46歲官恩娜峇里島度假 曬三點式泳衣身材火辣 走出面癱陰霾獲老公寵愛 透露復出計劃

46歲官恩娜趁復活節假期與家人飛往峇里島度假，罕有地在社交平台大派福利，曬出性感三點式泳裝照片。已是兩孩之母的她身材保養得宜，纖幼腰肢配上驕人上圍，少女味滿瀉，更被網民大讚顏值超越人生巔峰。面對大眾熱烈期盼她復出開騷的呼聲，她親自回應表示現階段仍以家庭為重，暫時未必有機會在幕前與大家見面。