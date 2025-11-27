宏福苑五級火｜群星送暖 江若琳蕭潤邦餐廳通宵營業 陳瑞輝親送物資

大埔宏福苑五級火災造成36人死亡，至少279人失聯，災情慘重震撼全港。面對這場突如其來的悲劇，不少藝人紛紛伸出援手，有人通宵營業提供免費食物，有人親自到場搬運物資，更有人開放家居收留災民，展現出香港人守望相助的精神。