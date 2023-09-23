44歲宋芝齡月入達6位數 住2千呎半山海景豪宅 揸百萬名車養十萬名種狗

現年44歲中韓混血兒的宋芝齡，於1996年參選港姐而入行，而入行後一直主力擔任主持的工作，然而演藝事業發展一般，不過於早年韓風吹襲，非常有生意頭腦的她早已開展多個副業，而且做得風生水起，近年更進軍金融界及政界，有傳她月入達6位數，家住半山海景豪宅，揸百萬名車兼養價值十萬的古代牧羊犬，絕對係圈中隱形富婆！