家中走廊貼滿英金（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 不時會與狗狗及工人在露台做家務事或玩耍
不時會與狗狗及工人在露台做家務事或玩耍（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 不時會與狗狗及工人在露台做家務事或玩耍
不時會與狗狗及工人在露台做家務事或玩耍（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 閒時又會在露台自家醃製泡菜
閒時又會在露台自家醃製泡菜（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 宋芝齡亦好懂嘆生活，不時分享在家中品嚐靚酒
宋芝齡亦好懂嘆生活，不時分享在家中品嚐靚酒（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 宋芝齡亦好懂嘆生活，不時分享在家中品嚐靚酒
宋芝齡亦好懂嘆生活，不時分享在家中品嚐靚酒（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 宋芝齡多次分享家中一望無際的維港靚景
宋芝齡多次分享家中一望無際的維港靚景（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 早前更被傳媒影到她駕駛價值100萬的瑪莎拉蒂出入，生活非常富貴
早前更被傳媒影到她駕駛價值100萬的瑪莎拉蒂出入，生活非常富貴（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 早前更被傳媒影到她駕駛價值100萬的瑪莎拉蒂出入，生活非常富貴
早前更被傳媒影到她駕駛價值100萬的瑪莎拉蒂出入，生活非常富貴（圖片來源：IG@sungchihling）

宋芝齡3位工人跟身 其中一位專門服侍愛犬

從宋芝齡的生活照中可見，她身邊一共有3位工人，其中一位原本負責照顧她媽媽，後來伯母退休回韓國生活，她不忍心解僱對方，於是自己繼續聘用，而另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬，而愛犬品種為名種狗波索獵犬（Borzoi），身價至少10萬，體型亦較大，需要頗大的活動空間，而宋芝齡曾透露每月約花6000元照顧愛犬Bro，每日為牠準備三文魚、牛扒，十分寵愛牠！宋芝齡亦經常在IG分享與Bro玩樂的照片和影片。宋芝齡曾接受訪問時指愛犬Bro體型龐大，因自己抱起牠感到吃力，因此聘請工人幫忙照顧。

宋芝齡 另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬
另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬
另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬
另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬（圖片來源：IG@sungchihling）
宋芝齡 另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬
另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬（圖片來源：IG@sungchihling）

《流行都市》前港姐宋芝齡食正韓風彈出

身為《流行都市》台柱之一的宋芝齡，是中韓混血兒，年幼在韓國釜山生活，5歲才跟家人移居香港。2005年《大長金》在港開播引起韓流熱潮，精通韓文的她隨即被委派訪問李英愛等劇中韓星，更成功打響知名度，隨後接到很多相關主持及翻譯工作。而她亦自知做藝人收入不穩，於是在十年前便開始發展副業，利用自身優勢及知名度創辦韓文學校及搞韓國移民公司，至今仍搞得有聲有色。

流行都市 宋芝齡因其中韓混血兒身份，在韓風襲港的年代開始彈出。
宋芝齡因其中韓混血兒身份，在韓風襲港的年代開始彈出。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
流行都市 宋芝齡早於08年已開設韓語學校賺外快，更被指月入六位數。
宋芝齡早於08年已開設韓語學校賺外快，更被指月入六位數。（圖片來源：勝利韓語學校圖片）

宋芝齡進軍金融界及政界 拒認從政：只係想做地區工作

宋芝齡於2018年又考獲第一類證券交易牌照，可以擔任經紀，開始有「炒窩輪」，被指每月收入達六位數，是TVB人工的十倍。據知宋芝齡更經常與安德尊研究投資物業房地產，又向安德尊教路，於韓國買了一座山等政府收購，果然投資有道，難怪她可以成為隱形富婆。今年她更投身政界，出任自由黨灣仔部主席。

除了擔任「自由黨灣仔支部主席」，又是慈善機構「藍聲行動」的第一副主席，仲做埋政府地區幹事，不時落區參與慈善活動，因此被指是為參選做議員鋪路，對此宋芝齡就表示自己唔係從政，只係想做地區工作，去幫助基層市民，又話要睇市民反應，怕市民未能接受，所以暫時唔會參選做議員住。

流行都市 宋芝齡早前做政府地區幹事曾落手落腳在街頭派傳單，仲有埋易拉架，但她笑指途人都以為她正在攝《流行都市》。
宋芝齡早前做政府地區幹事曾落手落腳在街頭派傳單，仲有埋易拉架，但她笑指途人都以為她正在攝《流行都市》。（圖片來源：FB@宋芝齡 Adrianna SUNG ChihLing）
流行都市 宋芝齡表示自小在灣仔區長大，所以更加清楚該區市民的需要，希望做更多地區工作去幫助街坊。
宋芝齡表示自小在灣仔區長大，所以更加清楚該區市民的需要。（圖片來源：FB@有線娛樂）
宋芝齡 流行都市 同一班街坊打成一片。
同一班街坊打成一片。（圖片來源：FB@有線娛樂）

宋芝齡堅拒離巢：有工返已經好好

雖然騷量減少，但宋芝齡表明不會離巢，更話自己每次傾續約都係秒速應承，應該TVB傾約最快的員工，也不會要求加人工，因為她認為在現今時勢下，有工返已經好好。至於感情方面，宋芝齡話受「大王」安德尊拖累，令大家以為兩人真係拍拖，才會令她一直單身至今。

流行都市 宋芝齡與大她17歲的「大王」安德尊經常在鏡頭前互相鬥嘴搞氣氛，因此被封為「鬥氣冤家」。
宋芝齡與大她17歲的「大王」安德尊經常在鏡頭前互相鬥嘴搞氣氛，因此被封為「鬥氣冤家」。（圖片來源：IG@sungchihling）

更多：62歲安德尊生日霸氣攬實宋芝齡 超親密獲眾人起哄：咀佢！

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有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@sungchihling、《都市閒情》電視截圖

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