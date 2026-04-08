46歲官恩娜峇里島度假 曬三點式泳衣身材火辣 走出面癱陰霾獲老公寵愛 透露復出計劃
官恩娜峇里島大解放曬三點式身材驚豔全網
官恩娜近日趁著復活節長假期，一家四口前往印尼峇里島享受陽光與海灘。一向低調的她罕有地在社交平台分享了多張性感的黑色三點式泳衣照片，紮起青春可愛的孖辮，完美展現出纖幼的腰肢與驕人的上圍，全身上下均勻零贅肉。此外，她還分享了在海底潛水的絕美照片，猶如化身真人版美人魚，在水中與海龜及色彩斑斕的魚群一同暢泳，畫面相當唯美動人。
獲老公寵愛一拖二湊仔享受私人時光
雖然已是兩孩之母，但擔任全職媽媽的官恩娜顏值不降反升，甚至有網民認為她比生育前做歌手的時期更加美麗迷人。這次峇里島之旅，她雖然起初笑稱「媽媽不能休息」，但隨後透露請了保姆幫忙，而體貼的老公更是「一拖二」幫忙湊仔，讓她能擁有片刻的私人時間，好好放鬆兼拍下靚相曬身材，盡顯備受寵愛的幸福生活。片段中可見她自拍展示好身材之餘，還拍下老公負責湊仔時的背影，也有一對子女潛水的照片。
官恩娜走出面癱陰霾迎來人生巔峰
回顧官恩娜的演藝之路，她曾在2014年不幸患上貝爾氏麻痺症導致右半邊面癱瘓，一度令她情緒崩潰。幸好康復後，她於2015年與中法混血醫生男友Juan-Domingo Maurellet低調完婚，育有一子一女，隨後淡出幕前專心照顧家庭。近年她不時在社交網分享獨遊和一家四口出遊的靚相，已獲網民大讚好美又幸福，狀態絕佳展現少女味濃的一面。
網民召喚復出開騷官恩娜婉拒專注家庭
早前，官恩娜曾在社交平台上載了一段影片，紀錄了她從嬰幼兒、童年、少女時期到現在的蛻變過程。影片中可見她從小就擁有一雙精靈的大眼睛，並展現了學習鋼琴、開朗遊玩的純真童年，後段則分享了她成年後四處旅遊、享受人生的愜意時光。這段回憶殺影片引來大批想念她的網民留言，紛紛召喚她復出開騷。對此，已經淡出多年的官恩娜特地現身回覆，她由衷感謝大家的支持，並坦言自己有時也會懷念以前唱歌的日子。不過，她深明人生有許多不同的階段，目前這個階段她仍希望將重心放在家庭上，因此婉拒了復出的提議，表示「暫時未必有機會在幕前與大家見面」。