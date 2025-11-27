宏福苑五級火｜楊千嬅演唱會如期舉行 英皇三場音樂會延期
宏福苑昨日發生五級火警，全城陷入悲痛，多個大型音樂活動面臨重大決定。楊千嬅相隔7年重返紅館的演唱會、英皇娛樂旗下三場音樂會，以及韓國年度盛事《MAMA AWARDS》都受到衝擊，各方緊急商討應對方案。
楊千嬅演唱會如期舉行捐首場收益
楊千嬅將於11月29日至12月4日在紅磡舉行一共6場《Live MY LIVE 2025》演唱會，這次是她相隔7年再度踏上紅館舞台。面對火災悲劇，楊千嬅以及演唱會團隊今日下午發出公告，表示「因檔期與製作限制無法調整，加上許多來自世界各地的歌迷已為此行安排機票與住宿，幾經思量，演唱會將如期舉行」。大會同時宣布將作出多項重大調整，包括取消贈送花籃、捐贈首場收益及周邊產品所有盈利、取消原定的煙火特效等，以實際行動回應社會需要。
英皇娛樂三場音樂會全面延期
英皇娛樂今日宣布，原定於11月28日《Lunatique – Arvin.T》、11月29日《許靖韻 Glowing巡迴音樂會香港站》以及11月30日《洪卓立探索者巡迴音樂會香港站》在旺角麥花臣舉行的音樂會將會延期舉行。公司發出聲明表示「鑒於大埔宏福苑遭遇嚴重火災，主辦方棋人香港，Sunny Idea和藝人方英皇娛樂共同決定」延期舉行，詳細資訊將在稍後盡快公布。曾傲棐對延期決定表示支持，他說「希望大家呢一刻將公眾資源同埋關注放番喺大埔嘅事件上面」。
《MAMA AWARDS》大幅縮減規模繼續舉辦
韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》相隔7年重臨香港，將於明日及後日假香港啟德體育園主場館舉行。主辦方經過緊急會議後，最終決定不取消、繼續低調舉辦，但將大幅縮減規模，並以更為莊重、嚴肅的氣氛進行。擔任頒獎嘉賓的楊紫瓊及周潤發將不會出席，紅地氈活動會取消，並在開場增設默哀儀式。制作組正緊急修改演出內容，取消所有舞台上的煙火及爆破特效，禁止演唱令人聯想到與火相關的歌詞，女團MEOVV原本表演的歌曲《Burning Up》需緊急變更歌曲。
圖片來源：大會提供、官方圖片資料或影片來源：原文刊於新假期