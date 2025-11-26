宏福苑5級火｜多名住戶還原火災現場 疑因工友工棚食煙成禍根 網民反應兩極

大埔宏福苑今日下午發生五級火警，釀成4死5傷慘劇，火勢蔓延至多座大廈，場面震撼。事發後有住戶在網上爆料，直指火災原因與大維修工程有關，更揭露背後涉及的工程爭議。這場奪命大火背後，究竟隱藏著什麼不為人知的內幕。