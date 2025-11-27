宏福苑五級大火｜居民工人親述逃生過程 還原恐怖時間線 火警鐘全程無響

大埔宏福苑昨日發生奪命五級火警，造成至少44人死亡的慘劇，隨著火勢逐漸受控，更多驚人細節陸續曝光。有目擊者透過社交平台發布「起火首10分鐘」的關鍵影片，紀錄火勢由一樓棚架極速蔓延至頂樓的恐怖過程，更有在場維修工人爆料指大廈火警鐘原因不明未有響起。居民親述逃生經歷時揭露，警鐘完全無反應，令人質疑屋苑消防系統是否在維修期間被關閉，錯失逃生黃金時間。