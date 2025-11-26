宏福苑5級火｜多名住戶還原火災現場 疑因工友工棚食煙成禍根 網民反應兩極

大埔宏福苑今日下午發生五級火警，釀成4死5傷慘劇，火勢蔓延至多座大廈，場面震撼。事發後有住戶在網上爆料，直指火災原因與大維修工程有關，更揭露背後涉及的工程爭議。這場奪命大火背後，究竟隱藏著什麼不為人知的內幕。

住戶爆料疑因工友工棚食煙成禍根

有宏福苑住戶在網上發文爆料，聲稱對火災原因「幾肯定」。該名住戶透露，屋苑大維修工程已進行近一年，住在頂樓的他經常聞到煙味，「之前都有人向管理處反映，話成日有工友喺工棚食煙」。住戶指管理處只是在樓下貼公告，叫工友不要在工棚吸煙，但問題一直未有改善。住戶更直言「而家工人喺工棚食煙，煙頭亂拋」，認為火災很大機會是工友吸煙或住戶扔煙頭引起，因為「火初起時係喺一樓」。

網民激辯煙頭起火真正原因

事件在社交媒體引發激烈討論，有網民在Threads等平台上載證據，指工友吸煙可能是煙頭引致火災的原因。不過亦有網民強烈反駁這種說法，批評「每次香港有咩大事發生，就會反映網民有幾無知」。反駁者指出正常情況下建築物料都要有阻燃能力，「唔係一個煙頭可以點得著」，質疑問題源頭是建築材料缺乏阻燃能力。該網民更引用技術資料解釋，指天然竹材和阻燃圍網在正常情況下不應被單一香煙點燃，認為今次火災涉及更深層的建築安全問題。

街坊驚爆事發時無警鐘響起

居住於B座宏道閣20樓的張先生憶述，今日下午約2時45分在家中聽到消防車嗚笛聲，並嗅到燒焦異味，探頭一看發現對面樓「燒得好犀利」，於是迅速收拾物品逃生。張先生特別提到一個令人震驚的細節，「好遺憾真係冇（聽到）」警鐘響起。他下樓逃生時，有人員指示他到屋苑公園暫避，現時離遠目測其單位廁所對出現火種，未知火勢有否波及單位內。火警於下午2時51分發生，從三級火警迅速升至五級，消防動用多隊人馬撲救，現場更頻繁傳出爆炸聲。

宏福苑大維修爭議早有前科

事實上，宏福苑的大維修工程早已爭議不斷。有網民透露，這個屋苑之前曾上過《東張西望》，報導業主立案法團徵收昂貴維修費用的問題。整個維修方案涉及3億多元，每戶需要繳付十多萬元，引起大量業主不滿。網民更質疑法團選擇承辦商的過程不透明，「錢就咁多個業主一齊俾，但係揀公司嗰陣就唔輪到業主選擇」，認為當中可能涉及利益輸送或回佣問題。有網民直言建造業界「邊間回水多就比邊個做」的潛規則，質疑今次工程選擇是否公平公正。

網民熱議工程質素成疑

事發後，大量網民在社交平台討論，不少人將矛頭指向大維修工程的質素和管理問題。有網民在Threads上載證據，證明工友在工棚吸煙的情況，認為這次火災很可能與工程管理不善有關。網民紛紛留言「追左好多文，其實都搵唔到真正原因」，但普遍認為工程監管存在嚴重漏洞。亦有網民分享火災時的對話截圖，「睇到對話都覺得好絕望」，反映居民在災難中的無助和恐慌。不少網民質疑為何警鐘系統沒有發揮作用，要求當局徹查今次慘劇的真正原因。

宏福苑 火災 網民紛紛發文還原火災現場！（圖片來源：Threads截圖）
網民紛紛發文還原火災現場！（圖片來源：Threads截圖）
圖片來源:Threads圖片

