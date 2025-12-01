宏福苑大火｜一文睇曬宏福苑捐款藝人 目前過百位藝人團體已捐款超過1億

香港大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成逾百人傷亡，震驚全港。災情牽動兩岸三地演藝圈，短短數日內已有逾百位藝人響應捐款，善款總額突破數億港幣。從內地天后韓紅的1,100萬港幣巨額捐款，到本港藝人紛紛解囊相助，展現出娛樂圈的溫暖人情。各界愛心匯聚，為受災居民帶來重建家園的希望。

韓紅愛心基金捐1,100萬領跑內地藝人

內地演藝界反應迅速，歌手周深率先捐出人民幣100萬元拋磚引玉。內地天后韓紅的「韓紅愛心慈善基金會」更是大手筆捐贈1,000萬人民幣，約港幣1,100萬元，專門用於協助火災中的老弱病殘群體過渡安置，並承諾根據救災進展持續提供後續支持。中國慈善總會透露，楊丞琳與李榮浩夫妻共同捐款人民幣100萬元，另外范冰冰、肖戰、易烊千璽、楊紫以及張藝興亦分別各捐人民幣100萬協助災區賑災。

宏福苑大火 藝人捐款 （圖片來源：韓紅微博）
（圖片來源：韓紅微博）

謝霆鋒鋒味控股聯同美高梅捐500萬

香港演藝界同樣展現強大凝聚力，英皇集團主席楊受成博士透過「楊受成慈善基金」捐款港幣1,000萬元，副主席楊政龍先生以個人名義捐款港幣100萬元。謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐款港幣500萬元，展現企業社會責任。英皇旗下藝人包括古巨基、容祖兒、蔡卓妍都各自捐了港幣100萬元，還有李克勤、陳偉霆、惠英紅、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希，全數合共捐款超過港幣2,000萬元。

宏福苑大火 藝人捐款 謝霆鋒鋒味控股聯同美高梅捐500萬（圖片來源：大會提供）
謝霆鋒鋒味控股聯同美高梅捐500萬（圖片來源：大會提供）

楊千嬅演唱會收益全數捐出賑災

多位一線藝人慷慨解囊，古天樂、王嘉爾、張栢芝、Angelababy、佘詩曼、陳小春應采兒夫婦、何超蓮、鄧紫棋、楊秀惠、姜濤、Anson Lo各捐出港幣100萬元。楊千嬅宣布捐出200萬元以及六場演唱會的周邊產品全數盈利捐作救災用途。林盛斌捐款港幣90萬元、趙雅芝捐款港幣50萬元，吳千語捐款港幣30萬元，文詠珊捐款港幣20萬元，高海寧捐款港幣20萬元。

宏福苑大火 藝人捐款 千嬅宣布捐出200萬元及週邊收益助災民（圖片來源：大會提供）
千嬅宣布捐出200萬元及週邊收益助災民（圖片來源：大會提供）

張繼聰謝安琪夫婦捐100萬支援災民

李連杰與向華強夫妻一同捐款港幣300萬元，梁朝偉劉嘉玲夫婦共同捐款港幣200萬元。張繼聰與謝安琪夫婦亦捐出港幣100萬元支援災民。將於明年2月開演唱會的Gin Lee會將兩場演唱會的全數收益捐出作救災重建用途，而昨日舉行演唱會的Jer將首場收益捐予慈善平台，並呼籲粉絲將應援資金轉為捐款賑災。周柏豪與所屬公司捐出港幣60萬元，Supper Moment同公司亦捐贈港幣30萬元到認可募捐平台。

