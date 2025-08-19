宋芝齡公開鬧爆TVB「山頭文化」矛盾 薪酬遭削減真相曝光
廣告
宋芝齡最近於社交平台火爆開腔，直接公開指控TVB內部「山頭文化」多年壓制演出機會及削減人工。她不僅言辭激烈，還以WhatsApp截圖實證，引起網友熱議！
宋芝齡爆幕後對話 怒斥TVB山頭文化
宋芝齡直言，自入TVB以來將青春與汗水奉獻在公司舞台，工作從來不以薪酬為首要考慮，更重視如何貢獻及自我增值。不過，她坦承在山頭文化下，無論付出多少都不被重視，甚至頻繁被削減表現機會和工資，令其工作心態逐漸消磨。她在IG上公開一段WhatsApp對話，爆料與公司溝通過程。對方要求她出席活動後反問是否公司工作，令她倍感不滿，並怒言現時月薪難以生活，這一問題更成為其揭發TVB現時困境的導火線。
事業多元自救 開補習社做金融
事件曝光後圈中人及網民紛紛討論，有人同情其遭遇，亦有人質疑個別藝人能否突破山頭文化困局。宋芝齡的勇敢爆料，令TVB內部運作再度成為社會焦點。儘管幕前機會減少，但宋芝齡並未被打倒，積極發展韓語教育、補習社及各類講師、金融證券等多項副業。她強調即使主業受阻，依舊努力尋找出路。
圖片來源：IG@sungchihling資料或影片來源：原文刊於新假期