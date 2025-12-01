宏福苑大火｜一文睇曬宏福苑捐款藝人 目前過百位藝人團體已捐款超過1億

香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成逾百人傷亡，震驚全港。災情牽動兩岸三地演藝圈，短短數日內已有逾百位藝人響應捐款，善款總額突破數億港幣。從內地天后韓紅的1,100萬港幣巨額捐款，到本港藝人紛紛解囊相助，展現出娛樂圈的溫暖人情。各界愛心匯聚，為受災居民帶來重建家園的希望。