宏福苑大火 藝人捐款 謝安琪表達對逝世鄰居的深切懷念（圖片來源：IG@kaytse）
謝安琪表達對逝世鄰居的深切懷念（圖片來源：IG@kaytse）

韓國娛樂圈跨國伸援手G-Dragon捐100萬

韓國娛樂圈同樣展現跨國關懷，韓國歌手G-Dragon為了支援現場救援及重建捐款港幣100萬元。台灣演藝界方面，五月天相信音樂捐出港幣220萬元，希望能為救援與災後重建盡一份心力。JYP娛樂宣布捐款200萬港幣，HYBE捐出5億韓元約港幣350萬元，SM娛樂捐贈港幣100萬元，旗下團體aespa、RIIZE與WayV也分別以港幣50萬元、25萬元與25萬元盡力量。YG娛樂、(G)I-DLE及Super Junior亦陸續宣布捐款協助災民度過難關。

宏福苑大火 藝人捐款 韓國天王G-DRAGON摘下最佳男歌手表演獎，他身著淡粉襯衫配黑色西裝外套，上台時神情凝重地致哀。GD語氣沉重地說「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家一起加油」（圖片來源：大會提供）
韓國天王G-DRAGON摘下最佳男歌手表演獎，他身著淡粉襯衫配黑色西裝外套，上台時神情凝重地致哀。GD語氣沉重地說「不知道該說什麼言語才能夠安慰到大家，希望大家一起加油」（圖片來源：大會提供）

鄧麗欣畫展收益改捐宏福苑災民

早前開辦個人畫展的鄧麗欣，門票部分收益原定撥捐「點滴是生命」用作柬埔寨學校興建淨水器項目。因應大埔火災事件，「點滴是生命」決定將收益改用作大埔宏福苑支援服務，為受影響居民提供援助。另外，畫展周邊產品收益亦將全數撥捐國際培幼會，支持培幼會為大埔宏福苑兒童提供教育及心理支援工作。各界善心人士的愛心捐款持續湧入，為受災居民帶來溫暖與希望。

