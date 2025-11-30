宏福苑五級火｜工頭兒子首曝父親最後時刻 本已逃生卻重返火場救人
工頭兒子首度公開父親最後時刻
這名工頭兒子在Threads上詳細描述了父親在火災中的行為經過。他表示經過與警方及法醫溝通後，已大概了解整件事的完整脈絡。據他透露，當日火警發生後父親已第一時間離開現場並逃離火災位置，身影更被第一目擊者錄下。可能因為太匆忙的關係，父親在過程中將手機遺失，約6點左右有人撿到。然而令人敬佩的是，父親其後竟沖返火場幫手疏散其他人。據部分逃出的工人描述，當時父親一路滅火一路叫人離開，同時亦有部份工人選擇幫忙。父親由地下跑到上10樓，最後撐不住就不幸離世。
工聯會建造協會家訪了解情況
工頭兒子透露，工聯會及建造協會都曾到家中探訪並交代消息。他提到暫時已知的工人死亡數約5人，失蹤的人數則未知。他們亦有溝通過基金等援助會否幫到這班工人，暫時得知現在是居民優先，他們都認同這個安排。工會及社工方面都會爭取，叫他們留意消息。這名兒子表示不好意思打這麼多字，但認為現時關於底層工人的消息實在太少，所以想分享出來讓大家知道。他亦感謝這幾日很多朋友及陌生人的祝福和幫助，表示很久未試過手機震到沒電。
網民一致讚揚工頭為真英雄
這個分享引起網民強烈共鳴，大家都一致讚揚這名工頭為真正的英雄。有網民留言表示「你爸爸救咗好多人！最後卻犧牲自己的性命！佢係一個英雄」，亦有人寫道「捨身為人」。不少網民都提到之前網上斷斷續續有人提過有工友返入去大厦叫人走的故事，原來就是這位工頭。有網民感動地說「你爸爸本身可能走但都選擇番轉頭幫手疏散救更多人命」，稱讚他是「真漢子」。多名網民都建議這名兒子聯絡工業傷亡權益會尋求協助，認為父親當時是在工作期間，應該可以從僱主獲得賠償。
網民關注工人權益盼社會支援
除了對工頭的英勇行為表示敬佩外，網民亦關注到工人權益問題。有網民指出「工人、保安、清潔工情況，完全無消息」，反映社會對基層工人的關注不足。亦有網民表示希望社會各界援助都包括非居民的遇難者，顯示大家都希望這些英勇的工人能得到應有的支援和關懷。有網民更主動詢問是否有捐款給受影響工人的消息，表示想略盡綿力幫助這些家庭。這個分享不但讓大家認識到工人在災難中的無私奉獻，亦喚起社會對基層工人權益的關注。