宏福苑災後單位照片流出｜內部燒成焦炭人間煉獄 過千市民築人龍弔唁

大埔宏福苑世紀火劫發生後，全城陷入悲痛，過千市民陸續來到現場為受難者獻花弔唁。與此同時，網上流傳多張災後單位內部照片，畫面觸目驚心，單位內籠全數燒至「甩皮甩骨」，受災單位燒成焦炭，簡直是人間煉獄。

過千市民築人龍弔唁 現場變白色花海

大批市民陸續來到宏福苑為受難者獻花，過千市民在屋苑附近築起人龍。其中大埔的弔唁處，人龍長逾一公里以外，龍尾甚至去到大埔海濱公園。宏福苑外圍，如今已經變成了白色花海，場面莊嚴肅穆。有居於邨內的街坊指，看到許多街坊鄰里一夜間清零，心情難受。亦有朋友葬身火海、痛心自己的社區發生災難的市民，來到現場弔唁，只想給大家一個擁抱。事故中，有不少外傭在火災中不幸罹難，有外傭特意到現場悼念同袍，心情激動，直言「心好痛」。

災後單位照片網上瘋傳 內部燒成焦炭

網上流傳多張災後單位的相片，畫面慘不忍睹，單位內籠全數燒至「甩皮甩骨」，受災單位燒成焦炭。相中可見多個單位嚴重焚毀，付之一炬，屋內傢俬電器俱被燒至灰燼，隱約可見的只有燒剩的焦黑支架。屋內牆壁天花亦被燒得嚴重熏黑，批盪剝落，火焰無情，簡直是人間煉獄。亦有個別單位相對較為完好，依稀可辨認到洗衣機、坐廁、洗手盆及床架等，但整體情況仍然觸目驚心。

宏福苑火劫回顧 五級火警奪逾百命

大埔宏福苑上周三發生的五級火警死亡數字升至146人，成為本港近年來最嚴重的火災事故之一。這場世紀火劫不僅奪去了無數寶貴生命，更令整個社區陷入前所未有的悲痛之中。火災發生後，救援人員全力搶救，但火勢兇猛，最終仍造成慘重傷亡。事件震驚全港，各界紛紛表達哀悼之意，並關注火災成因及後續處理。

網民心痛留言 倖存業主面臨沉重打擊

網民看到災後照片後紛紛留言表達震驚和心痛，有人形容現場「慘不忍睹」，亦有人為受難者祈禱。倖存者是一群付出了天價維修費的業主，換來「自動爛尾」的沉重結果，他們還可以對未來有何期望？不少網民關注這些業主的後續安排，認為政府應該提供適當援助。有網民留言指「睇到都心痛」，亦有人呼籲大家為受難者默哀，希望逝者安息，生者堅強。