2025亞洲藝人捐款名單（截止12月1日下午4時‧總額已超1億）
排名 捐贈單位／藝人 捐贈金額 港幣換算 地區
1 英皇娛樂 港幣2000萬元 2000萬港幣 香港
2 韓紅基金會 人民幣1000萬元 約1100萬港幣 內地
3 謝霆鋒、美高梅、鋒味控股 港幣500萬元 500萬港幣 香港
4 黃曉明聯合佟麗婭、許凱、萬茜、丁禹兮、張涵、龔俊 人民幣350萬元 約385萬港幣 內地
5 向華強夫婦聯同李連杰 港幣300萬元 300萬港幣 香港
6 相信音樂（五月天經紀公司） 港幣220萬元 220萬港幣 台灣
7 JYP娛樂 港幣200萬元 200萬港幣 韓國
8 梁朝偉、劉嘉玲夫婦 港幣200萬元 200萬港幣 香港
9 楊千嬅及團隊 港幣200萬元＋首場演唱會收益 200萬港幣＋ 香港
10 肖戰 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
11 朱一龍 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
12 胡歌 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
13 易烊千璽 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
14 林俊傑 人民幣100萬元 約110萬港幣 新加坡
15 華晨宇 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
16 譚松韻 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
17 王源 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
18 吳磊 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
19 楊紫 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
20 張靚穎 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
21 張藝興 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
22 周深 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
23 李榮浩、楊丞琳夫婦 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地／台灣
24 杰哥、謝娜夫婦 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
25 趙露思 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
26 劉宇寧 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
27 楊洋 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
28 成毅 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
29 陳楚生 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
30 李宇春 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
31 檀健次 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
32 范冰冰 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
33 侯明昊 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
34 白敬亭 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
35 李現 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
36 劉雨昕 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
37 曾舜晞 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
38 馬伊琍 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
39 張碧晨 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
40 馬麗 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
41 宋佳 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
42 易夢玲 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
43 陳赫 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
44 胡彥斌 人民幣100萬元 約110萬港幣 內地
45 趙又廷、高圓圓夫婦 人民幣100萬元 約110萬港幣 台灣／內地
46 SUPER JUNIOR 人民幣100萬元 約110萬港幣 韓國
47 (G)I-DLE 人民幣100萬元 約110萬港幣 韓國
48 香港演藝人協會 港幣100萬元 100萬港幣 香港
49 SM娛樂 港幣100萬元 100萬港幣 韓國
50 YG娛樂 港幣100萬元 100萬港幣 韓國
51 張柏芝 港幣100萬元 100萬港幣 香港
52 陳小春、應采兒夫婦 港幣100萬元 100萬港幣 香港
53 張繼聰、謝安琪夫婦 港幣100萬元 100萬港幣 香港
54 張智霖、袁詠儀夫婦 港幣100萬元 100萬港幣 香港
55 甄子丹 港幣100萬元 100萬港幣 香港
56 王嘉爾 港幣100萬元 100萬港幣 香港
57 盧瀚霆Anson Lo 港幣100萬元 100萬港幣 香港
58 姜濤 港幣100萬元 100萬港幣 香港
59 蔡卓妍 港幣100萬元 100萬港幣 香港
60 容祖兒 港幣100萬元 100萬港幣 香港
61 何超蓮 港幣100萬元 100萬港幣 香港
62 鄧紫棋 港幣100萬元 100萬港幣 香港
63 楊穎（Angelababy） 港幣100萬元 100萬港幣 香港
64 權志龍（G-Dragon） 港幣100萬元 100萬港幣 韓國
65 蔡徐坤 港幣100萬元 100萬港幣 內地
66 佘詩曼 港幣100萬元 100萬港幣 香港
67 汪蘇瀧 港幣100萬元 100萬港幣 內地
68 楊秀惠 港幣100萬元 100萬港幣 香港
69 Galaxy Corporation（權志龍公司） 港幣100萬元 100萬港幣 韓國
70 林盛斌 港幣90萬元 90萬港幣 香港
71 吳宣儀 人民幣60萬元 約66萬港幣 內地
72 宋茜 人民幣60萬元 約66萬港幣 內地
73 李蘭迪 人民幣60萬元 約66萬港幣 內地
74 周柏豪先生、種星堂、寰輝中國 港幣60萬元 60萬港幣 香港
75 韓庚、盧靖姍夫婦 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
76 單依純 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
77 許凱 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
78 孟子義 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
79 李昀銳 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
80 梓涵 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
81 李雪琴 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
82 李一桐 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
83 黃子弘凡 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
84 章若楠 人民幣50萬元 約55萬港幣 內地
85 NCT WISH 人民幣50萬元 約55萬港幣 韓國
86 王祖藍、李亞男夫婦 港幣50萬元 50萬港幣 香港
87 鄧麗欣 港幣50萬元 50萬港幣 香港
88 葉童 港幣50萬元 50萬港幣 香港
89 趙雅芝 港幣50萬元 50萬港幣 香港
90 aespa 港幣50萬元 50萬港幣 韓國
91 顏人中 人民幣30萬元 約33萬港幣 內地
92 祝緒丹 人民幣30萬元 約33萬港幣 內地
93 胡兵 人民幣30萬元 約33萬港幣 內地
94 MFM INTERNATIONAL（周深香港站主辦） 港幣30萬元 30萬港幣 香港
95 吳千語 港幣30萬元 30萬港幣 香港
96 胡杏兒 港幣30萬元 30萬港幣 香港
97 吳昕 人民幣25萬元 約27.5萬港幣 內地
98 RIIZE 港幣25萬元 25萬港幣 韓國
99 WayV 港幣25萬元 25萬港幣 韓國
100 林志玲 人民幣20萬元 約22萬港幣 台灣
101 周雨彤 人民幣20萬元 約22萬港幣 內地
102 高海寧 港幣20萬元 20萬港幣 香港
103 文詠珊 港幣20萬元 20萬港幣 香港
104 希林娜依·高 人民幣10萬元 約11萬港幣 內地
Gin Lee（李幸倪） 捐出2026年2月兩場紅館演唱會全數收益 待公布 香港
柳應廷（Jer） 捐出部分演唱會收益 待公布 香港

