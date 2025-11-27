宏福苑五級火｜群星送暖 江若琳蕭潤邦餐廳通宵營業 陳瑞輝親送物資
廣告
大埔宏福苑五級火災造成36人死亡，至少279人失聯，災情慘重震撼全港。面對這場突如其來的悲劇，不少藝人紛紛伸出援手，有人通宵營業提供免費食物，有人親自到場搬運物資，更有人開放家居收留災民，展現出香港人守望相助的精神。
江若琳蕭潤邦餐廳通宵營業送暖
江若琳在社交平台發文，表示丈夫蕭潤邦經營的餐廳因應火災將會通宵營業，並為受火災影響的居民提供免費食物及飲品。這個暖心舉動讓不少災民在寒夜中感受到溫暖，餐廳成為了災區附近的一個重要補給站，為救災人員和受影響居民提供必需的食物支援。
陳瑞輝親赴現場運送物資感動發文
MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）親自到現場送物資，並在社交平台分享感人經歷。他寫道：「感動！拎物資去嗰時，唔知應該去邊度放低物資，未去到已經見到大批市民拎住物資出發。唔識路嘅我，跟住大隊行就去到物資站。同行有好多學生，都係喺宿舍拎物資出嚟幫忙，回程都仲見到不斷有人拎緊物資去。一方有難，八方支援！」他更在凌晨時分透過Telegram群組收集物資需求清單，並安慰受影響的粉絲。
張敬軒出post不斷更新支援資訊
被封為「樂壇社工」的張敬軒換上祈福頭像，開post不斷更新「宏福苑大火，社區支援資訊」，給災民提供幫助。
麥明詩開放家居收留災民嬰兒
麥明詩在社交平台留言表示願意開放家居協助：「借位, 我住九龍區但係屋企可以幫手照顧1-2位嬰兒，如有需要pm我🙏」她的善舉獲得不少網民讚賞，認為她在關鍵時刻展現出人道精神。有網民亦跟隨她的做法，表示「我住荃灣家有一個6歲一個2歲大埔受影響既居民我屋企可以收留兩大一小小朋友有衫著冇小朋友/單身都可以有需要請DM我」。
麥詩晴主動尋找義工組織支援災民
「東張女神」麥詩晴更在社交平台發文尋找義工機會：「請問大埔有冇義工招募方法，明天可以幫助以及支援火災災民！希望可以有組織，系統幫到更多人！」她的積極態度顯示已經為災後重建想辦法幫忙。不少網民在她的帖文下留言提供相關資訊，協助她找到合適的義工渠道，讓她能夠更有效地參與救災工作。
圖片來源：FB@江若琳 Elanne Kwong、ig@elannek930、ig@frankie729、threads、麥詩晴IG、IG@k_p0k1、IG@sukman_lam資料或影片來源：原文刊於新假期