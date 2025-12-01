宏福苑大火｜一文睇曬宏福苑捐款藝人 目前過百位藝人團體已捐款超過1億
韓紅愛心基金捐1,100萬領跑內地藝人
內地演藝界反應迅速，歌手周深率先捐出人民幣100萬元拋磚引玉。內地天后韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」更是大手筆捐贈1,000萬人民幣，約港幣1,100萬元，專門用於協助火災中的老弱病殘群體過渡安置，並承諾根據救災進展持續提供後續支持。中國慈善總會透露，楊丞琳與李榮浩夫妻共同捐款人民幣100萬元，另外范冰冰、肖戰、易烊千璽、楊紫以及張藝興亦分別各捐人民幣100萬協助災區賑災。
謝霆鋒鋒味控股聯同美高梅捐500萬
香港演藝界同樣展現強大凝聚力，英皇集團主席楊受成博士透過「楊受成慈善基金」捐款港幣1,000萬元，副主席楊政龍先生以個人名義捐款港幣100萬元。謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐款港幣500萬元，展現企業社會責任。英皇旗下藝人包括古巨基、容祖兒、蔡卓妍都各自捐了港幣100萬元，還有李克勤、陳偉霆、惠英紅、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希，全數合共捐款超過港幣2,000萬元。
楊千嬅演唱會收益全數捐出賑災
多位一線藝人慷慨解囊，古天樂、王嘉爾、張栢芝、Angelababy、佘詩曼、陳小春應采兒夫婦、何超蓮、鄧紫棋、楊秀惠、姜濤、Anson Lo各捐出港幣100萬元。楊千嬅宣布捐出200萬元以及六場演唱會的周邊產品全數盈利捐作救災用途。林盛斌捐款港幣90萬元、趙雅芝捐款港幣50萬元，吳千語捐款港幣30萬元，文詠珊捐款港幣20萬元，高海寧捐款港幣20萬元。
張繼聰謝安琪夫婦捐100萬支援災民
李連杰與向華強夫妻一同捐款港幣300萬元，梁朝偉劉嘉玲夫婦共同捐款港幣200萬元。張繼聰與謝安琪夫婦亦捐出港幣100萬元支援災民。將於明年2月開演唱會的Gin Lee會將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途，而昨日舉行演唱會的Jer將首場收益捐予慈善平台，並呼籲粉絲將應援資金轉為捐款賑災。周柏豪與所屬公司捐出港幣60萬元，Supper Moment同公司亦捐贈港幣30萬元到認可募捐平台。
韓國娛樂圈跨國伸援手G-Dragon捐100萬
韓國娛樂圈同樣展現跨國關懷，韓國歌手G-Dragon為了支援現場救援及重建捐款港幣100萬元。台灣演藝界方面，五月天相信音樂捐出港幣220萬元，希望能為救援與災後重建盡一份心力。JYP娛樂宣布捐款200萬港幣，HYBE捐出5億韓元約港幣350萬元，SM娛樂捐贈港幣100萬元，旗下團體aespa、RIIZE與WayV也分別以港幣50萬元、25萬元與25萬元盡力量。YG娛樂、(G)I-DLE及Super Junior亦陸續宣布捐款協助災民度過難關。
鄧麗欣畫展收益改捐宏福苑災民
早前開辦個人畫展的鄧麗欣，門票部分收益原定撥捐「點滴是生命」用作柬埔寨學校興建淨水器項目。因應大埔火災事件，「點滴是生命」決定將收益改用作大埔宏福苑支援服務，為受影響居民提供援助。另外，畫展周邊產品收益亦將全數撥捐國際培幼會，支持培幼會為大埔宏福苑兒童提供教育及心理支援工作。各界善心人士的愛心捐款持續湧入，為受災居民帶來溫暖與希望。
|2025亞洲藝人捐款名單（截止12月1日下午4時‧總額已超1億）
|排名
|捐贈單位／藝人
|捐贈金額
|港幣換算
|地區
|1
|英皇娛樂
|港幣2000萬元
|2000萬港幣
|香港
|2
|韓紅基金會
|人民幣1000萬元
|約1100萬港幣
|內地
|3
|謝霆鋒、美高梅、鋒味控股
|港幣500萬元
|500萬港幣
|香港
|4
|黃曉明聯合佟麗婭、許凱、萬茜、丁禹兮、張涵、龔俊
|人民幣350萬元
|約385萬港幣
|內地
|5
|向華強夫婦聯同李連杰
|港幣300萬元
|300萬港幣
|香港
|6
|相信音樂（五月天經紀公司）
|港幣220萬元
|220萬港幣
|台灣
|7
|JYP娛樂
|港幣200萬元
|200萬港幣
|韓國
|8
|梁朝偉、劉嘉玲夫婦
|港幣200萬元
|200萬港幣
|香港
|9
|楊千嬅及團隊
|港幣200萬元＋首場演唱會收益
|200萬港幣＋
|香港
|10
|肖戰
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|11
|朱一龍
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|12
|胡歌
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|13
|易烊千璽
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|14
|林俊傑
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|新加坡
|15
|華晨宇
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|16
|譚松韻
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|17
|王源
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|18
|吳磊
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|19
|楊紫
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|20
|張靚穎
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|21
|張藝興
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|22
|周深
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|23
|李榮浩、楊丞琳夫婦
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地／台灣
|24
|杰哥、謝娜夫婦
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|25
|趙露思
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|26
|劉宇寧
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|27
|楊洋
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|28
|成毅
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|29
|陳楚生
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|30
|李宇春
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|31
|檀健次
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|32
|范冰冰
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|33
|侯明昊
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|34
|白敬亭
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|35
