宏福苑五級大火｜居民工人親述逃生過程 還原恐怖時間線 火警鐘全程無響
有網民在社交平台分享事發時「起火10分鐘」的影片，並整理出關鍵時間點還原起火真相。目擊者表示當時正與朋友在附近元洲仔，於下午2時51分聽到幾聲「嘭嘭聲」巨響，隨即發現宏昌閣一樓棚架位置起火，友人見狀立即報警。僅僅5至6分鐘後，火勢已由一樓蔓延至4樓，首批消防員趕抵現場時火勢突然間蔓延上頂。目擊者形容「由啱啱起火都燒成咁只係10分鐘內嘅事」，之後火勢蔓延得極快，消防員射水已經無能為力。從現場片段可見，棚架瞬間被烈焰吞噬，更有大量燃燒中的網片如火雨般散落，網民分析這段片段極可能是少數拍到「起火源頭」的重要證據。
維修工人驚險逃生 爆料火警鐘全程無響
一名自稱事發時正在第4座外牆工作的維修工人，在帖文下留言講述驚險逃生經過。該名工人指自己並非收到通知而撤離，而是「見到好大煙先落樓」，他憶述約下午3時左右衝落樓，當時火勢已非常猛烈。工人表示「我落到樓己經燒成咁，完全冇人通知冇消防鐘，我見到好大煙先落樓」，更指「我由3點零鐘左右衝落樓，企咗起碼兩個鐘都冇聽到有鐘聲」。他驚魂未定地透露，自己當時在隔壁座做外牆維修，「去到超大火果時聽到消防車聲同見到黑煙先仲落樓，遲少少都沒命」。這番言論引發網民譁然，質疑屋苑在大維修期間是否關閉了消防系統。
宏福苑居民親述逃生過程 警鐘完全無反應
有居民在社交平台詳細分享逃生經歷，揭露更多驚人細節。該名住在最高層的居民表示，警鐘完全無響過，撲玻璃及按制都無反應，是聞到味道和聽到燒著聲音再加上大量消防車聲先知出事，然後拍隔壁鄰舍門互相通知。居民指在行樓梯走火警時，近乎層層都行一圈拍門大叫火警同撲火警鐘都係無反應，記不清撲過多少個制。該居民更透露「我住最高層，係火灰飄上黎燒著綠網同建築物料袋」，嘗試用水喉救火時發現「樓層水喉無水到」，行樓梯落樓時聽到某一層有對老夫婦同樣嘗試用水喉救火但發現無水，仲係咁問有無滅火筒。居民形容全屋窗戶都包滿發泡膠，開得好細條隙，個窗係開唔盡望唔到出面，不少人係開窗先知有火係竹棚燒緊。
網民質疑棚網物料助燃 警方拘捕建築公司高層
根據影片及維修工人證詞，網民將矛頭指向外牆工程物料與涉嫌人為疏忽兩大疑點。有網民對比早前中環地盤大火，質疑承建商使用的綠色棚網並非阻燃物料，甚至是「助燃」，導致火勢如「燒燈籠」般一發不可收拾，「中環之前那單都係，綠網竟然無阻燃，燒到好恐怖」。另有當區街坊及工人指出，屋苑維修期間有不少工人在棚架上吸煙，「其他Post嘅工人講，呢度好多勞工開住工食煙同隨地扔煙頭」，網民懷疑又是未熄滅的煙頭點燃了易燃雜物釀禍。警方目前已逮捕一家建築公司的兩名董事和一名工程顧問，保安局局長鄧炳強指出大廈外牆的保護網、防水帆布及塑膠布起火後，其燃燒猛烈程度及蔓延速度均遠超合規格物料，直言情況「不尋常」。政府已成立專責小組調查起火原因，包括棚架物料是否符合規格，以及火警鐘為何沒有運作。