宏福苑五級火｜工頭兒子首曝父親最後時刻 本已逃生卻重返火場救人

大埔宏福苑火災發生多日後，一名工頭兒子在社交平台Threads詳述父親在火災中的英勇行為，揭露了一個令人動容的真相。這名工頭在火災發生時本已成功逃離現場，但卻選擇重返火場拯救他人，最終在10樓不幸罹難。兒子的分享讓網民深受感動，紛紛稱讚其父為真正的英雄。