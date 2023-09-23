44歲宋芝齡月入達6位數 住2千呎半山海景豪宅 揸百萬名車養十萬名種狗
44歲宋芝齡租住2千呎半山豪宅
近日有報道指宋芝齡現租住2千呎半山海景豪宅，她亦不時在個人社交網分享生活照，在IG上的照片可見，她家有一個超大露台，望著維港海景，不時會與狗狗及工人在露台做家務事或玩耍，又不時邀請親朋好友作客開Party，閒時又會在露台自家醃製泡菜、品紅酒及燒烤等等。而且不少照片都見到她家中走廊貼滿英金，暗示自己有相當的財力。早前更被傳媒影到她駕駛價值100萬的瑪莎拉蒂出入，生活富貴又寫意。
宋芝齡3位工人跟身 其中一位專門服侍愛犬
從宋芝齡的生活照中可見，她身邊一共有3位工人，其中一位原本負責照顧她媽媽，後來伯母退休回韓國生活，她不忍心解僱對方，於是自己繼續聘用，而另外有一位菲律賓男工是專門服侍愛犬，而愛犬品種為名種狗波索獵犬（Borzoi），身價至少10萬，體型亦較大，需要頗大的活動空間，而宋芝齡曾透露每月約花6000元照顧愛犬Bro，每日為牠準備三文魚、牛扒，十分寵愛牠！宋芝齡亦經常在IG分享與Bro玩樂的照片和影片。宋芝齡曾接受訪問時指愛犬Bro體型龐大，因自己抱起牠感到吃力，因此聘請工人幫忙照顧。
《流行都市》前港姐宋芝齡食正韓風彈出
身為《流行都市》台柱之一的宋芝齡，是中韓混血兒，年幼在韓國釜山生活，5歲才跟家人移居香港。2005年《大長金》在港開播引起韓流熱潮，精通韓文的她隨即被委派訪問李英愛等劇中韓星，更成功打響知名度，隨後接到很多相關主持及翻譯工作。而她亦自知做藝人收入不穩，於是在十年前便開始發展副業，利用自身優勢及知名度創辦韓文學校及搞韓國移民公司，至今仍搞得有聲有色。
宋芝齡進軍金融界及政界 拒認從政：只係想做地區工作
宋芝齡於2018年又考獲第一類證券交易牌照，可以擔任經紀，開始有「炒窩輪」，被指每月收入達六位數，是TVB人工的十倍。據知宋芝齡更經常與安德尊研究投資物業房地產，又向安德尊教路，於韓國買了一座山等政府收購，果然投資有道，難怪她可以成為隱形富婆。今年她更投身政界，出任自由黨灣仔部主席。
除了擔任「自由黨灣仔支部主席」，又是慈善機構「藍聲行動」的第一副主席，仲做埋政府地區幹事，不時落區參與慈善活動，因此被指是為參選做議員鋪路，對此宋芝齡就表示自己唔係從政，只係想做地區工作，去幫助基層市民，又話要睇市民反應，怕市民未能接受，所以暫時唔會參選做議員住。
宋芝齡堅拒離巢：有工返已經好好
雖然騷量減少，但宋芝齡表明不會離巢，更話自己每次傾續約都係秒速應承，應該TVB傾約最快的員工，也不會要求加人工，因為她認為在現今時勢下，有工返已經好好。至於感情方面，宋芝齡話受「大王」安德尊拖累，令大家以為兩人真係拍拖，才會令她一直單身至今。
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