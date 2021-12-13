宋雙佳曾被張景淳情傷 轉做無綫國語配音員 靠把靚聲網上爆紅
宋雙佳（Jackie）曾參加08國際中華小姐競選，雖然三甲不入但成功入行，可惜發展一般，最為人津津樂道反而是當年與張景淳的一段情。原來宋雙佳早已轉向幕後做配音員，最近更在抖音爆紅，被封「最美配音員」。
撰文：東方新地 圖片：微博@宋雙佳jackie、[email protected]、新傳媒資料庫
宋雙佳幕前演出不多
現年36歲的宋雙佳參選華姐落選後入行，主要在無綫擔任娛樂新聞台國語主播，劇集方面，只參演過14年的《我們的天空》、15年的《張保仔》及18年的《愛‧回家之開心速遞》，而且全部都是二打六角色，完全冇得發揮。
曾遇出軌賤男
畢業於北京電影學員的宋雙佳，早年曾與張景淳拍拖，初時玩地下情，到13年終公開承認已經拍拖超過一年，不過14年張景淳在拍攝《潮拜武當》期間與宋雙佳冷戰，後又被拍攝到與前女子組合Hotcha成員張惠雅（Regen）傳出緋聞，當時雙方各有另一半，因此傳出四角戀。到16年後有傳張景淳與宋雙佳曾復合，但據知最後二度分手，而張景淳就被傳與《愛‧回家》的CP呂慧儀戲假情真。
轉型做劇集配音
選美出身的宋雙佳顏值當然有保證，不過她原來天生有把靚聲，因為母語是普通話，近年她轉向配音界發展，是無綫的御用國語配音員，已配過超過30部劇集，當中包括《公主嫁到》吳四德(鍾嘉欣飾)、《鐵馬尋橋》顧文娟(楊思琦飾)及《拳王》丁恩慈(胡定欣飾)等。近日宋雙佳在抖音上爆紅，網民封她為「最美配音員」，除了起底，她的配音代表作《公主嫁到》及其他劇集亦掀起追看熱潮。