|李現
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|36
|劉雨昕
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|37
|曾舜晞
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|38
|馬伊琍
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|39
|張碧晨
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|40
|馬麗
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|41
|宋佳
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|42
|易夢玲
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|43
|陳赫
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|44
|胡彥斌
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|內地
|45
|趙又廷、高圓圓夫婦
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|台灣／內地
|46
|SUPER JUNIOR
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|韓國
|47
|(G)I-DLE
|人民幣100萬元
|約110萬港幣
|韓國
|48
|香港演藝人協會
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|49
|SM娛樂
|港幣100萬元
|100萬港幣
|韓國
|50
|YG娛樂
|港幣100萬元
|100萬港幣
|韓國
|51
|張柏芝
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|52
|陳小春、應采兒夫婦
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|53
|張繼聰、謝安琪夫婦
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|54
|張智霖、袁詠儀夫婦
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|55
|甄子丹
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|56
|王嘉爾
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|57
|盧瀚霆（Anson Lo）
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|58
|姜濤
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|59
|蔡卓妍
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|60
|容祖兒
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|61
|何超蓮
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|62
|鄧紫棋
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|63
|楊穎（Angelababy）
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|64
|權志龍（G-Dragon）
|港幣100萬元
|100萬港幣
|韓國
|65
|蔡徐坤
|港幣100萬元
|100萬港幣
|內地
|66
|佘詩曼
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|67
|汪蘇瀧
|港幣100萬元
|100萬港幣
|內地
|68
|楊秀惠
|港幣100萬元
|100萬港幣
|香港
|69
|Galaxy Corporation（權志龍公司）
|港幣100萬元
|100萬港幣
|韓國
|70
|林盛斌
|港幣90萬元
|90萬港幣
|香港
|71
|吳宣儀
|人民幣60萬元
|約66萬港幣
|內地
|72
|宋茜
|人民幣60萬元
|約66萬港幣
|內地
|73
|李蘭迪
|人民幣60萬元
|約66萬港幣
|內地
|74
|周柏豪先生、種星堂、寰輝中國
|港幣60萬元
|60萬港幣
|香港
|75
|韓庚、盧靖姍夫婦
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|76
|單依純
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|77
|許凱
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|78
|孟子義
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|79
|李昀銳
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|80
|梓涵
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|81
|李雪琴
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|82
|李一桐
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|83
|黃子弘凡
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|84
|章若楠
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|內地
|85
|NCT WISH
|人民幣50萬元
|約55萬港幣
|韓國
|86
|王祖藍、李亞男夫婦
|港幣50萬元
|50萬港幣
|香港
|87
|鄧麗欣
|港幣50萬元
|50萬港幣
|香港
|88
|葉童
|港幣50萬元
|50萬港幣
|香港
|89
|趙雅芝
|港幣50萬元
|50萬港幣
|香港
|90
|aespa
|港幣50萬元
|50萬港幣
|韓國
|91
|顏人中
|人民幣30萬元
|約33萬港幣
|內地
|92
|祝緒丹
|人民幣30萬元
|約33萬港幣
|內地
|93
|胡兵
|人民幣30萬元
|約33萬港幣
|內地
|94
|MFM INTERNATIONAL（周深香港站主辦）
|港幣30萬元
|30萬港幣
|香港
|95
|吳千語
|港幣30萬元
|30萬港幣
|香港
|96
|胡杏兒
|港幣30萬元
|30萬港幣
|香港
|97
|吳昕
|人民幣25萬元
|約27.5萬港幣
|內地
|98
|RIIZE
|港幣25萬元
|25萬港幣
|韓國
|99
|WayV
|港幣25萬元
|25萬港幣
|韓國
|100
|林志玲
|人民幣20萬元
|約22萬港幣
|台灣
|101
|周雨彤
|人民幣20萬元
|約22萬港幣
|內地
|102
|高海寧
|港幣20萬元
|20萬港幣
|香港
|103
|文詠珊
|港幣20萬元
|20萬港幣
|香港
|104
|希林娜依·高
|人民幣10萬元
|約11萬港幣
|內地
|–
|Gin Lee（李幸倪）
|捐出2026年2月兩場紅館演唱會全數收益
|待公布
|香港
|–
|柳應廷（Jer）
|捐出部分演唱會收益
|待公布
|香港